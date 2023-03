Seria ataków rakietowych na Ukrainę. Rakiety spadły m.in. na Kijów, Charków, obwód odeski oraz obwód lwowski, nieopodal polskiej granicy, gdzie zginęło pięć osób. Uszkodzona została m.in. infrastruktura energetyczna. Rosyjski resort obrony przekazał, że atak był odwetem za "atak terrorystyczny w obwodzie briańskim", do którego doszło na początku marca. Według Instytutu Badań nad Wojną, Rosjanie kontrolują co najmniej 50 proc. Bachmutu. Czwartek to 379. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ruiny budynku mieszkalnego pod Lwowem / MYKOLA TYS / PAP/EPA 17:18 Do czterech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych porannego ostrzału przystanku w Chersoniu na południu Ukrainy przez siły rosyjskie - poinformował szef regionalnych władz Ołeksandr Prokudin. 15:43 W ostatnich tygodniach ukraińskie siły przeprowadziły skuteczne ostrzały rosyjskich magazynów z amunicją i innych obiektów w okupowanym Mariupolu; pod wpływem tych wydarzeń duża część oddziałów wroga wycofała się poza granice miasta - poinformował lojalny wobec Kijowa mer Mariupola Wadym Bojczenko. 15:03 Walczący ramię w ramię ukraiński ojciec i syn zginęli jednocześnie w walkach z rosyjskimi wojskami o Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Ojciec próbował własnym ciałem ochronić syna - podała agencja UNIAN, powołując się na przedstawiciela Sił Zbrojnych Ukrainy. Zginęli obaj. Razem. Tak jak szli ścieżkami tej wojny. Ojciec i syn, ramię w ramię. Niewiarygodne chłopaki, które chciały rozwijać się, walczyć, zwyciężać i żyć - powiedział oficer Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Chrystiuk.

15:00 Zaporoska Elektrownia Atomowa została ponownie podłączona do sieci. W nocy Rosjanie dokonali zmasowanego ataku rakietowego, który uszkodził linie energetyczne w Ukrainie, w tym linię zasilającą zaporoską siłownię. Od tego momentu elektrownia była zdana tylko na awaryjne agregaty prądotwórcze. 14:11 W niektórych miastach na kontrolowanym przez Rosję Krymie zatwierdzono już plany ewakuacyjne na wypadek ukraińskiej ofensywy; okupanci tworzą też listy pracowników i członków ich rodzin, którzy podlegają priorytetowej ewakuacji - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. Zobacz również: Ukraińska armia: Rosjanie na Krymie zatwierdzają plany ewakuacyjne 14:09 Rosja ma wystarczające środki, by prowadzić na Ukrainie wojnę jeszcze przez dwa lata - poinformował Elegijus Paulaviczius, szef litewskiego wywiadu wojskowego. Dodał, że środki te wystarczą na taki okres przy zachowaniu obecnej intensywności działań militarnych. 14:06 Prawie 4,3 miliona metrów sześciennych skroplonego rosyjskiego gazu ziemnego (LNG) trafiło do Belgii na pokładach gazowców w zeszłym roku. To około 70 procent więcej niż w 2021 roku i absolutny rekord - wynika z najnowszych danych firmy ICIS. "Belgijski terminal LNG wspomaga wojenny wysiłek Putina" - wskazuje belgijska telewizja VRT. 13:48 "To rosyjska prowokacja" - tak Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) odniosła się do wiadomości rozpowszechnianych przez władze Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej dotyczących rzekomego planowania zamachu na wysokich rangą urzędników tego separatystycznego regionu Mołdawii. Wcześniej władze kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza opublikowały komunikat, w którym informowały, że zapobiegły "aktowi terrorystycznemu", który miał być rzekomo inspirowany przez SBU. Do "zamachu" miało dojść w centrum Tyraspola - stolicy nieuznawanego państwa, a jego ofiarami mieli paść jego wysocy rangą urzędnicy. Podejrzanych o planowanie aktu terroru rzekomo zatrzymano. 