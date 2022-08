Franciszek przyjął na audiencji ambasadora Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrija Jurasza - podał Watykan. Z wcześniejszych deklaracji przedstawicieli Watykanu wynikało, że tematem ich rozmowy miała być ewentualna podróż papieża na Ukrainę.

Papież Franciszek / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Podczas papieskiej wizyty w Kanadzie szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher powiedział, że większa jasność dotycząca ewentualnej pielgrzymki Franciszka na Ukrainę będzie po jego spotkaniu z ambasadorem Juraszem. Dostojnik przekazał, że podczas takiej rozmowy papież i ukraiński dyplomata mieliby przedyskutować sprawę podróży i szans na jej organizację.

Abp Gallagher podkreślił pod koniec lipca, że szczegóły logistyczne podróży nie są jeszcze opracowane. Jako niemal pewny środek transportu wydaje się pociąg.



Nie wiadomo jednak na przykład, czy Franciszek wsiadłby do niego w Polsce czy w Rumunii, skąd również można dostać się na Ukrainę.



Nieznany jest też termin. Wskazuje się zarówno sierpień, jak również - co przyznał abp Gallagher - wrzesień lub październik.



Papież podczas lotu z Rzymu do Kanady pytany o szanse wizyty w Kijowie, odparł, że ma na nią nadzieję. Przyznał zarazem, że jest to "skomplikowane".