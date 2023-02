Czworo wysokich rangą urzędników Pentagonu oceniło scenariusz szybkiego wyzwolenia Krymu przez Ukrainę jako mało prawdopodobny; amerykański resort obrony przekazał taki komunikat podczas niejawnego briefingu dla kongresmenów - powiadomił portal Politico. Do Kijowa, razem z grupą unijnych komisarzy, przybyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rosyjska rakieta zniszczyła wieczorem blok mieszkalny w Kramatorsku. Jak poinformowały lokalne władze, co najmniej 3 osoby zginęły a 20 zostało rannych. Do obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy przybył oddział rosyjskich sił specjalnych SOBR, by stłumić bunt wśród wojskowych z Rosji - poinformował Ołeksij Dmytraszkiwski, przedstawiciel sił krymskiego kierunku obrony armii ukraińskiej. Najważniejsze wydarzenia związane z 343. dniem rosyjskiej agresji zbieramy w naszej relacji z 02.02.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia w Kramatorsku / SERGEY SHESTAK / PAP/EPA

15:08

Władimir Putin nakazał żołnierzom zajęcie do marca terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego - przekazał przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Czerniak.

Obserwujemy, że rosyjskie siły okupacyjne przerzucają na wschód dodatkowe grupy szturmowe, jednostki, broń i sprzęt wojskowy - powiedział.

14:58

Ukraińscy żołnierze przybyli do Niemiec na szkolenie z systemu obrony powietrznej Patriot. Grupa wylądowała już we wtorek i miała w czwartek rozpocząć szkolenie - podała agencja informacyjna dpa, powołując się na osoby ze służb bezpieczeństwa w Berlinie. Niemcy chcą dostarczyć Ukrainie system Patriot.

W sumie grupa liczy około 70 Ukraińców - pisze dpa.

W porozumieniu z USA niemiecki rząd chce dostarczyć Ukrainie cały system Patriot do obrony przed rosyjskimi atakami.

14:53

Rada Unii Europejskiej przeznaczy kolejne 500 mln euro na pomoc Ukrainie - poinformował ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. Ponadto, według niego, UE wyśle 45 mln euro na pomoc wojskową.

14:24

Ośmiu robotników zginęło, a dwóch zostało rannych w wyniku pożaru, którzy wybuchł w nocy ze środy na czwartek w kontenerach pracowników budowy w Sewastopolu, na okupowanym przez Rosję Krymie - poinformowała niezależna rosyjska telewizja Nastojaszczeje Wriemia.

Ofiary śmiertelne i poszkodowani to osoby zatrudnione przy budowie drogi. Ogień objął powierzchnię około 200 metrów kwadratowych - oznajmiły opozycyjne media.



14:13

Czworo wysokich rangą urzędników Pentagonu oceniło scenariusz szybkiego wyzwolenia Krymu przez Ukrainę jako mało prawdopodobny; amerykański resort obrony przekazał taki komunikat podczas niejawnego briefingu dla kongresmenów - powiadomił portal Politico.

Stanowisko ministerstwa jest spójne z wcześniejszymi ocenami przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Marka Milleya, przedstawionymi 20 stycznia podczas spotkania grupy kontaktowej ds. wspierania obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech. "Z wojskowego punktu widzenia wciąż utrzymuję, że w tym roku byłoby bardzo, bardzo trudno militarnie wyrzucić rosyjskie siły z każdego centymetra okupowanej przez Rosjan Ukrainy. To nie znaczy, że to się nie może stać, ale będzie to bardzo, bardzo trudne" - powiedział wówczas gen. Milley, cytowany w czwartek przez Politico.

Jak powiadomił portal, powołując się na własne źródła w Kijowie, administracja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zareagowała na wypowiedzi gen. Milleya z "wściekłością", ponieważ ukraińska armia zamierza przeprowadzić wiosną "ofensywy na szeroką skalę". Również szef kancelarii Zełenskiego Andrij Jermak podkreślał przed kilkoma tygodniami, że zwycięstwo Ukrainy "nie wchodzi w grę" bez odzyskania Krymu.

13:53

Czasami jestem zaskoczony reakcjami, jakie wywołuję, gdy używam terminu dyplomacja. Sprowadza się to do negocjacji z Putinem, ale tak nie jest. Dyplomacja może utorować drogę do późniejszych negocjacji - powiedział w kontekście wojny na Ukrainie lider frakcji SPD Rolf Muetzenich.

(...) w czasach wojny nieuchronnie mówi się o tym, jak zakończyć wojnę na Ukrainie i jak stopniowo osiągnąć pokój lub przynajmniej zawieszenie broni. W obecnych warunkach wydaje mi się to niestety bardzo odległe - stwierdził Muetzenich w wywiadzie dla gazety "Frankfurter Rundschau".

Polityk SPD wyjaśnił, że "Moskwa nie chce jeszcze zawieszenia broni ani pokoju. Niemniej jednak dobrze się stało, że turecki prezydent Erdogan, sekretarz generalny ONZ Guterres, ale także inne kraje i organizacje międzynarodowe próbowały przynajmniej w międzyczasie osiągnąć porozumienia na drodze dyplomacji - na przykład w sprawie dostaw zboża, wymiany więźniów czy ochrony elektrowni atomowych. Tego też nie możemy odpuścić".

13:40

Ponownie uruchomiono kilka naprawionych bloków w elektrowniach uszkodzonych w wyniku rosyjskich ataków rakietowych, co złagodziło niedobory energii w kraju - podało w czwartek ministerstwo energetyki Ukrainy. Najtrudniejsza sytuacja z dostawami prądu panuje w objętych działaniami wojennymi obwodach donieckim i chersońskim, a także w obwodzie charkowskim.