13:44 Rosyjscy agresorzy twierdzą, że dzisiejszy potężny atak rakietowy na ukraińskie miasta był odwetem za rzekomą "akcję terrorystyczną" w obwodzie briańskim w Rosji. Akcję miała kilka dni temu przeprowadzić formacja Rosyjski Korpus Ochotniczy, by - jak to określono - "pokazać rodakom, że jest nadzieja, że wolni Rosjanie z bronią w ręku mogą walczyć z reżimem". Według niektórych była to rosyjska prowokacja. Zobacz również: Rosja mówi o uderzeniu odwetowym. Zrzuca rakiety na ukraińskie miasta 12:30 Kolejne eksplozje w Chersoniu oraz Dnieprze. 12:26 Alarm przeciwlotniczy na Ukrainie po tym, jak zauważono na Białorusi start rosyjskiego myśliwca MiG-31K, przenoszącego pociski Kindżał. 12:15 Rosyjskie ministerstwo obrony określiło atak rakietowy na Ukrainę "masowym uderzeniem odwetowym" w odpowiedzi na "atak terrorystyczny w obwodzie briańskim". Chodzi o sytuację z początku marca, gdy rosyjskie władze poinformowały, że "grupa dywersyjna" wkroczyła z Ukrainy do obwodu briańskiego i przeprowadziło kilka ostrzałów, w których zginęło dwóch cywilów. Odpowiedzialność za działania wziął na siebie Rosyjski Korpus Ochotniczy, który walczy po stronie Ukrainy. W sprawie jest jednak wiele wątpliwości - niewykluczone nawet, że lider korpusu Denis Kapustin jest powiązany z rosyjskimi służbami. Według Rosjan korpus brał udział także w nieudanym zamachu na medialnego magnata Konstantina Małofiejewa. Zobacz również: Oligarcha Małofiejew miał zginąć jak Dugina? FSB oskarża Ukraińców 11:44 Przekazaliśmy kolejnych 10 czołgów Leopard 2A4 Ukrainie; zakończył się też proces szkolenia ukraińskich czołgistów na tych czołgach. Doprowadziliśmy do tego, że został złożony cały batalion złożony z Leopardów 2A4. W ten sposób, w ramach międzynarodowej koalicji, wspieramy Ukrainę - powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak na czwartkowym briefingu prasowym. Wskazał, że w skład przekazanego Ukrainie batalionu czołgów weszły również pojazdy z Kanady (8 czołgów), Norwegii (8 czołgów) oraz 6 czołgów z Hiszpanii. Sześć na pewno; rozmawiałem z minister obrony Hiszpanii Margaritą Robles - może jeszcze 4 dodatkowe czołgi - zaznaczył. Szef MON dodał, że czołgi z tych państw dotrą na Ukrainę "w bardzo krótkim czasie". 11:21 Premier Izraela Benjamin Netanjahu zadeklarował, że gotów jest podjąć się mediacji, by doprowadzić do zakończenia inwazji Rosji na Ukrainę, jeśli zdecydują się na to obie strony. W wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Repubblica" w czwartek wyraził zarazem opinię, że nie nadszedł jeszcze na to czas i konflikt będzie trwał. Zobacz również: Netanjahu: Nie nadszedł czas na negocjacje ws. zakończenia wojny w Ukrainie 11:14 Zajęta przez siły rosyjskie Zaporoska Elektrownia Atomowa utraciła wszystkie zewnętrzne źródła zasilania i jest zdana teraz wyłącznie na prąd z generatorów wysokoprężnych - potwierdziła w czwartek Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Dziś rano około godz. 5. czasu lokalnego (4. czasu polskiego) Zaporoska Elektrownia Atomowa straciła całe zewnętrzne zasilanie, gdy została odłączona jej ostatnia linia o mocy 750 kilowoltów. Jej jedyna zapasowa linia o mocy 330 kilowoltów została uszkodzona kilka dni temu i jest naprawiana" - podała MAEA w oświadczeniu. 