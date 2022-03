Rosjanie rozpoczęli w nocy ostrzał terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. To największa elektrownia jądrowa w Europie. W kompleksie pojawił się ogień – początkowo informowano, że zapalił się jeden z wyłączonych reaktorów, jednak według najnowszych informacji płonie znajdujący się nieopodal budynek szkoleniowy. Strażacy przez kilka godzin nie mogli rozpocząć akcji gaśniczej ze względu na trwający ostrzał. W sprawę zaangażowali się prezydent USA Joe Biden oraz premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Najważniejsze informacje o rosyjskim ataku na naszego wschodniego sąsiada znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 04.03.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia w Czernihowie / DSNS / PAP

- W czwartek odbyła się druga runda rozmów rosyjsko-ukraińskich. Przełomu nie było, ale osiągnięto porozumienie o zapewnieniu korytarzy humanitarnych.

- Ukraina w czwartek odzyskała miasto Bucza pod Kijowem. Wciąż toczą się tam ciężkie walki.

- Ciężka sytuacja jest w Mariupolu. Znajdujące się przy separatystycznej republice Doniecka miasto nie jest jeszcze pod kontrolą Rosjan, ale mieszkańcy nie mają prądu i ogrzewania.

- W wyniku rosyjskiego ostrzału w nocy z czwartku na piątek pojawił się ogień na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze. To największa elektrownia jądrowa w Europie.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o "terror nuklearny". Prezydent USA Joe Biden wezwał z kolei do zaprzestania ostrzału.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z CZWARTKU>>>

05:44 Ugaszono pożar przy elektrowni w Enerhodarze

Po godzinie 6 czasu miejscowego strażakom udało ugasić się pożar w budynku szkoleniowym na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze - poinformowała agencja Unian.

W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

05:42 Ukraiński minister domaga się interwencji NATO

"Domagamy się nie tylko profesjonalnej oceny tego zdarzenia (ostrzału elektrowni jądrowej - przyp. red.), ale także prawdziwej interwencji NATO i krajów, które posiadają broń jądrową" - napisał ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko na Facebooku.

Poinformował, że Rosjanie ostrzeliwali elektrownię z czołgów i z powietrza.

05:24 Najprawdopodobniej nie ma ofiar w wyniku pożaru w elektrowni

Ogień na terenie elektrowni atomowej objął 2 tys. metrów kwadratowych powierzchni - podają służby. Według wstępnych informacji w wyniku pożaru nie ma ofiar.

05:22 Kolejna firma wycofuje się z Rosji

Airbnb zawiesza działalność w Rosji i na Białorusi - poinformował prezes firmy.

05:19 Bank Światowy zwiększy pomoc dla Ukrainy

Bank Światowy zwiększy pomoc dla Ukrainy, w ramach szybkiej wypłaty, z 317 do 460 mln euro - podał Reuters. Według źródeł agencji, ukraiński rząd mógłby otrzymać fundusze pożyczkowe prawie natychmiast po zatwierdzeniu pomocy przez zarząd instytucji.

Jak podał Reuters, awaryjna wypłata pomocy dla Ukrainy wzrośnie z 317 mln euro (350 mln dolarów) do 460 mln euro (509 mln dolarów). 95 mln euro zwiększonej pomocy poręczy Holandia, resztę Szwecja. Ukraiński rząd mógłby otrzymać fundusze pożyczkowe prawie natychmiast po zatwierdzeniu pomocy przez zarząd Banku Światowego, co - według źródeł agencji - może się stać na początku przyszłego tygodnia.

05:15 Trudeau rozmawiał z Zełenskim

Premier Kanady Justin Trudeau rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o ataku na elektrownię atomową.

Te ataki ze strony Rosji muszą zostać natychmiast zaprzestane - napisał Trudeau.

05:08 Trwa gaszenie pożaru w okolicy elektrowni

44 strażaków zaczęło gasić pożar w budynku szkoleniowym na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - podało Państwowe Pogotowie Ratunkowe Ukrainy. Po nocnym rosyjskim ostrzale płoną tam trzy piętra budynku.

04:51 MAEA uruchamia centrum incydentów

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w związku z pożarem w okolicy elektrowni jądrowej w Enerhodarze uruchomiła całodobowe Centrum Incydentów i Sytuacji Kryzysowych.

Centrum powstało w celu pomoc państwom w przypadku zagrożenia nuklearnego i radiacyjnego.

04:45 Flagowy ukraiński okręt został zatopiony przez samych Ukraińców?

