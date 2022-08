Osiem osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku w Torecku [RELACJA]

To 162. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Co najmniej osiem zginęło, a cztery zostały ranne w czwartek w wyniku ostrzelania przez Rosjan przystanku komunikacji miejskiej w Torecku w obwodzie donieckim. Wołodymyr Zełenski dąży do "bezpośrednich rozmów" z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, aby pomógł on zakończyć wojnę jego kraju z Rosją. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 04.08.2022 r.

Żołnierze Gwardii Narodowej podczas koordynacji działań bojowych na swoich pozycjach pod Charkowem / PAP/Mykola Kalyeniak / 12:00 Obecność wojsk rosyjskich na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie stanowi poważne naruszenie bezpieczeństwa nuklearnego; ponawiamy wezwania do rosyjskich sił zbrojnych o natychmiastowe opuszczenie terenu siłowni - przekazał rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jahnz.

11:50 Co najmniej osiem zginęło, a cztery zostały ranne w czwartek w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie przystanku komunikacji miejskiej w Torecku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Facebooku. Jak podkreślił, wśród rannych jest troje dzieci. 10:43 Na ulicach okupowanego Mariupola nad Morzem Azowskim do tej pory na ulicach leżą w workach ciała zabitych cywilów, których okupacyjne władze nie zabierają - poinformował w czwartek lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Według niego okupacyjne władze nie reagują na prośby mieszkańców o pochowanie ciał. Zobacz również: Władze: Na ulicach Mariupola do tej pory leżą ciała zabitych 10:20 W czwartek BBN we wpisie na Twitterze poinformowało, że Paweł Soloch rozmawiał z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa międzynarodowego Jakiem Sullivanem o sytuacji w Ukrainie - w tym o postulacie prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącym wsparcia państw przekazujących uzbrojenie Ukrainie. W rozmowie poruszono także kwestie implementacji postanowień madryckiego szczytu NATO - dotyczących zwiększania obecności sojuszniczej na wschodniej flance - oraz polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej i energetycznej. 10:02 Po ataku ukraińskich sił na stację kolejową w Bryliwce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, w którym zginęło wielu żołnierzy wroga, rosyjscy okupanci nasilili w całym regionie represje ludności cywilnej - zaalarmował lojalny wobec Kijowa wiceszef chersońskiej rady obwodowej Serhij Chłań.



W Bryliwce najeźdźcy spłonęli albo pozostali bez rąk i nóg. (Dlatego rosyjskie władze okupacyjne) zaczęły teraz terroryzować miejscową ludność i poszukiwać osób, które pomogły ustalić cel ataku. Działania filtracyjne (tj. szczegółowe rosyjskie kontrole - PAP) obserwuje się w całym regionie. Polega to na tym, że agresorzy okrążają daną miejscowość i zabraniają ludziom wjazdu i wyjazdu. Chodzą po domach, nielegalnie wdzierają się do garaży, sprawdzają telefony i kieszenie zwykłych przechodniów - napisał Chłań wieczorem na Facebooku.

09:39 Wolontariusze z Litwy przekazali Siłom Zbrojnym Ukrainy zaawansowany technologicznie sprzęt do walki z rosyjskimi samolotami bezzałogowymi - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku. 09:11 Od 2014 roku władze Rosji traktują mieszkańców okupowanego obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy jak obciążenie dla budżetu państwa; Kreml uważa, że te straty finansowe trzeba "odrobić", dlatego na wojnę muszą iść wszyscy mieszkańcy regionu, nawet górnicy - ocenił lojalny wobec Kijowa szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

08:50 Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,249 mln osób - przekazała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 24,3 tys. osób. 08:21 Jednostki sił specjalnych armii białoruskiej otrzymały zadanie przeprowadzenia sprawdzianu gotowości bojowej - poinformował w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.



Tymczasem siły rosyjskie ostrzeliwały z czołgów oraz artylerii około 30 miejscowości na południu Ukrainy, w tym okolice Mikołajowa i wsi Prybuzke w obwodzie mikołajowskim. Ponadto wojska rosyjskie prowadziły tam zwiad przy użyciu samolotów bezzałogowych.

