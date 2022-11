Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził Chersoń w kilka dni po opuszczeniu miasta przez oddziały rosyjskie. Podziękował Zachodowi za wsparcie i dostarczaną broń. Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało rezolucję rekomendującą m.in. stworzenie spisu szkód wojennych wyrządzonych przez Rosję na Ukrainie. Ma to być pierwszy krok na drodze do reparacji wojennych. Biełaruski Hajun poinformował, że siły rosyjskie od kilku dni wywożą z Białorusi pociski do systemów rakietowych S-300 i S-400. Uzbrojenie trafia następnie na front w obwodach donieckim i ługańskim, na wschodzie Ukrainy. Poniedziałek jest 264. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.