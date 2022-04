W wyzwolonej przez ukraińskie wojska Buczy na północny zachód od Kijowa pochowano już ciała około 330-350 cywilów. Wojska rosyjskie próbowały w nocy wedrzeć się do miasta Rubiżne w obwodzie ługańskim, ale atak został odparty. Wojska rosyjskie, w tym pododdziały najemników, są przenoszone do Donbasu - poinformowało rano brytyjskie ministerstwo obrony. Najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 04.04.2022 r.

Zdjęcie udostępnione przez policję obwodu charkowskiego / Facebook

W wyzwolonej przez ukraińskie wojska Buczy na północny zachód od Kijowa pochowano już ciała około 330-350 cywilów.

Wojska rosyjskie próbowały w nocy wedrzeć się do miasta Rubiżne w obwodzie ługańskim, ale atak został odparty - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj w ukraińskiej telewizji. Według niego zabito dziesiątki rosyjskich żołnierzy i zniszczono kilka rosyjskich czołgów .

Wojska rosyjskie, w tym pododdziały najemników, są przenoszone do Donbasu - poinformowało rano brytyjskie ministerstwo obrony.

10:57

W wyniku ostrzelania wczoraj przez wojska rosyjskie Mikołajowa i Oczakowa zginęło osiem osób, a 34, w tym dziecko, zostały ranne - poinformowało biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.



Jak podano w komunikacie prokuratury zniszczone zostały budynki mieszkalne, infrastruktura cywilna, samochody.

10:56

Forma i sposób udzielenia pomocy Ukrainie będzie głównym tematem czwartkowego spotkania w Londynie prezydenta Andrzeja Dudy z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem - poinformował PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

10:50

Cztery osoby zginęły, a 30 zostało rannych na skutek rosyjskiego ostrzału Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy - poinformowała policja obwodu charkowskiego na Facebooku.

Wśród rannych jest troje dzieci - w wieku 3, 5 i 17 lat. Wszystkie zostały przewiezione do szpitali w Charkowie.

"Rosja w swej zwierzęcej nienawiści do niepokonanej Ukrainy chce wszystkie ukraińskie miasta przeobrazić w Buczę i Mariupol" - napisała policja.

10:44

Wojska rosyjskie miały ze sobą mobilne krematoria, w których mogły spopielać zwłoki cywilów, by ukryć w ten sposób zbrodnie na ludności cywilnej - poinformowało na Telegramie ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

Centrum opublikowało zdjęcie mobilnego krematorium IN-50.1 K. Jak podkreślano, początkowo sądzono, że ponieważ rosyjskie dowództwo mówiło o braku strat, krematoria miały służyć spopielaniu szczątków rosyjskich żołnierzy.

"W rzeczywistości, żeby ukryć ślady zbrodni wojennych, armia rosyjska planowała spalanie ciał zabitych osób cywilnych. Metoda KGB: nie ma ciała - nie ma sprawy" - napisało Centrum na Telegramie.

Gdy jednak siły rosyjskie uciekały z obwodu kijowskiego pod presją sił ukraińskich, zostawili za sobą zarówno ciała własnych żołnierzy, jak i zakatowanych obywateli ukraińskich i "cały świat zobaczył udokumentowane zbrodnie" - podkreśla Centrum.

10:42

Powstrzymaliśmy rosyjski atak rakietowy na Tarnopol. Nasze siły zbrojne w porę zneutralizowały zagrożenie, nikt nie zginął i nie ma też osób rannych - przekazał szef tarnopolskiej obwodowej administracji wojskowej Wołodymyr Trusz.

Odłamki trafiły w obiekt infrastruktury krytycznej, który w wyniku ostrzału nie nadaje się do użytkowania. Na miejscu pracują służby i policja - dodał Trusz, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

Tarnopol to 225-tysięczne miasto, około 200 km od granicy z Polską.

10:22

Na Ukrainie mogło dojść do ludobójstwa - powiedział premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by sprawcy tych zbrodni wojennych nie pozostali bezkarni i mogli zostać właściwie osądzeni, w tym konkretnym przypadku przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, przed którym odpowiedzą na zarzuty zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i - dlaczego o tym również nie mówić - ludobójstwa - stwierdził Sanchez, komentując doniesienia o masakrze ludności cywilnej w Buczy.



10:13

Zainteresowanie Szwecją rosyjskich służb wzrosło w ostatnich latach. Teraz - po inwazji na Ukrainę - jest jeszcze większe. Co trzeci rosyjski dyplomata w Sztokholmie może być agentem Kremla.

