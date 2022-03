Siły zbrojne Ukrainy odpierają ataki wojsk rosyjskich w różnych rejonach kraju - poinformował w mediach społecznościowych w nocy z poniedziałku na wtorek ukraiński Sztab Generalny. Jednym z najważniejszych punktów jest teraz obrona oblężonego Mariupola. Mimo pewnych sukcesów militarnych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił sytuację w swoim kraju jako napiętą. Tymczasem punktualnie o godzinie 9.30 polskiego czasu w Stambule rozpoczęła się kolejna tura negocjacji ukraińsko-rosyjskich. Najważniejsze wydarzenia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 29.03.2022 r.

Żołnierz ukraiński idzie ulicą po walce, na obszarze odbitym od wojsk rosyjskich, niedaleko Kijowa / STR / PAP/EPA

We wtorek odbędzie się kolejna tura negocjacji ukraińsko-rosyjskich. Jak powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, delegacja ukraińska przed rozmowami z Rosją w Turcji nakreśliła sobie "maksymalny i minimalny program". WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Ukraińska państwowa firma telekomunikacyjna Ukrtelecom przerwała w poniedziałek świadczenie usług internetowych na skutek "potężnego" cyberataku - poinformowali ukraińscy urzędnicy państwowi i przedstawiciele firmy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział stacji telewizyjnej PBS, że Rosja użyje broni jądrowej tylko w przypadku "zagrożenia dla istnienia państwa" - a nie w wyniku obecnego konfliktu z Ukrainą. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

10:25

Siły ukraińskie przeprowadzają lokalne kontrataki na północny zachód od Kijowa, odbijając niektóre pozycje rosyjskie, jednak Rosja nadal stanowi poważne zagrożenie dla miasta - oceniło we wtorek rano brytyjskie ministerstwo obrony.

10:02

W Mikołajewie wojska rosyjskie uderzyły w gmach administracji regionalnej - informują lokalne władze, cytowane przez Hromadske. Portal ukraiński publikuje zdjęcie zniszczeń.

09:49

Delegacje zostały powitane przez prezydenta Turcji osobiście - informuje Nexta, publikując zdjęcie.

09:47

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało prawie 2,35 mln osób - poinformowała we wtorek Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze SG odprawili 21 tys. podróżnych, czyli o ponad 22 proc. mniej niż w dniu poprzednim.

09:30

W Stambule rozpoczęła się kolejna runda rozmów ukraińsko-rosyjskich.

09:20

Rozmowy Ukrainy z Rosją przynoszą nadzieję na pokojowe rozwiązanie konfliktu. Kontynuowanie działań zbrojnych nie przyniesie nikomu korzyści, dlatego ich zakończenie powinno być w interesie obu stron - stwierdził prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przed wtorkowymi rozmowami w Stambule.



"Mam nadzieję, że dzisiejsze negocjacje będą owocne dla Ukrainy i Rosji. Wzywam do jak najszybszego zawieszenia broni i zatrzymania tej tragedii" - dodał turecki przywódca, cytowany przez agencję Reutera.

09:06

W ciągu miesiąca wojny siły rosyjskie zniszczyły ponad 60 świątyń na Ukrainie - poinformował we wtorek ukraiński sztab generalny.



"Od początku rosyjskiej wojny z Ukrainą ponad 60 miejsc kultu religijnego zostało poważnie uszkodzonych w co najmniej ośmiu obwodach Ukrainy: kijowskim, donieckim, żytomierskim, zaporoskim, ługańskim, sumskim, charkowskim i czernihowskim. Większość z nich to cerkwie. Zniszczenia dotknęły także meczety, synagogi, świątynie protestanckie, religijne instytucje edukacyjne i ważne budynki administracyjne organizacji religijnych" - czytamy w komunikacie.

09:00

Wojska rosyjskie we wtorek rano ostrzelały Mikołajów, pociski trafiły w budynek mieszkalny; trwa akcja ratunkowa - poinformował w zamieszczonym na Telegramie komunikacie szef władz obwodu mikołajowskiego, na południu Ukrainy, Witalij Kim.



"Czekali, aż ludzie wyjdą do pracy i wtedy uderzyli" - oświadczył Kim. Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach.

08:50

Dzisiejsze rozmowy odbędą się w Pałacu Dolmabahce w Stambule - informuje Nexta, publikując zdjęcie gmachu. Na filmie natomiast widać, jak w pobliże przyjeżdża kolumna samochodów, według informacji Nexty tuż przed rozpoczęciem negocjacji na miejsce przybył także prezydent Turcji.