10:31 Znaczenie obrony Bachmutu, atakowanego przez rosyjskie wojska miasta na wschodzie Ukrainy, wzrasta z każdym kolejnym dniem, ponieważ każdy dzień pozwala nam zyskać czas na zgromadzenie rezerw i przygotowanie się do nadchodzących operacji ofensywnych - ocenił dowódca ukraińskich sił lądowych gen. Ołeksandr Syrski. Jednocześnie podczas walk o twierdzę Bachmut wróg traci najlepiej wyszkolone formacje swojej armii, czyli najemnicze oddziały szturmowe z Grupy Wagnera - podkreślił gen. Syrski. Dowódca zwrócił uwagę, że ewentualny upadek Bachmutu mógłby skutkować poważnymi konsekwencjami dla ukraińskiego zgrupowania w Donbasie. Oświadczenia (właściciela Grupy Wagnera) Jewgienija Prigożyna po raz kolejny dowodzą, że po zajęciu Bachmutu przez wagnerowców przeciwnik będzie miał rozwiązane ręce i uzyska możliwość przeprowadzenia zmasowanego natarcia z wykorzystaniem m.in. (...) sił powietrznodesantowych - ocenił Syrski. 10:28 Polska oficjalnie wyraża zgodę na wspólne wysłanie myśliwców MiG-29 na Ukrainę - poinformował minister obrony Słowacji Jaroslav Nad’. Teraz rząd w Bratysławie musi podjąć decyzję. Ludzie giną na Ukrainie, możemy im pomóc, nie ma tu miejsca na słowackie politykowanie - podkreślił. 10:21 Siły rosyjskie w nocy ze środy na czwartek zaatakowały Ukrainę aż sześcioma hipersonicznymi pociskami rakietowymi Kindżał - poinformował rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ihnat. Był to rzeczywiście zmasowany atak, i po raz pierwszy takimi typami, rakietami różnych typów. Widzimy, że Kindżałów było tym razem aż sześć. Nie przypominam sobie czegoś takiego - oznajmił Ihnat w telewizji. Według jego informacji atakowano rakietami Ch-101/Ch-555, Kalibr, Ch-22, Kindżał, kierowanymi rakietami lotniczymi, Ch-31P, Ch-59 oraz S-300. Użyto też samolotów strategicznych i dalekiego zasięgu. 10:06 Jak poinformowała administracja samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, ukraińska armia ostrzelała z HIMARS-ów anektowane miasto Wołnowacha w obwodzie donieckim. Zginął jeden cywil, inna osoba została ranna. Telegram 10:04 Trzy osoby zginęły w Chersoniu w wyniku rosyjskiego ostrzału - poinformował szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Według niego trafiony został m.in. przystanek komunikacji miejskiej. Telegram 09:58 Zaatakowany na Białorusi rosyjski samolot wczesnego ostrzegania i kontroli A-50U prawdopodobnie ma uszkodzoną kabinę ciśnieniową i został przetransportowany do zakładu naprawczego w Taganrogu na południu Rosji - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 7 marca Alaksandr Łukaszenka potwierdził, że jeden z niewielkiej floty rozmieszczonych na Białorusi rosyjskich samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli A-50U (w kodzie NATO Mainstay D) został uszkodzony. Dodano, że samolot został prawie na pewno zaatakowany przez mały bezzałogowy system powietrzny i został prawdopodobnie przetransportowany do zakładu naprawczego w Taganrogu, a lot tranzytowy odbył się podobno na niższej niż zwykle wysokości, prawdopodobnie z powodu uszkodzenia kabiny ciśnieniowej. 09:47 Rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę w nocy ze środy na czwartek to próba terroryzowania cywilnej ludności - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie, podkreślając, że Rosja nie uniknie za to odpowiedzialności. Wróg wystrzelił 81 rakiet, próbując znów zastraszyć Ukraińców i wracając do swojej żałosnej taktyki. Okupanci mogą wyłącznie terroryzować spokojnych ludzi. Są zdolni tylko do tego. Ale to im nie pomoże - oznajmił Zełenski. Prezydent podkreślił, że rakiety spadały w całym kraju - w Kijowie, obwodach kirowohradzkim, dniepropietrowskim, odeskim, charkowskim, zaporoskim, lwowskim, iwano-frankowskim, żytomierskim i winnickim. Ataki na obiekty krytycznej infrastruktury, domy mieszkalne. Niestety są poszkodowani i zabici - zaznaczył Zełenski. 