10:12

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz organizacji międzynarodowych o wysłanie do Buczy i innych podkijowskich miejscowości misji w celu zebrania dowodów rosyjskich zbrodni popełnionych na cywilach.



10:10

Dzisiaj mamy bardzo wyraźne przesłanki wskazujące na to, że doszło do zbrodni wojennych. Jest mniej więcej ustalone, że odpowiedzialna za nie jest armia rosyjska - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w radiu France Inter.



To, co wydarzyło się w Buczy, wymaga nowego pakietu sankcji i bardzo wyraźnych środków - zapowiedział francuski prezydent. Nowe restrykcje powinny być uzgodnione z europejskimi sojusznikami, przede wszystkim z Niemcami, i dotyczyć węgla oraz ropy naftowej - doprecyzował Macron.



10:08

Zdecydowanie potępiamy akty okrucieństwa, których dopuściły się rosyjskie wojska w Buczy i innych miejscach na Ukrainie. Dążymy do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tych czynów - oświadczył na Twitterze sekretarz stanu USA Antony Blinken.

"Wykorzystujemy wszelkie dostępne środki (aby ukarać winnych zbrodni wojennych na Ukrainie), dokumentujemy te czyny i przekazujemy informacje na ich temat" - dodał Blinken.

09:45

Krwawe masakry, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze, zasługują na nazwanie ich po imieniu: to jest ludobójstwo; ta zbrodnia musi być osądzona jak zbrodnia ludobójstwa - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dziś widzimy, że tworzy się mapa ludobójstwa XXI wieku. Wniosek jest taki, że Rosja jest już dzisiaj państwem totalitarno-faszystowskim - mówił szef polskiego rządu. Zaapelował o powołanie międzynarodowej komisji badającej rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie.

09:22

Ponad 600 tys. uchodźców z Ukrainy zarejestrowało się w bazie PESEL. W Polsce przebywa ok. 1, 5 mln uciekinierów wojennych z tego kraju - poinformował w Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szafernaker.



09:19

Wojska rosyjskie próbowały w nocy wedrzeć się do miasta Rubiżne w obwodzie ługańskim, ale atak został odparty - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj w ukraińskiej telewizji.

Według Hajdaja w trakcie odbijania ataku zabito dziesiątki rosyjskich żołnierzy i zniszczono kilka rosyjskich czołgów.

09:18

W wyzwolonej przez ukraińskie wojska Buczy na północny zachód od Kijowa pochowano już ciała około 330-350 cywilów. Dokładna liczba zamordowanych przez wojska rosyjskie osób wciąż jest ustalana - przekazały rano służby pogrzebowe tego 36-tysięcznego miasta, cytowane przez gazetę Ukrainska Prawda.



09:17

Dziś będzie działać korytarz humanitarny z Mariupola do Zaporoża dla samochodów prywatnych - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Planowana jest również ewakuacja ludności z miejscowości w obwodzie ługańskim.

09:16

Rosyjscy żołnierze uprowadzili i wywieźli w nieznanym kierunku co najmniej czworo uczestników niedzielnego protestu w okupowanym mieście Kachowka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - podała gazeta internetowa Ukrainska Prawda, powołując się władze hromady (gminy) Kachowki.

W niedzielę mieszkańcy Kachowki po raz kolejny zgromadzili się na pokojowej demonstracji. Rosyjskie wojska rozpędziły protest. Zaczęli strzelać z broni automatycznej. Prawdopodobnie strzelano w powietrze, ponieważ nie było informacji o rannych.

08:47

Władze obwodu donieckiego i ługańskiego wzywają wszystkich mieszkańców do ewakuowania się w bezpieczne miejsce.

TW regionie gromadzą się znaczne siły rosyjskiej armii, które - według prognoz ukraińskiego dowództwa - niebawem ruszą z wielką ofensywą na Donbasie.

08:46

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego, do północy z soboty na niedzielę w efekcie działań wojennych na Ukrainie zginęło 1417 cywilów, a 2038 zostało rannych - przekazało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).

08:45

Główne zadanie, które stawia sobie teraz Rosja, to otoczenie sił ukraińskich na wschodzie; kluczowe walki będą się toczyć w Mariupolu, Kreminnej, Rubiżnem i Popasnej, a także na linii Izium-Wołnowacha - ocenił doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko.

Denysenko, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina, powiedział, że "od tych walk będzie zależał wynik obecnego etapu, a może nawet całej wojny ukraińsko-rosyjskiej 2022 roku".