08:47

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 17,2 tys. żołnierzy, a także 597 czołgów, 303 systemy artyleryjskie, 127 samolotów i 129 śmigłowców - poinformował we wtorek w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Od 24 lutego do 29 marca Rosja straciła również 1710 pojazdów opancerzonych, 96 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy przeciwlotnicze, 1178 samochodów, siedem okrętów i innych jednostek morskich, 73 cysterny z paliwem, 71 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu - podał sztab w bilansie opublikowanym na Facebooku.

08:34

08:30

Co najmniej 144 dzieci zginęło, a ponad 220 zostało rannych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - podało we wtorek biuro ukraińskiego prokuratora generalnego w komunikatorze Telegram.



Najwięcej dzieci ucierpiało w obwodzie kijowskim - 68, donieckim - 54, charkowskim - 49, czernihowskim - 38, mikołajowskim - 30, ługańskim - 28, chersońskim - 25, zaporoskim - 22, żytomierskim - 15, sumskim - 15. Statystyki nie uwzględniają ofiar z Mariupola, których w tym momencie nie da się oszacować.

08:20

To, co prezydent Władimir Putin myśli na temat Ukrainy, nie ma większego znaczenia - stwierdził we wtorek na antenie ukraińskiej telewizji szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. On ma swoje plany, a my swoje. Nasz plan to zwycięstwo i wyzwolenie terenów okupowanych przez Rosjan - dodał ukraiński minister.



Kułeba zareagował w ten sposób na doniesienia brytyjskiej gazety "The Times", według których oligarcha Roman Abramowicz miał osobiście przekazać Putinowi stanowisko Kijowa w rozmowach pokojowych z Moskwą. "Ja ich zniszczę" - miał powiedział Putin w odpowiedzi na postulaty nakreślone przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

08:12

"Od początku ofensywy ponad 200 tys. Ukraińców użyło chatbota eWoroh, by zgłosić położenie rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Te zgłoszenia w czasie rzeczywistym pomogły ukraińskim obrońcom unicestwić dużą liczbę okupantów" - napisano w komunikacie przytaczanym przez Ukrinform.

08:08

O godzinie 9:00 w pałacu Dolmabahce w Stambule rozpocznie się kolejna tura ukraińsko-rosyjskich negocjacji pokojowych. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ostrzegł uczestników rozmów: nic nie jedzcie, nie pijcie i niczego nie dotykajcie.

Ma to związek z doniesieniami dziennika "Wall Street Journal", że dwóch ukraińskich uczestników negocjacji z Rosją oraz rosyjski oligarcha Roman Abramowicz doświadczyli objawów otrucia. Portal śledczy Bellingcat podał, że objawy wskazują na użycie broni chemicznej.

07:42

"Zniszczyliście cały Charków" - krzyczą na filmie ukraińscy żołnierze, którzy biją i kopią jeńców wojennych. Potem strzelają trzem mężczyznom w kolana. Jeśli film jest prawdziwy, dokumentuje zbrodnię wojenną. Przedstawiciele Ukrainy twierdzą, że został sfabrykowany przez Rosjan. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

07:26

Ukrinform publikuje zdjęcia, na których widać kolejne zniszczenia. W obwodzie ługańskim 20 domów zostało zniszczonych przez rosyjski ostrzał, las płonie w pobliżu Siewierodoniecka - pisze agencja.

07:12

Illia Ponomarenko, dziennikarz "The Kyiv Independent" przekazał, że po wyzwoleniu Irpina siły ukraińskie dokonały postępów na zachód od Kijowa. Rosjanie zostali zepchnięci z autostrady E40/M-06 Żytomierz.

07:08

Minionej nocy alarmy rozległy się na terenie niemal całej Ukrainy. Alarm przeciwlotniczy nie obowiązywał tylko na terenie okupowanego przez Rosjan Donbasu.

Syreny zabrzmiały także w Tarnopolu, gdzie są specjalni wysłannicy RMF FM do Ukrainy: Maciej Sztykiel i Roch Kowalski.

07:00

"Rosyjska propaganda opublikowała wideo z wnętrza naszego Teatru Dramatycznego. Na nagraniu, chodząc dosłownie po zwłokach cywilów, mieszkańców Mariupola, opowiada o "wybuchu ze środka kwatery głównej Azowa" - pisze doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.

"Zaskakujące, że zmarli nie mają mundurów, hełmów ani kamizelek kuloodpornych" - dodaje.

