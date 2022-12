Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję "Sytuacja praw człowieka w czasowo okupowanej Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol na Ukrainie", dotyczącą sytuacji, która powstała wraz z początkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformowała agencja Ukrinfom. Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej porozumieli się w czwartek w Brukseli w sprawie przyjęcia 9. pakietu sankcji wobec Rosji za jej agresję na Ukrainę. Najważniejsze informacje związane z 296. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 16.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Miejsce uderzenia rosyjskiej rakiety w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

05:25



Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję "Sytuacja praw człowieka w czasowo okupowanej Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol na Ukrainie", dotyczącą sytuacji, która powstała wraz z początkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformowała agencja Ukrinfom.



Za przyjęciem dokumentu głosowały 82 kraje, 14 było przeciw, 80 wstrzymało się od głosu. Przeciwko głosowały Białoruś, Chiny, Kuba, Korea Północna, Erytrea, Etiopia, Iran, Kazachstan, Mali, Nikaragua, Rosja, Sudan, Syria, Zimbabwe.





05:22

Prezydent Francji Emmanuel Macron zamierza zadzwonić do Władimira Putina, aby wezwać go do zaprzestania bombardowań i ataków dronów w Ukrainie oraz nalegać na sfinalizować porozumienie w sprawie bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni atomowych.



"To nie ma charakteru operacji specjalnej, to wojna, którą on rozpoczął i która jest podbojem terytorialnym" - dodał.

05:13

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis napisał na Twitterze, iż dziewiąty pakiet unijnych sankcji wobec Rosji jest "straconą szansą".



"Dziewiąty pakiet sankcji jest straconą szansą. To smutne, że musieliśmy spędzić tyle czasu na omawianiu ustępstw zamiast silniejszych sankcji. Wspólnie z Polską udało nam się zapewnić opcjonalne zabezpieczenia, które zamykają wszelkie luki" - napisał Landsbergis.