Departament Obrony USA ogłosił nowy, 50. pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, zawierający dodatkową amunicję do systemów obrony powietrznej NASAMS, a także kierowane laserem rakiety do zwalczania dronów. Łączna wartość obiecanej broni to 425 mln dolarów. Siedem osób zginęło w ukraińskim ataku w kontrolowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - podała agencja Reutera, powołując się na lokalnego rosyjskiego deputowanego. Strona ukraińska mówi o 3 rannych w rosyjskim ataku na Chersoń. Piątek jest 618. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 03.11.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ukraińscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne) / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA 17:42 Departament Obrony USA ogłosił nowy, już 50. pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, zawierający dodatkową amunicję do systemów obrony powietrznej NASAMS, a także kierowane laserem rakiety do zwalczania dronów. Łączna wartość obiecanej broni to 425 mln dolarów. W ramach tego pakietu USA przekażą Ukrainie ze swoich magazynów m.in. rakiety do systemów NASAMS, HIMARS, amunicję artyleryjską, pociski przeciwpancerne TOW, Javelin i AT-4, miny przeciwpiechotne Claymore, ciężarówki i sprzęt zimowy. Dodatkowo administracja w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) zakupi dla Ukrainy dodatkowe naprowadzane laserem pociski do systemów przeciwdronowych. Wartość przekazywanej amunicji i sprzętu szacowana jest na 125 mln dol., zaś koszt drugiej części pakietu to 300 mln USD. Zakup rakiet przeciwko dronom wyczerpie dostępne środki w ramach USAI, choć Pentagon wciąż ma uprawnienia do przekazywania własnego sprzętu Ukrainie o wartości ponad 5 mld dolarów. Resort ponowił swój apel do Kongresu o przyznanie dodatkowych funduszy na ten cel, które mają wystarczyć na cały rok fiskalny, tj. do końca września 2024 r. Jest to już 50. transza uzbrojenia przekazana Ukrainie przez Stany Zjednoczone. Łączna wartość przekazanej i zadeklarowanej pomocy to ponad 44,2 mld dolarów. 17:31 Siedem osób zginęło w ukraińskim ataku w kontrolowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - podała agencja Reutera, powołując się na lokalnego rosyjskiego deputowanego. Strona ukraińska mówi o 3 rannych w rosyjskim ataku na Chersoń. 17:10 Dziennikarze Mediazony i rosyjskiego serwisu BBC wraz z zespołem ochotników potwierdzili na podstawie otwartych danych tożsamość 35 780 rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas inwazji na Ukrainę. 16:59 Rosja pozbawiła akredytacji moskiewskiego korespondenta bułgarskiego radia państwowego Aleksandra Gacaka i nakazała wydalenie go z kraju. To odwet Moskwy za wyrzucenie przez Sofię rosyjskiego dziennikarza ze względów bezpieczeństwa narodowego. 16:30 Amerykański resort finansów ogłosił objęcie sankcjami Jekateriny Żdanowej za pranie pieniędzy i omijanie restrykcji dla ludzi Kremla i rosyjskich cyberprzestępców. Rosjanka miała wykorzystywać do tego giełdy walut wirtualnych. Jak napisał w komunikacie Departament Skarbu, Jekaterina Żdanowa odgrywała ważną rolę w praniu i przemieszczaniu pieniędzy objętych sankcjami rosyjskich oligarchów. Za pomocą kluczowych działaczy takich jak Żdanowa, rosyjskie elity grupy ransomware i inni nieprawomyślni aktorzy starali się omijać amerykańskie i międzynarodowe sankcje, zwłaszcza poprzez nadużywanie walut wirtualnych - powiedział wiceszef resortu Brian Nelson. Rosjanka miała m.in. pomóc rosyjskim oligarchom transferować pieniądze na Zachód i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich za pomocą fikcyjnych kont i zakupów nieruchomości. Miała też pomóc wyprać pieniądze pozyskane z okupu od ofiar rosyjskiej grupy cyberprzestrzępczej Ryuk. Grupa była znana m.in. z ataków ransomware na szpitale w USA. 16:24 Wołodymyr Zełenski rozważa możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich na wiosnę - powiedział minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. 16:19 Stały przedstawiciel Izraela przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Gilad Erdan powiedział, że Rosja wykorzystuje wojnę na Bliskim Wschodzie, aby odwrócić uwagę świata od swojej inwazji na Ukrainę. Gazeta "Yedioth Ahronot" wyjaśniła, że izraelski dyplomata odpowiedział w ten sposób na słowa stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Wasilija Nebenzii, który stwierdził, że Izrael nie ma prawa do samoobrony. 