08:43

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,481 mln osób - poinformowała na Twitterze Straż Graniczna. W niedzielę funkcjonariusze SG odprawili 22,3 tys. podróżnych - to spadek o 6,4 proc. względem soboty.

08:37

Siły rosyjskie ostrzelały miejscowości na granicy obwodów dniepropietrowskiego i chersońskiego na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodu dniepropietrowskiego Mykoła Łukaszuk na Facebooku.

"Obeszło się bez ofiar. Generalnie sytuacja w regionie według stanu na rano jest pod kontrolą. Na terytorium obwodu dniepropietrowskiego nie ma wroga" - napisał Łukaszuk.

08:34

Zdjęcia cywilów zabitych w ukraińskiej Buczy to prowokacja - twierdzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Jej zdaniem, za przygotowaniem tych fotografii stoją Stany Zjednoczone i NATO.

Wczoraj ukraińskie władze i dziennikarze opublikowali wstrząsające zdjęcia i nagrania z przedmieść Kijowa, z których wyparto rosyjskie wojska. Widać na nich dziesiątki ciał na ulicach, masowe groby, zastrzelonych ludzi ze związanymi rękoma. Kijów oficjalnie powiadomił o sprawie Międzynarodowy Trybunał Karny.

08:30

Wojska rosyjskie, w tym pododdziały najemników, są przenoszone do Donbasu na wschodzie Ukrainy, gdzie Rosja koncentruje teraz swoją ofensywę - poinformowało rano brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły rosyjskie nadal się konsolidują i reorganizują, koncentrując swoją ofensywę w regionie Donbasu na wschodzie Ukrainy. W rejon ten przerzucane są oddziały rosyjskie, w tym najemnicy z powiązanej z państwem rosyjskim prywatnej firmy wojskowej Grupa Wagnera" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

W jednej z poprzednich aktualizacji poinformowano, że gotowych do wysłania do Donbasu jest około tysiąca najemników z Grupy Wagnera.

08:29

Rosja nadal koncentruje sprzęt wojskowy i uzbrojenie, w tym rakiety, na granicy Białorusi i Ukrainy, w Homlu - oświadczył mer Czernihowa na północy Ukrainy Władysław Atroszenko na Telegramie.

"Już drugą noc nie mieliśmy ostrzału moździerzowego ani artyleryjskiego, ale po północy w przestrzeni powietrznej słychać było samoloty.(...) Dla mieszkańców nie ma znaczenia, czy zrzucano pociski, bo miasto jest i tak doszczętnie zniszczone, więc nie ma wielkiej różnicy" - napisał.

08:28

Co najmniej 161 dzieci zginęło, a 264 zostało rannych w wyniku działań wojsk rosyjskich na Ukrainie - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna na Telegramie.

Podkreślono, że nie są to pełne dane, gdyż w niektórych miejscach trwają intensywne działania wojenne, jak np. w Mariupolu w obwodzie donieckim, a inne niedawno zostały wyzwolone, jak obszary obwodu kijowskiego i czernihowskiego, czy są okupowane jak w obwodzie ługańskim.

07:40

Rosyjski atak rakietowy na Mikołajów na południu Ukrainy. Jak informuje tamtejszy mer Ołeksandr Sienkiewycz, rano Rosjanie wystrzelili w stronę miasta kilka rakiet. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych i zniszczeniach, ani o tym, co było celem ataku.

07:39

Prawie 400 ciał cywilów odnaleziono już w podkijowskich miejscowościach - poinformował doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko. Od rana w Buczy, Irpieniu czy Hostomlu pracują specjalne ekipy śledcze, których celem jest wyjaśnienie okoliczności masakry miejscowych mieszkańców.

07:38

Dwoje wolontariuszy zginęło w wyniku rosyjskich ostrzałów miasteczka Nowodrużesk w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie w poniedziałek.

"Podczas moździerzowego ostrzału Nowodrużeska zginęło dwoje wolontariuszy.(...) Jedna z zabitych uratowała życie koleżanki, przykrywając ją swoim ciałem, gdy zaczął się rosyjski ostrzał miasta" - napisał Hajdaj.

Dodał, że w ciągu ostatniej doby z powodu rosyjskich ataków wybuchł pożar w dwóch wielopiętrowych budynkach w Siewierodoniecku, a także w kilku domach prywatnych w Nowodrużesku.

07:22

Jest to typowa wojna zastępcza; w gruncie rzeczy to jest wojna wydana Zachodowi; Zachód musi Ukrainie pomóc; stawką tej wojny jest także Polska - tak o inwazji Rosji na Ukrainę mówi wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

07:21

W przypadku agresji obcego państwa co czwarty Polak starałby się wyjechać za granicę, a tylko co piąty stawiłby się w wojsku, formacji paramilitarnej lub w szpitalu - wynika z sondażu IBRiS opublikowanego w "Rzeczpospolitej".

