Wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kombinatem chemicznym Azot w Siewierodoniecku, w którym schroniły się setki cywilów. Trwają tam zacięte walki - poinformował w nocy szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Jak przekazał, z Lisiczańska w obwodzie ługańskim Ukrainy ewakuowano 30 osób, w tym troje dzieci. W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w Czortkowie w obwodzie tarnopolskim zniszczona została część obiektu wojskowego. 22 osoby są ranne. Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 4 mln osób. Najnowsze informacje dotyczące inwazji Rosji na Ukrainę przekazujemy w naszej relacji z 12.06.2022 r.

Wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kombinatem chemicznym Azot w Siewierodoniecku, w którym schroniły się setki cywilów. Trwają tam zacięte walki - poinformował w nocy szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Z Lisiczańska w obwodzie ługańskim Ukrainy ewakuowano 30 osób, w tym troje dzieci - poinformował Serhij Hajdaj. Podkreślił, że w sąsiednim Siewierodoniecku, gdzie trwają walki, nie ma już możliwości ewakuacji.

W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w Czortkowie w obwodzie tarnopolskim zniszczona została część obiektu wojskowego. 22 osoby są ranne - w tym 12-letnie dziecko - poinformował szef władz obwodu tarnopolskiego Wołodymyr Trusz.

Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 4 mln osób.

10:44

W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w Czortkowie w obwodzie tarnopolskim, na zachodzie Ukrainy, zniszczona została część obiektu wojskowego. 22 osoby są ranne - w tym 12-letnie dziecko - poinformował szef władz obwodu tarnopolskiego Wołodymyr Trusz.

Zrujnowano część obiektu wojskowego. Uszkodzone zostały cztery cywilne budynki pięciokondygnacyjne - powiedział Trusz. Jak relacjonuje agencja Ukrinform, szef regionu poinformował, że na Czortków spadły cztery pociski rakietowe odpalone z akwenu Morza Czarnego.



10:38

Od 24 lutego Rosjanie stracili na Ukrainie ok. 32150 żołnierzy, 1430 czołgów, w tym 11 w ciągu ostatniej doby i blisko 3,5 tys. pojazdów opancerzonych - 18 z nich w ciągu ostatnich 24 godzin - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zeszłej doby Rosja straciła też trzy zestawy artyleryjskie i cztery wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe - powiadomił sztab.

W sumie rosyjskie straty sztab w Kijowie ocenia na 1430 czołgów, 3484 wozy opancerzone, 715 systemów artyleryjskich, 226 wyrzutni rakietowych, 97 systemów przeciwlotniczych, 212 samolotów, 178 śmigłowców, 582 drony, 13 jednostek pływających oraz 2455 samochodów i cystern.

Największe straty w ciągu ostatniej doby wróg poniósł w rejonie Siewierodoniecka (obwód Ługański) i Bachmutu (obwód doniecki) - dodano.



09:55

Chociaż uwaga mediów skupia się na milionach uchodźców, którzy uciekli z Ukrainy po rosyjskim ataku 24 lutego, również Rosja przeżywa falę emigracji, odczuwalną zwłaszcza w sektorze IT. Według różnych szacunków po wybuchu wojny Rosję opuściło od 150 do 300 tys. osób. Większość z nich udała się do państw byłego ZSRR.

09:06

W rosyjskim ostrzale rakietowym w rejonie Czortkowa w obwodzie tarnopolskim, na zachodzie Ukrainy, ranne zostały dzieci - poinformował szef obwodu tarnopolskiego Wołodymyr Trusz. Do ostrzału doszło w sobotę wieczorem.

Szef obwodu poinformował, że wszyscy poszkodowani otrzymali pomoc. "Na szczęście nie ma zabitych" - przekazał Trusz na Telegramie.

Czortków, około 30-tysięczne miasto na Podolu, leży niecałe 160 km na południowy wschód od Lwowa.

09:05

W Mariupolu stoją ciężarówki, na których transmitowane są rosyjskie propagandowe programy telewizyjne.

09:01

Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 4 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 24,9 tys. osób.



08:34

Trwają walki o Siewierodonieck w obwodzie ługańskim Ukrainy - powiadomił rano szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Dodał, że bardzo trudna jest sytuacja w Toszkiwce, gdzie Rosjanie próbują przełamać ukraińską linię obrony.

Według Hajdaja w obwodzie ługańskim jest najtrudniejsza sytuacja w całym kraju, a ostrzałów w regionie jest tak dużo, że nie można ich policzyć.

Miejscowości obwodu są nieustannie ostrzeliwane z artylerii. W sobotę znowu zniszczona była infrastruktura - po dziesięć budynków w Zołotym i Wrubiwce, dwa w Mikołajiwce, cztery - w Lisiczańsku. Zburzono centrum handlowe i sklep.



Nikt nie może jednak powiedzieć, ile ofiar było w ciągu ostatniej doby w Siewierodoniecku, gdzie toczą się intensywne walki - przekazał Hajdaj.