09:23 Nastąpiły pewne zmiany w pozycjach bojowych sił ukraińskich w Bachmucie w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - oświadczył w czwartek zastępca dowódcy 3. brygady szturmowej sil ukraińskich major Rodion Kudriaszow, wypowiadając się w telewizji Espreso. Sytuacja na kierunku bachmuckim pozostaje napięta, ale jest w pełni kontrolowana przez siły zbrojne Ukrainy. Są pewne zmiany w pozycjach bojowych i pewne manewry sił ukraińskich - oświadczył Kudriaszow. Podkreślił, że wróg usiłuje intensywnie szturmować na całej linii frontu. Ale wszystkie (...) punkty oporu są pod kontrolą sił ukraińskich. W chwili obecnej Bachmut jest pod naszą kontrolą. Wszystkie szlaki logistyczne też są pod kontrolą sił zbrojnych Ukrainy - powiedział. 09:04 Ukraińskie wojska obrony przeciwrakietowej zniszczyły 34 spośród 81 pocisków manewrujących, które w nocy ze środy na czwartek zostały wystrzelone na nasz kraj przez rosyjskie wojska - poinformował naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny. W ocenie polityków z Kijowa był to najbardziej zmasowany atak rakietowy wroga w 2023 roku. Siły rosyjskie użyły bardzo różnych pocisków, m.in. wystrzeliwanych z samolotów rakiet Ch-101, Ch-555, Ch-22 oraz Ch-47 Kindżał, a także Kalibrów, przenoszonych przez okręty wojenne operujące na Morzu Czarnym. Przeciwnik atakował również przy pomocy systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych S-300 oraz dronów kamikadze irańskiej produkcji Shahed-131 i Shahed-136. Udało nam się zniszczyć 34 spośród 48 pocisków manewrujących typu Ch-101, Ch-555 i Kalibr. Zneutralizowano też cztery bezzałogowce - oznajmił Załużny na Telegramie 08:39 Podczas inwazji na Ukrainę Rosjanie stracili 156 120 żołnierzy - przekazał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu minionej doby liczba ta wzrosła o 590. 08:34 W wyniku ataku dronów kamikaze w obwodzie żytomierskim uszkodzony został obiekt infrastruktury energetycznej. Bez prądu jest prawie 150 tys. odbiorców - poinformował szef regionalnej administracji Witalij Buneczko. 08:29 Liczba ofiar ostrzału miasta Złoczów w obwodzie lwowskim wzrosła do 5 - poinformował szef administracji regionalnej Maksym Kozycki. 08:07 W wyniku ostrzału obwodu dniepropietrowskiego jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne - poinformowała lokalna administracja. 08:02 Jak poinformował szef kijowskiej administracji wojskowej Serhij Popko, stolica Ukrainy została zaatakowana rakietami manewrującymi, irańskimi dronami Shahed, a także pociskiem naddźwiękowym Kindżał. Ten ostatni miał uderzyć w kijowski "obiekt infrastruktury". 