07:16

W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami Odessę, na południu Ukrainy - poinformował przedstawiciel władz obwodowych Serhij Bratczuk, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Kilka rakiet wystrzelono w jedną z dzielnic, jeden obiekt został trafiony - powiedział Bratczuk w telewizji ukraińskiej. Informacje na temat ofiar są ustalane.

Rosjanie ostrzelali Odessę również w niedzielę rano - uszkodzono rafinerię i magazyn ropy.

06:50

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w Rosji trwa tajna mobilizacja, a rezerwiści są zachęcani do niej głównie możliwością wzbogacenia się dzięki wojnie.

06:20

Nie ma ofiar wieczornych i nocnych ostrzałów rakietowych na Ukrainie - to wstępne informacje przekazane przez władze tego kraju.

Rosjanie zaatakowali między innymi zachodnią cześć kraju. Pocisk spadł w Tarnopolu. Nad obwodem chmielnickim obrona powietrzna zestrzeliła kilka rakiet.

Rosyjska armia na cel wzięła też Odessę - ostrzelano ją rakietami z okrętów stacjonujących w okolicach Sewastopola na Krymie.

06:11

Blisko 82 tysiące wojennych uchodźców z Ukrainy przybyło dotąd do Włoch - podało ministerstwo spraw wewnętrznych w Rzymie. Ukraińcy kierują się przede wszystkim do wielkich miast: Rzymu, Mediolanu, Neapolu i Bolonii.



05:16

Podczas ceremonii rozdania nagród muzycznych Grammy w Las Vegas prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił z przesłaniem o wsparcie dla Ukrainy. W nagraniu wideo apelował o pomoc w rozpowszechnianiu prawdziwej historii o inwazji Rosji na jego kraj.

Porównał on rosyjską inwazję do śmiertelnej ciszy, która zagraża zgaszeniem marzeń i życia narodu ukraińskiego, w tym dzieci.

Nasi muzycy noszą pancerze zamiast smokingów. Śpiewają dla rannych w szpitalach, nawet dla tych, którzy ich nie słyszą. Ale muzyka i tak się przebije - podkreślił ukraiński przywódca podczas ceremonii rozdania najważniejszych amerykańskich wyróżnień muzycznych.



05:05

Naszą relacją zaczynamy od podsumowania najważniejszych doniesień z nocy:

- Rosyjskie wojska wycofują się z regionu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował Dmytro Żywycki, szef administracji obwodowej w nagraniu wideo, które przekazała agencja Unian. Żywycki podkreślił jednak, że na razie jest jeszcze za wcześnie, by mówić, że region jest już wolny.



- Rosyjska armia przeprowadziła atak lotniczy na Tarnopol w zachodniej części Ukrainy. W mieście było słuchać eksplozję - poinformował portal Ukraińska Prawda, cytując mera tego miasta, Serhija Nadała. Nie podano więcej informacji na temat tego ataku.

Serhij Nadał zaapelował do mieszkańców Tarnopola, by udali się do schronów.

- Jak podały lokalne media, serię eksplozji słychać było w okupowanym przez wojska rosyjskie mieście portowym Chersoń na południu Ukrainy. Nie było oficjalnych informacji o ataku. Wcześniej ukraińskie media informowały o odgłosach eksplozji słyszanych w miastach położonych na zachodzie kraju: Iwano-Frankiwsku, Równem i Kołomyi.

- Mimo ciężkich walk i prowadzonego na oślep intensywnego ostrzału Mariupola siły ukraińskie nadal utrzymują kontrolę nad centrum miasta - podało brytyjskie ministerstwo obrony. "Mariupol jest niemal na pewno kluczowym celem rosyjskiej inwazji, ponieważ zapewni korytarz lądowy z Rosji do okupowanego terytorium Krymu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

- Triumfujący po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych premier Węgier Victor Orban mówił , że podczas tych wyborów koalicja rządząca musiała walczyć z najsilniejszymi wiatrami przeciwnymi: "lewicą w kraju, międzynarodową lewicą dookoła, brukselskimi biurokratami, wszystkimi pieniędzmi i organizacjami (finansisty) Gyoergya Sorosa, międzynarodowymi mediami głównego nurtu, i wreszcie z prezydentem Ukrainy. Nigdy dotąd nie mieliśmy tylu przeciwników na raz".