Rosyjskie ataki na obiekty infrastruktury energetycznej doprowadziły do powszechnych niedoborów mocy i przerw w dostawie prądu, które dotknęły milionów ludzi. Uszkodzeniu uległo około 40 proc. systemu.

Pod koniec stycznia niedobór mocy potrzebnej dla zaopatrzenia kraju w energię elektryczną osiągał 25 proc. Obecnie, według prognoz ministerstwa, wieczorne niedobory mocy mogą sięgnąć już tylko 19 proc.

13:37

"Do 24 lutego, rok po rozpoczęciu inwazji, zamierzamy wdrożyć dziesiąty pakiet sankcji" wobec Rosji - powiedziała Ursula von der Leyen na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Szefowa KE wskazała, że działające obecnie sankcje poważnie szkodzą rosyjskiej gospodarce. Ograniczenie cen rosyjskiej ropy kosztowało Moskwę "około 160 milionów euro dziennie" - podkreśliła.

13:35

Rosyjska administracja usług publicznych poinformowała o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o wydanie paszportów dziesięcioletnich. Służby tłumaczą to zwiększonym popytem i potrzebą "przywrócenia rytmu produkcji". Po rozpoczęciu się inwazji na Ukrainę, a zwłaszcza po uruchomieniu mobilizacji, Rosjanie zaczęli częściej starać się o paszporty.

13:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen nowe sankcje wobec Rosji, wzywając UE do wzmocnienia środków nacisków w związku z wojną, którą Rosja prowadzi przeciwko jego państwu.

Zełenski poinformował o tym na wspólnej konferencji prasowej z von der Leyen w Kijowie.

12:37

Produkcja samochodów w Rosji spadła w ubiegłym roku do poziomów nienotowanych od czasu, gdy Leonid Breżniew był przywódcą ZSRR; na rynku motoryzacyjnym pozostały już tylko rosyjskie i chińskie marki - poinformował portal Moscow Times, którego siedziba mieści się w Amsterdamie.

Rosyjski przemysł samochodowy - jedna z największych gałęzi przemysłu, zatrudniająca bezpośrednio 300 tys. osób, a po uwzględnieniu branż pokrewnych trzy miliony - cofnął się o pół wieku - pisze Moscow Times, powołując się na oficjalne dane rosyjskiej Federalnej Służby Statystyki. Wynika z nich, że w 2022 roku wyprodukowano w Rosji o 67 proc. samochodów mniej niż rok wcześniej.

12:06

Do obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy przybył oddział rosyjskich sił specjalnych SOBR, by stłumić bunt wśród wojskowych z Rosji - poinformował Ołeksij Dmytraszkiwski, przedstawiciel sił krymskiego kierunku obrony armii ukraińskiej.

Jak powiedział wojskowy, cytowany przez agencję Ukrinform, przyjazd oddziału SOBR związany jest "nie z działaniami szturmowymi, a ze złym stanem psychologicznym wojsk" rosyjskich. Oddział przybył, aby zdusić bunty - powiedział Dmytraszkiwski.

SOBR to oddziały szybkiego reagowania wchodzące w skład rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii).



11:00

Unia Europejska nadal będzie wspierać dalszą integrację europejską Ukrainy - taki zapis znajduje się w deklaracji, która zostanie ogłoszona w piątek na szczycie UE-Ukraina. Dokument zdobyła brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Tekst ten będzie podstawą do sfinalizowania oświadczenia z Ukrainą 3 lutego w Kijowie.

09:40

Czterej rosyjscy dyplomaci zostali uznani za osoby niepożądane w Austrii z powodu zachowania niezgodnego z zasadami umów międzynarodowych - poinformowało austriackie MSZ.

Jest to powód często przywoływany w sprawach o szpiegostwo - skomentowała agencja Reutera.

Dyplomaci otrzymali nakaz opuszczenia Austrii do środy, 8 lutego. Dwóch z nich pracuje w ambasadzie Rosji, a dwóch pozostałych w rosyjskiej misji przy ONZ w Wiedniu.



09:39

Inwazja na Ukrainę i będące jej efektem międzynarodowe sankcje z dużym prawdopodobieństwem podważają pozycję Rosji jako wiarygodnego eksportera broni - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Jeszcze przed inwazją udział Rosji w międzynarodowym rynku broni spadał. Teraz, wobec sprzecznych żądań, Rosja prawie na pewno przedłoży przekazanie nowo wyprodukowanej broni własnym siłom na Ukrainie nad zaopatrywanie partnerów eksportowych. Niedobór komponentów prawdopodobnie wpływa na produkcję sprzętu przeznaczonego na eksport, takiego jak pojazdy opancerzone, helikoptery szturmowe i systemy obrony powietrznej. Ponadto zdolność Rosji do utrzymania usług wsparcia dla istniejących kontraktów eksportowych, takich jak dostarczanie części zamiennych i konserwacja, zostanie prawdopodobnie poważnie zakłócona przez co najmniej kolejne trzy do pięciu lat" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



09:37

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że przybyła do Kijowa z grupą komisarzy unijnych. "Jesteśmy tu razem, by pokazać, że UE stoi u boku Ukrainy tak niezachwianie, jak zawsze" - napisała szefowa KE na Twitterze.

Von der Leyen przypomniała, że odwiedza Kijów po raz czwarty od czasu, gdy Rosja napadła na Ukrainę. Tym razem - podkreśliła - przybywa z grupą komisarzy unijnych. Jest to grupa 15 osób - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na komunikat KE. Wraz z von der Leyen są w Kijowie m.in.: szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, dwaj wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis i Marosz Szefczovicz, komisarz UE ds. gospodarki Paolo Gentiloni i komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.