07:40

Pięcioro cywilów zginęło w wyniku rosyjskiego ostrzału wsi Koroboczkyne w obwodzie charkowskim Ukrainy - powiadomiła lokalna policja. Wieczorem pocisk trafił w dom mieszkalny.

"(Rosjanie) trafili w dom mieszkalny. Zginęło pięć osób, które w tym domu mieszkały. Dom jest całkowicie zniszczony" - poinformował przedstawiciel policji Serhij Bołwinow na Facebooku .



07:04

W ciągu minionej doby wojska rosyjskie straciły do 150 żołnierzy i ponad 42 jednostki sprzętu wojskowego, w tym 10 czołgów - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie.



Sztab informuje o trwającym szturmie w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim i walkach w obwodzie donieckim, gdzie Rosjanie ostrzeliwują pozycje ukraińskie z artylerii. Ostrzał rosyjski utrzymuje się na kierunkach: Słowiańska, Limanu, Bachmutu.

Na północy Ukrainy Rosjanie ostrzeliwują infrastrukturę cywilną w obwodzie sumskim. Na kierunku Charkowa prowadzili ostrzały infrastruktury cywilnej w rejonie miejscowości: Wirnopilla, Petriwka, Czepila, Chrestyszcza - informuje sztab.



06:45

Z Lisiczańska w obwodzie ługańskim Ukrainy ewakuowano 30 osób, w tym troje dzieci - poinformował szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Podkreślił, że w sąsiednim Siewierodoniecku, gdzie trwają walki, nie ma już możliwości ewakuacji.

"Uratowano jeszcze około 30 osób, w tym troje dzieci. Doświadczenie Siewierodoniecka przeraża ludzi i mieszkańcy zgadzają się na opuszczenie domów" - napisał Hajdaj na komunikatorze Telegram.

Jak poinformował, Lisiczańsk jest "mocno ostrzeliwany, ale do miasta zawieziono pomoc humanitarną".

"W Siewierodoniecku nie ma ewakuacji, nie ma też możliwości dowiezienia jedzenia i lekarstw" - dodał szef obwodu.

06:27

Przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE wzmocni zarówno Ukrainę jak i całą Unię Europejską - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo po wczorajszych rozmowach z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen

Jesteśmy obecnie z Unią Europejską w jednej drużynie - i ta drużyna musi wygrać - powiedział Zełenski.

Co jeszcze musi się wydarzyć w Europie, aby stało się jasne dla sceptyków, że właśnie fakt trzymania Ukrainy poza Unią działa przeciwko Europie? - zapytał ukraiński prezydent.

06:24

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko oświadczył, że w okupowanym mieście Rosjanie budują obiekt mieszkalny i zaraz obok niego - umocnienia bojowe. Według Andriuszczenki świadczy to o tym, że mieszkańcy zostaną użyci jako "żywe tarcze".

O rozpoczęciu prac budowlanych i fortyfikacyjnych ukraińskie władze miasta dowiedziały się od mieszkańców. Andriuszczenko napisał na komunikatorze Telegram, że nastąpiły "ostrożne ogłoszenia" ze strony władz okupacyjnych, iż w miejscu tym powstają modułowe domy dla osób, które straciły dach nad głową. Sprawdzając te informacje w kilku źródłach, urzędnicy ukraińscy ustalili, że "władze okupacyjne planują budowę domów modułowych z wieloma mieszkaniami, o technologii podobnej do budowy centrów handlowych" - relacjonuje Andriuszczenko.

Jednocześnie - dodał - "kilkaset metrów od budynków okupanci przygotowują linię obrony, w tym okopy dla ciężkiego sprzętu".

"Takie rozmieszczenie fortyfikacji uniemożliwia ataki artyleryjskie na umocnienia okupantów" - wyjaśnił Andriuszczenko.



06:15

Wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kombinatem chemicznym Azot w Siewierodoniecku, w którym schroniły się setki cywilów. Trwają tam zacięte walki - poinformował w nocy szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Wcześniej Hajdaj oświadczył, że rosyjski ostrzał tej fabryki spowodował olbrzymi pożar, bowiem pociski uszkodziły zbiornik z łatwopalnymi materiałami.

"Informacje jakoby zakłady Azot zostały zablokowane (przez wojska rosyjskie) są kłamstwem" - napisał Hajdaj na Telegramie.

"Nasze siły utrzymują pozycje w dzielnicy przemysłowej Siewierodoniecka i niszczą armię rosyjską w mieście" - dodał. Przyznał jednak, że Rosjanie kontrolują obecnie większość Siewierodoniecka.

Według władz ukraińskich w kilku schronach pod fabryką Azot znajduje się ok. 800 osób, w tym 200 pracowników fabryki i 600 mieszkańców miasta

Trwające już od tygodni walki o Siewierodonieck, niewielkie miasto w obwodzie ługańskim, zrównały z ziemią znaczną jego część. Walki o Siewierodonieck są oceniane jako jedne z najbardziej zaciętych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego.