09:27

Wtorkowa wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na froncie, w atakowanym przez wojska rosyjskie Bachmucie, osłabia wysiłki Kremla, by prezentować Władimira Putina jako przywódcę aktywnie zaangażowanego w działania wojenne - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Podczas gdy Zełenski w 300. dniu inwazji Rosji przeciwko Ukrainie nieoczekiwanie pojawił się na odcinku frontu, gdzie toczą się intensywne walki, Putin odznaczał urzędników kremlowskich i przedstawicieli administracji okupacyjnej na zajętych przez Rosję terenach Ukrainy. Decyzja o wręczeniu odznaczeń osobom z własnego kręgu, nie zaangażowanym bezpośrednio w walki na froncie, kontrastuje z wizytą Zełenskiego w Bachmucie i wywołała już krytykę pod adresem Putina wśród rosyjskich twardogłowych zwolenników wojny - zwracają uwagę analitycy.

Pobyt prezydenta Ukrainy w Bachucie "przyćmił wysiłki Putina, by wyrobić sobie renomę dowódcy czasu wojny i sprawiła, że operacja informacyjna Putina znalazła się w kłopotliwych warunkach" - ocenia ISW.

08:50

Zgodnie z harmonogramem niemieckie baterie Patriot powinny zacząć działać na początku przyszłego roku. To wszystko zależy od bardzo wielu czynników, ale harmonogram zakłada przełom stycznia i lutego - mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

08:40

Potwierdzam, że prezydent Zełenski jest w drodze do Waszyngtonu, odbędzie tam cykl bardzo istotnych spotkań - zarówno z Joe Bidenem, jak i spotkanie w Kongresie. To symboliczna wizyta, ale ma wymiar również bardzo praktyczny - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy przed wylotem do Waszyngtonu ukraiński przywódca widział się z prezydentem Andrzejem Dudą w Rzeszowie i czy po powrocie z USA może przyjechać do Warszawy. Co do obecności prezydenta Zełenskiego w Warszawie nie mogę zająć stanowiska, przekazać informacji - dodał.

08:23

Prezydent USA Joe Biden dał do zrozumienia, że USA "nie dążą do bezpośredniej wojny z Rosją" - poinformował cytowany przez agencję Associated Press pragnący zachować anonimowość urzędnik Białego Domu przed zapowiedzianą na dziś wizytą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie.

Podczas środowej wizyty prezydenta Ukrainy ogłoszony zostanie pakiet pomocy wojskowej o wartości 2 mld dolarów, obejmujący m.in. baterię systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot. Decyzja o wysłaniu tej broni na Ukrainę zapadła mimo gróźb rosyjskiego MSZ, że dostarczenie zaawansowanego systemu rakietowego ziemia-powietrze zostanie uznane za krok prowokacyjny oraz że rakiety Patriot i obsługujące je personel zostaną uznane za uzasadniony cel wojskowy - zauważyła amerykańska agencja.

Biały Dom odpiera zarzuty Kremla, że dostarczenie baterii systemu Patriot oznacza eskalację zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wojnę na Ukrainie. Wysoki rangą urzędnik administracji Bidena, zastrzegając sobie anonimowość, poinformował reporterów AP, że amerykański prezydent dał do zrozumienia, iż będzie nadal wspierać Ukrainę, ale "nie dąży do zaangażowania się w bezpośrednią wojnę z Rosją".

07:09

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że jest w drodze do USA. Jak zapowiedział, będzie rozmawiał nt. wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, będzie przemawiał w Kongresie i odbędzie szereg dwustronnych spotkań.