"Dumskaja" przekonuje, że fregata Hetman Sahajdaczny został celowo zatopionyprzez Ukraińców, by okręt nie wpadł w ręce Rosjan, którzy mogli go wykorzystać np. do zablokowana portu.

Dziennikarze podkreślają, że okręt nie został uszkodzony podczas "planowanego zatonięcia". W warunkach wojennych trudno Rosjanom będzie go podnieść, ale już po zakończeniu walk będzie to możliwe.

04:34 Sekretarz energii: Działania Rosji są nieodpowiedzialne

Właśnie rozmawiałam z ministrem energii Ukrainy o sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Rosyjskie działania wojskowe w pobliżu elektrowni są nieodpowiedzialne i muszą się zakończyć - napisała amerykańska sekretarz energii Jennifer Granholm na Twitterze.

Dodała jednak, że reaktory elektrowni - największej w Europie - są chronione mocnymi strukturami i są "bezpiecznie wyłączane".

04:16 Sankcje mogą zostać zniesione, jeśli Rosja zakończy wojnę

Nowe zachodnie sankcje wobec Moskwy zostaną zniesione, jeśli Rosja zakończy wojnę z Ukrainą - powiedziała podsekretarz stanu USA Victoria Nuland w rozmowie z rosyjską agencją TASS.

03:55 Wciąż strażacy nie mogą gasić pożaru

Służby podają, że jeden z budynków kompleksu szkoleniowego na terenie elektrowni dalej płonie. Ogień objął trzecie, czwarte i piąte piętro pięciopiętrowego budynku.

Rosjanie dalej nie pozwalają służbom na rozpoczęcie gaszenia pożaru.

03:52 Johnson chce zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział, że w najbliższych godzinach będzie domagał się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ ze względu na sytuację wokół elektrowni atomowej w Enerhodarze.

03:30 Biden rozmawiał z Zełenskim

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji w zaporoskiej elektrowni. Zaapelował o zawieszenie broni, by pozwolić pracować strażakom.

03:29 MAEA: Pożar nie naruszył kluczowego sprzętu

Ukraina przekazała Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, że ogień w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej nie naruszył "kluczowego" wyposażenia. Personel podejmuje działania łagodzące - napisano.

03:25 Zełenski oskarża Rosję o "terror nuklearny"

Europa musi się teraz obudzić: pali się największa elektrownia jądrowa w Europie. W tej chwili rosyjskie czołgi strzelają do jednostki jądrowej jądrowymi. Są to czołgi wyposażone w kamery termowizyjne. Oznacza to, że wiedzą, gdzie strzelają - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w filmie opublikowanym na Telegramie.

Powiedział także, że po raz pierwszy w historii jakieś państwo ucieka się do "terroru nuklearnego".

Stwierdził, że rosyjscy propagandziści grozili, że "pokryją świat nuklearnym popiołem". Teraz to nie zagrożenie, to rzeczywistość - powiedział.

03:22 Strażacy wciąż niedopuszczeni

Chaos informacyjny. Jeden z dyrektorów elektrowni Ihor Muraszow powiedział, że bezpieczeństwo jądrowe zostało naruszony - podaje Enerhoatom.

Pożar w elektrowni w Enerhodarze wciąż trwa i strażacy nie mogą tam dojść. Wciąż w okolicy trwają walki. Według Muraszowa "reaktory są w niebezpieczeństwie".

03:10 Bezpieczeństwo jądrowe jest zapewnione

Dyrektor elektrowni w Enerhodarze powiedział, że bezpieczeństwo jądrowe obiektu jest obecnie zapewnione.

Według szefa obwodu zaporoskiego Ołeksandra Starucha, pożar objął budynek edukacyjny i laboratoryjny. Budynek administracyjny został uszkodzony, ale nie zapalił się.

Nie ma informacji o wyłączonym bloku elektrowni, który według wcześniejszych słów rzecznika obiektu miał zostać trafiony podczas ostrzału i zapalić się.

02:58 Szefowa niemieckiego MSZ: Putin nie jest już partnerem politycznym

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock uważa, że po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję, nie można traktować dłużej rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w kategoriach partnera politycznego.

Obecnie nie jest on (Putin) dla nas partnerem - podkreśliła Baerbock w wywiadzie udzielonym w czwartek wieczorem w stacji RTL/ntv. Dodała też, że "teraz najważniejszym celem jest zakończenie cierpienia i barbarzyństwa związanego z wojną".

Baerbock podkreśliła, że potępienie działań Putina przez Zgromadzenie Ogólne ONZ było bardzo ważne, ponieważ wykazało izolację, w jakiej znajduje się rosyjski przywódca.

Właściwie nie popiera go żaden kraj, który sam nie jest dyktaturą - zaznaczyła szefowa MSZ.

02:46 Czeczeni zaatakowali elektrownię jądrową

Unian podaje, że zaporoska elektrownia atomowa została zaatakowana przez oddział Czeczenów. "Kadyrowcy" próbowali zaminować obiekt, trwają walki z Gwardią Narodową - mówią pracownicy elektrowni w rozmowie z agencją prasową.

Według rozmówców Unian atak Czeczenów na elektrownię atomową miał na celu "szantażowanie Europy".

02:36 Strażacy gaszą pożar w elektrowni

Strażakom pozwolono ugasić ogień na terenie elektrowni w Enerhodarze.

Służba prasowa elektrowni zapewnia, że nie ma zagrożenia radiacyjnego.

Z sześciu bloków elektrowni tylko jeden jest obecnie w eksploatacji.

02:19 W Rosji są problemy z dostępem do Facebooka i stron niezależnych mediów

Witryny internetowe Facebooka oraz wielu niezależnych mediów przestały działać w Rosji w nocy z czwartku na piątek - poinformowała francuska agencja AFP.

Twórcy serwisu GlobalCheck oraz dziennikarze AFP przebywający w Moskwie poinformowali, że mieli problemy z wejściem na strony internetowe Facebooka oraz niezależnych mediów, takich jak Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL i rosyjskojęzyczne BBC.

01:59 Szef ukraińskiej dyplomacji prosi o wstrzymanie ostrzału elektrowni atomowej

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba także zaapelował do Rosjan o wstrzymanie ostrzału.

Rosyjska armia strzela ze wszystkich stron w Zaporoską Elektrownię Atomową, największą elektrownię jądrową w Europie. Pojawił się ogień. Jeśli wybuchnie, to będzie to 10 razy większa katastrofa niż Czarnobyl. Rosjanie muszą natychmiast wstrzymać ostrzał i pozwolić strażakom utworzyć strefę bezpieczeństwa - napisał na Twitterze.

01:58 Ostrzał w elektrowni

Przedstawiciel służby prasowej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Andrij Tuz przekazał, że zapalił się budynek administracyjny i "pierwszy blok energetyczny". Według agencji Unian był on w trakcie remontu, jednak wciąż znajduje się w nim paliwo jądrowe.

01:32 Strażacy nie mogą ugasić pożaru przy elektrowni jądrowej

Strażacy nie mogą ugasić pożaru przy elektrowni jądrowej w Enerhodarze, gdyż wciąż trwa rosyjski ostrzał.

01:29 Czechy wyślą Ukrainie broń

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w nocy z czwartku na piątek rząd Czech zdecydował o wysłaniu na Ukrainę kolejnej partii broni i amunicji za blisko 700 tys. euro. Otrzymał je jako darowiznę od czeskich firm zbrojeniowych. Łącznie Praga przekazała już Ukrainie uzbrojenie o wartości ponad 26 mln euro.



Minister obrony Jana Czernochova poinformowała, że chodzi o karabiny maszynowe, karabiny szturmowe, pistolety maszynowe oraz amunicję do nich.

01:20 Władimir Kliczko: Zatrzymajcie wojnę, bo czeka nas połączenie Czarnobyla i Fukushimy

Jeśli wojna na Ukrainie nie zostanie powstrzymana teraz, to świat czeka połączenie Czarnobyla i Fukushimy. Ukraina ma cztery elektrownie jądrowe i rosyjska armia strzela rakietami i bombami tuż obok nich. Nie odwracajcie wzroku, zatrzymajcie rosyjską inwazję teraz - napisał na Twitterze brat mera Kijowa, legenda boksu Władimir Kliczko.

01:17 Ofiary w Enerhodarze

Jak przekazał mer Enerhodaru, w walkach w mieście zginęli ludzie, ale dokładnej liczby i okoliczności nie jest w stanie jeszcze podać.

01:08 Pożar po ostrzale w okolicy elektrowni jądrowej

Ostrzał w okolicach elektrowni jądrowej w Enerhodarze. Wybuchł pożar.

01:00 Ukraińskie wojsko podsumowuje ósmy dzień rosyjskiej inwazji

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podsumował kolejny dzień rosyjskiej inwazji. Według nich Rosjanie wprowadzili do Ukrainy większość wojska, które było zgromadzone przy granicach. Ze 117 batalionów, które tam stacjonowały, poza granicami Ukrainy pozostało "nie więcej niż sześć". "Stan moralny i psychologiczny tych jednostek jest na niskim poziomie" - napisano.

Rosjanie opóźniają desant w rejonie Odessy, prowadząc akcje, które mają odwrócić uwagę ukraińskiego wojska.

Do przeprowadzenia ataków rakietowych Rosjanie mieli zużyć prawie całą amunicję systemu Kalibr, który był przeznaczony na inwazję. Teraz próbują uzupełniać rezerwy.

Ukraińskie wojsko poinformowało także, że Rosjanie podjęli kolejną nieudaną próbę przejęcia Hostomla. Stracili około 20 jednostek sprzętu i część żołnierzy.

00:45 Rosyjskie ekipy telewizyjne jadą do Chersonia

Rosja przygotowuje materiał propagandowy z Chersonia - informują portal Most. Do miasta jedzie konwój "pomocy humanitarnej" wraz z ekipami telewizyjnymi rosyjskich kanałów.

Telewizje mają nakręcić inscenizowane materiały o "chersońskiej miłości do Rosjan". Uczestniczący w nagraniach mieszkańcy dostaną racje żywnościowe.

Chersoń wczoraj został zdobyty przez Rosjan. To pierwsze duże miasto utracone przez Kijów.

00:41 PKB Rosji w II kwartale spadnie o 35 proc.

Produkt Krajowy Brutto Rosji spadnie o 35 proc. w drugim kwartale i o 7 proc. w całym 2022 roku, co stanowi dramatyczne spowolnienie porównywalne z kryzysami finansowymi z 1998 i 2008 r. - prognozują analitycy JPMorgan.

Sankcje i decyzje zagranicznych firm o wstrzymaniu lub wstrzymaniu działalności Rosji doprowadziły do zastoju w handlu międzynarodowym, zmniejszenia produkcji i zakłóceń w łańcuchu dostaw - napisał strateg JPMorgan Anatoliy Shal w notatce do klientów zatytułowanej "Rosja: nagłe zatrzymanie".

Szok implikuje niższą potencjalną produkcję, której towarzyszyć będzie skok cen. Kryzys kredytowy zwiększy ból, chociaż istnieją oznaki, że run na banki nieco słabnie - dodał.

00:28 Trybunał w Hadze zbiera dowody

Ekipa prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego Karima Khana wyjeżdża na Ukrainę, gdzie będzie zbierać dowody ws. zbrodni wojennych.

00:04 S&P obniża rating Rosji

S&P obniżył rating długoterminowego zadłużenia Rosji w walucie obcej do poziomu "CCC-" z "BB+" wcześniej - poinformowała agencja w czwartek na stronie internetowej. Poprzednia obniżka ratingu Rosji przez S&P miała miejsce 26 lutego. Agencja obniżyła wtedy rating tego kraju do "BB+", czyli do poziomu śmieciowego,

Decyzję o obniżce ratingu agencja tłumaczyła ryzykiem spowodowanym inwazją rosyjskich wojsk na Ukrainę.

00:02 Trudna sytuacja w Enerhodarze

Mer Enerhodaru Dmitrij Orłow na Telegramie napisał, że kolumna rosyjskich pojazdów pojechała w kierunku Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W mieście słychać strzały.

Po mieście ma chodzić "wielu młodych mężczyzn w strojach sportowych z karabinami", którzy włamują się do domów i mieszkań.

00:02 Duda rozmawiał z Zełenskim

"Nie poddamy się, nawet jeśli Rosjanie otoczą miasto. Jeśli rozpoczną blokadę Kijowa, skończą jak Naziści oblegający Leningrad w czasie II Wojny Światowej. Nie złamią nas i odejdą w niesławie, jako zbrodniarze" - tak powiedział do mnie Wołodymyr Zełenski dziś wieczorem - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

00:02 Cichanouska wspiera Ukrainę

Chcę wyrazić słowa podziwu mieszkańcom Ukrainy i prezydentowi Zełenskiemu. Białorusini wspierają Ukrainę i zrobią wszystko, co możliwe, aby zatrzymać tam wojnę przeciwstawić się działaniom białoruskiego reżimu. Nasz ruch antywojenny zaczął przynosić konkretne rezultaty - mówi w opublikowanym na Twitterze filmie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

00:01 Ulgi podatkowe dla pomagających Ukrainie

Zwolnienie z podatku od darowizn, możliwość zaliczania przez firmy pomocy do kosztów, zwolnienie z PIT nieodpłatnych świadczeń - przewidują zmiany podatkowe, jakie znajdą się w pakiecie związanym z pomocą dla Ukrainy - poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.