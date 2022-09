Siły rosyjskie przeprowadziły kolejne "prowokacje" na terenie kontrolowanej przez nie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Do kolejnego ostrzału doszło tuż przed przyjazdem misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) - podał ukraiński koncern Enerhoatom. Władze informują również o eksplozjach i ostrzale w Enerhodarze - mieście, w którym znajduje się elektrownia. Zniszczenia są duże, pojawiają się doniesienia o rannych i ofiarach śmiertelnych wśród ludności cywilnej.

Tuż przed 5 rano w czwartek wskutek kolejnego rosyjskiego moździerzowego ostrzału terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej zadziałał system bezpieczeństwa i wyłączył się działający 5. blok energetyczny.

Uszkodzono również linię zasilania awaryjnego, zabrakło prądu dla niedziałającego bloku energetycznego nr 2. Zasilanie przeszło na generatory dieslowe.

To już drugi raz w ciągu ostatnich 10 dni, kiedy zbrodnicze działania raszystów (Rosjan) doprowadziły do wyłączenia bloku i przerwy w dostawie prądu w elektrowni - napisał Enerhoatom.

Ofiary śmiertelne i ranni cywile

Jak poinformował Dmytro Orłow, mer Enerhodaru, od rana trwa ostrzał miasta. Rosyjskie pociski miały trafić w obiekty cywilne. Władze donoszą o rannych i ofiarach śmiertelnych.

Enerhodar. Od piątej rano nie ustają moździerzowe ostrzały miasta. Słychać wystrzały z automatów - napisał lojalny wobec władz w Kijowie mer w komunikatorze Telegram. Jak dodał, trafiono w kilka obiektów cywilnych. Ustalana jest liczba poszkodowanych osób. Orłow zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w domach.

Rosyjskie media państwowe opublikowały zdjęcia przedstawiające skutki ostrzału w Enerhodarze, oskarżając o atak siły ukraińskie.

Mer tego miasta nazywa te twierdzenia rosyjską propagandą. Rosjanie chcą zdyskredytować ukraińskie siły zbrojne w oczach mieszkańców okupowanego miasta - mówił Dmytro Orłow w ukraińskiej telewizji. Według niego, mało kto wierzy w te twierdzenia, bo ostrzał miasta odbywa się z miejsc, w których nie ma Ukraińców.



Dziś mamy dwie sekundy od wystrzału pocisku do trafienia. Wystarczy przeczytać podstawowy podręcznik do fizyki, by zrozumieć, że dystans, z którego prowadzony jest ostrzał wynosi od jednego do dwóch kilometrów od miatsa, a to okupowane przez Rosjan terytoria - dodał Orłow.

Mer Enerhodaru dodał, że miasto ostrzeliwane jest też ze śmigłowców.

Wstrzymana kolumna delegacji MAEA

Źródło agencji Interfax-Ukraina podało, że delegacja MAEA obecnie znajduje się na posterunku kontrolnym, ok. 20 km od linii frontu. Ukraińskie agencje, cytując osoby eskortujące międzynarodowych ekspertów mówią, że w tym miejscu słychać odgłosy eksplozji. Ruch kolumny wstrzymano.

W środę delegacja przybyła do Zaporoża, a w czwartek ma udać się do elektrowni, by przeprowadzić inspekcję.

Zaporoska Elektrownia Atomowa to największa siłownia jądrowa w Europie. Na terenie elektrowni stacjonuje około 500 rosyjskich żołnierzy oraz pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom. W sierpniu wojska najeźdźcy kilkakrotnie ostrzelały obiekt, stwarzając ryzyko uwolnienia substancji promieniotwórczych. Moskwa każdorazowo oskarżała o te incydenty Kijów.