16:09 Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Międzynarodowy Komitet Olimpijski o stosowanie "podwójnych standardów" i dyskryminację rosyjskich sportowców "ze względu na narodowość". Resort dyplomacji zaapelował o ponowne rozpatrzenie decyzji o wykluczeniu rosyjskich sportowców z zawodów. 15:56 W Charkowie przeprowadzono destrukcję fragmentu uczelni, która została uszkodzona w wyniku nocnego ostrzału sił rosyjskich. Telegram 15:44 Japońska firma Japan Tobacco International zdecydowała się kontynuować swoją działalność w Rosji. 15:31 W przeddzień Dnia Jedności Narodowej prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z członkami Izby Społecznej Rosji oraz przewodniczącymi regionalnych izb publicznych. Rosyjski przywódca po raz kolejny próbował usprawiedliwiać rosyjską inwazję na Ukrainę, oskarżał ukraińskie władze o korupcję, a Zachód o zorganizowanie antysemickiego pogromu w Machaczkale. 15:15 Gubernator obwodu kurskiego Roman Starowojt poinformował, że Ukraińcy przeprowadzili ostrzał miejscowości Lokot'. W efekcie uszkodzony został budynek gospodarczy na terenie jednego z gospodarstw domowych. 14:26 Były fotograf sztabu rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, Aleksandr Strukow, został skazany na osiem lat kolonii karnej za "wzywanie do terroryzmu" w swych komentarzach na Telegramie - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza. Aleksandra Strukowa uznano też za winnego wzniecania nienawiści oraz obrazy uczuć religijnych. Nie będzie mu wolno być administratorem stron internetowych przez 2 lata po odbyciu kary. Fotografowi zaliczono na poczet kary okres przebywania w areszcie. 13:00 Operacje w ostatnich tygodniach wojny między Rosją a Ukrainą były kontynuacją trendu, który został zidentyfikowany od jej rozpoczęcia: równowaga sił w walce lądowej generalnie faworyzuje stronę broniącą się - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że na południu ukraińskie natarcie powstrzymują dwie główne linie dobrze przygotowanych rosyjskich pozycji obronnych, a z kolei w okolicach miasta Awdijiwka w Donbasie rosyjski atak na dużą skalę rozbił się o silną ukraińską obronę. Jak wskazano, ważnym czynnikiem tego zjawiska było najprawdopodobniej względne osłabienie taktycznych sił powietrznych: obie strony utrzymywały skuteczną obronę powietrzną, uniemożliwiając odrzutowcom bojowym wroga zapewnienie skutecznego wsparcia powietrznego dla ataków. "Przede wszystkim rozmiar geograficzny konfliktu utrudniał ofensywy: obie strony miały trudności z zebraniem niezaangażowanych sił uderzeniowych zdolnych do przełamania, ponieważ większość ich zmobilizowanych wojsk jest potrzebna do utrzymania 1200-kilometrowej linii kontaktu" - napisano. 12:48 Holandia dostarczy Ukrainie amunicję o wartości ponad 500 mln euro - poinformowałaolenderska minister obrony Kajsa Ollongren. Jak przekazała minister, dostawa amunicji będzie trwała co najmniej do połowy przyszłego roku. Możecie kontynuować walkę wiedząc, że możecie być pewni naszego wsparcia"- powiedziała Ollongren cytowana przez agencję ANP. Szefowa holenderskiego resortu obrony przebywała w czwartek z wizytą na Ukrainie. Poza Kijowem odwiedziła także Charków na wschodzie Ukrainy. Zdaniem Ollongren Charków leży blisko linii frontu i zagrożenie wojną jest tam wyczuwalne. Chwaliła wytrwałość i bojowość Ukraińców. To daje pewność na przyszłość - powiedziała holenderska minister. 10:00 W całym kraju w nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 24 z 38 dronów Shahed 136 i Shaded 131 oraz jeden pocisk rakietowy Ch-59. 09:33 W obwodzie lwowskim zaatakowany został przy pomocy dronów obiekt infrastruktury - poinformował szef obwodu Maksym Kozycki. Wybuchł pożar, który został już ugaszony. Nie ma ofiar ani poszkodowanych. Ogółem na zachodzie Ukrainy obrona przeciwlotnicza strąciła 11 z 16 dronów. Szef administracji odnotował, że drony były odpalane falami i często zmieniały kierunek ruchu. >>>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z CZWARTKU ZNAJDZIECIE TUTAJ<<< Magdalena Partyła, Cezary Faber