07:47 Postawa rządu niemieckiego wobec wojny na Ukrainie pozostaje zagadką, ponieważ jest z gruntu nieuczciwa. U jej przyczyn leży niemiecki antyamerykanizm i oparte na korupcji wpływy Kremla w niemieckiej polityce - mówi belgijski historyk prof. David Engels. Niemiecki rząd, według profesora Davida Engelsa, "dokłada wszelkich starań, by nadal pozyskiwać jak najwięcej taniej rosyjskiej energii, nawet jeśli wiąże się to z łagodzeniem sankcji międzynarodowych, jak w przypadku afery turbinowej" (chodzi o turbinę w głównej tłoczni gazociągu Nord Stream 1, która była serwisowana w Kanadzie, ale pod naciskiem rządu w Berlinie została decyzją rządu Kanady o wyjątkowym uchyleniu sankcji, przekazane Niemcom, by zapewnić ciągłość dostaw gazu z Rosji - PAP).

07:35 Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu donieckiego na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie. Jedna osoba cywilna zginęła w Bachmucie, jedna w Marjince i jedna we wsi Szewczenko. 07:30 Wygląda na to, że Rosja znalazła port pozwalający jej dostarczać ropę naftową z obejściem zachodnich sankcji, jest to niewielki egipski terminal naftowy El-Hamra - informuje agencja Bloomberg. Zobacz również: Rosja obchodzi unijne sankcje naftowe? Tajemniczy port w Egipcie 07:11 NATO może zrobić więcej, by pomóc Ukrainie bronić się przed rosyjską inwazją, bez ryzykowania otwartym konfliktem między Sojuszem a Rosją - przekonuje na łamach "Foreign Affairs" amerykański politolog Dan Altman. Zaznacza, że jednym z takich działań powinno być pozwolenie na to, by żołnierze sojuszniczych wojsk mogli dobrowolnie walczyć na Ukrainie. 07:00 Wojska rosyjskie najprawdopodobniej wykorzystują Zaporoską Elektrownię Atomową w Ukrainie do grania na lękach krajów Zachodu przed katastrofą jądrową - ocenił amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.



Według ISW Rosja najpewniej chce w ten sposób osłabić wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Zobacz również: ISW: Rosja wykorzystuje Zaporoską Elektrownię Atomową do grania na lękach Zachodu 06:40 Ukraiński atak na rosyjskie stanowisko dowodzenia w Czornobajiwce w obwodzie chersońskim. Zniszczono rosyjski sprzęt i posterunek 22. Korpusu Armii Sił Wybrzeża Marynarki Wojennej Rosji. 06:06 Helikoptery Mi-35 dotarły z Czech na Ukrainę - informuje Euromaidan Press. 05:50 Nowe statki z ukraińskim zbożem są gotowe do opuszczenia portów - informuje ukraiński minister spraw zagranicznych. W ukraińskich portach znajduje się 68 statków z 1,2 mln ton ładunku na pokładzie. 05:32 Jak relacjonuje agencja Ukrinform Zełenski zauważył, że w ostatnich dniach w serwisach informacyjnych i mediach społecznościwych pojawia się wiele doniesień o sytuacjach konfliktowych i zagrożeniach - na Bałkanach, wokół Tajwanu, a teraz, być może, dotyczyć będą sytuacji na Kaukazie.



Wszystkie te sytuacje są różne, ale łączy je jedno zjawisko - globalna architektura bezpieczeństwa nie działa. Gdyby działała nie dochodziłoby do tych wszystkich konfliktów - powiedział Zełenski.



Podkreślił, że właśnie dlatego Ukraina skupia na sobie uwagę, nie tylko przez 161 dni, które upłynęły od początku rosyjskiej agresji na pełną skalę, ale już od lat. Rosja kompletnie ignoruje prawo międzynarodowe i interesy ludzkości jako takiej. 05:20 Jak poinformował w wydawany w Hongkongu dziennik "South China Morning Post" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dąży do "bezpośrednich rozmów" z prezydentem Chin Xi Jinpingiem aby pomógł on zakończyć wojnę jego kraju z Rosją. Zobacz również: Osiem osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku w Torecku [RELACJA] Malwina Zaborowska