06:43

"Rosyjski wróg kontynuuje podstępne ataki rakietowe i bombardowania, próbując całkowicie zniszczyć infrastrukturę osiedli mieszkaniowych ukraińskich miast. Koncentruje się na magazynach paliw, aby skomplikować logistykę i stworzyć warunki do zaistnienia kryzysu humanitarnego" - oceniło ukraińskie dowództwo w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

"Wbrew wymogom międzynarodowego prawa humanitarnego w niektórych tymczasowo okupowanych miejscowościach obwodu kijowskiego, zaporoskiego, czernihowskiego, chersońskiego i charkowskiego rosyjscy okupanci nadal terroryzują miejscową ludność. Ostrzeliwują budynki mieszkalne, rabują i porywają cywilów na zakładników" - dodał sztab.

06:26

W ciągu ostatnich 24 godzin korytarzami humanitarnymi ewakuowano 1099 osób - powiedział wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Kyrylo Tymoszenko, cytowany przez ukraiński portal Hromandske.

06:24

Amnesty International oskarża Rosję o popełnienie zbrodni wojennych w ukraińskim mieście Mariupol. Organizacja praw człowieka wkrótce opublikuje szczegółowy raport na temat zniszczeń spowodowanych rosyjskim atakiem na miasto nad Morzem Azowskim - przekazała sekretarz generalna Amnesty Agnes Callamard na konferencji prasowej w Johannesburgu.

Cytat Oblężenie Mariupola, odmowa humanitarnej ewakuacji i humanitarnej ucieczki ludności oraz atakowanie ludności cywilnej, według śledztwa Amnesty International, to zbrodnie wojenne. powiedziała Callamard.

Działaczka na rzecz praw człowieka dodała, że "kryzys na Ukrainie w tej chwili, inwazja... nie jest zwykłym pogwałceniem prawa międzynarodowego".

06:16

Pomnik architektoniczny rejonu Charkowskiego, budynek dawnej straży pożarnej z 1887 roku, został zniszczony podczas ostrzału Charkowa.

06:11

Od początku inwazji rosyjskiej funkcjonariusze SBU zlikwidowali pięć farm internetowych botów. Łącznie chodzi o ponad 100 tysięcy fałszywych kont, które szerzyły rosyjską narrację na temat sytuacji w Ukrainie.

06:00

Irpeiń został odbity przez siły ukraińskie. Wojsko publikuje nagrania z miasta.

05:36

Japonia wprowadza od 5 kwietnia zakaz eksportu do Rosji dóbr luksusowych, w tym samochodów premium i biżuterii - poinformował we wtorek japoński rząd.

Jest to kolejna decyzja o rozszerzeniu sankcji ekonomicznych za inwazję na Ukrainę. Poinformował o tym we wtorek na konferencji prasowej w Tokio japoński Minister Gospodarki, Handlu i Przemysłu Koichi Hagiuda.

05:25

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba we wtorek w wywiadzie dla Radia Swoboda, powiedział że delegacja ukraińska przed rozmowami z Rosją w Turcji nakreśliła sobie "maksymalny i minimalny program". WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

05:18

Siły Powietrzne Ukrainy uderzyły w 17 wrogich celów powietrznych w ciągu ostatnich 24 godzin, zestrzeliwując osiem samolotów i trzy śmigłowce - poinformowało we wtorek dowództwo sił zbrojnych Ukrainy, cytowanym przez Ukrinform.

05:15

Nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej - poinformowała Państwowa Agencja Atomistyki we wpisie na Twitterze zamieszczonym w nocy z poniedziałku na wtorek.

05:12

05:10

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział stacji telewizyjnej PBS, że Rosja użyje broni jądrowej tylko w przypadku "zagrożenia dla istnienia państwa" - a nie w wyniku obecnego konfliktu z Ukrainą. WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

05:06

Obecnie trwa odpieranie rosyjskiego natarcia na miasto Słowiańsk w obwodzie donieckim na południowym wschodzie kraju, a także na miasteczko Barwinkowe w obwodzie charkowskim - poinformował w mediach społecznościowych w nocy z poniedziałku na wtorek ukraiński Sztab Generalny

05:02

Ukraińska państwowa firma telekomunikacyjna Ukrtelecom przerwała w poniedziałek świadczenie usług internetowych na skutek "potężnego" cyberataku - poinformowali ukraińscy urzędnicy państwowi i przedstawiciele firmy cytowani przez agencje Reutera krótko po północy we wtorek. WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

05:00