07:38 Rosyjska rakieta spadła na Złoczów w obwodzie lwowskim. Zginęły cztery osoby i zniszczone zostały trzy budynki mieszkalnej - podał gubernator obwodu Maksym Kozycki. Telegram 07:31 W wyniku zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę od prądu całkowicie została odcięta Zaporoska Elektrownia Atomowa. Zapasów paliwa dla agregatów, które podtrzymują jej pracę, wystarczy na 10 dni - poinformował w czwartek rano państwowy koncern Enerhoatom. W razie braku możliwości wznowienia zewnętrznego zasilania elektrowni po tym czasie (po 10 dniach) może dojść do awarii z następstwami radiacyjnymi dla całego świata - ostrzegł koncern w Telegramie. W komunikacie wyjaśniono, że w następstwie uderzenia rosyjskich rakiet o godzinie 3:53 (2.53 czasu polskiego) doszło do odłączenia ostatniej linii energetycznej, która łączyła Zaporoską Elektrownię Atomową z ukraińskim systemem energetycznym. Enerhoatom przypomniał, że elektrownia jest kontrolowana przez stacjonujące na jej terenie rosyjskie wojska. Ogranicza to możliwości utrzymania ciągłości działania tej siłowni przez ukraiński personel - wskazano. 07:22 Chiny nagle zaangażowały się w próbę zakończenia konfliktu w Ukrainie, gdyż spodziewa się, że wojna skończy się latem - podaje Nikkei Asia. Według przewidywań think-tanku chińskiej armii, Rosja powinna mieć wtedy przewagę. Zobacz również: Media: Chiński "plan pokojowy" zakłada zakończenie wojny w Ukrainie latem 06:54 W Kijowie został uszkodzony obiekt infrastruktury energetycznej. 06:49 W wyniku ostrzału Kijowa ranne są co najmniej trzy osoby - poinformował mer miasta Witalij Kliczko. 15 proc. odbiorców w stolicy kraju jest bez prądu. 06:45 Jak podaje mer Charkowa Ihor Terechow, Rosjanie w mieście również uderzyli w infrastrukturę energetyczną. Odnotowano kilkanaście eksplozji, w części stolicy obwodu nie ma światła. Wiadomo, że są osoby ranne. 05:58 W obwodzie odeskim w wyniku rosyjskiego ataku trafiony został obiekt infrastruktury energetycznej - podał szef odeskiej administracji Maksym Marczenko. Podkreślił, że uszkodzone zostały także budynki mieszkalne. 05:47 Wczoraj założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn poinformował, że najemnicy zajęli wschodnią część Bachmutu. Analitycy Instytutu Badań nad Wojną wskazują, że jest to zgodne z licznymi innymi przesłankami. ISW szacuje, że Rosjanie okupują co najmniej 50 proc. miasta w obwodzie donieckim. Według nich siły rosyjskie będą teraz intensyfikowały ataki na północny i południowy zachód od Bachmutu, by ominąć rzekę Bachmutka. ISW przypomina, że według Prigożyna po zdobyciu miasta resort obrony Rosji może wycofać grupę Wagnera, a ofensywę będzie kontynuowała regularna armia. Według analityków nic nie wskazuje, by Rosja dysponowała tam dobrze wyszkolonymi siłami, by pozwolić sobie na ofensywę poza Bachmutem, a to by oznaczało, że zdobycie miasta będzie punktem kulminacyjnym operacji w tamtym regionie. 05:31 Wybuchy w Kijowie i na zachodzie kraju i aż 15 uderzeń rakietowych w obwodzie charkowskim - w czwartek rano trwa atak rakietowy Rosji na Ukrainę, w związku z którym ogłoszono alarm przeciwlotniczy na jej całym terytorium. Mieszkańcy ukraińskiej stolicy usłyszeli dwa głośne wybuchy około godziny 5.44 (4.44 czasu polskiego). Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że doszło do nich w dzielnicy Hołosijewo. Wybuchy w rejonie (dzielnicy) Hołosijewo. Na miejsce udają się wszystkie służby. Szczegóły później - napisał w Telegramie. Oficjalny radar alarmów pokazuje, że eksplozje nastąpiły również na zachodzie Ukrainy, gdzie bomby spadły w obwodzie tarnopolskim i iwano-frankiwskim. Atakowany jest także obwód dniepropietrowski. 05:00 O godzinie 2:40 czasu lokalnego ogłoszono alarm lotniczy dla całej Ukrainy. Wybuchy rozległy się w Chersoniu, Odessie i Mikołajowie, informuje Ukraińska Prawda. W Odessie wróg uderzył w obiekt infrastruktury energetycznej, uszkodzone zostały budynki mieszkalne, nie ma ofiar w ludziach - informują władze obwodowe. Szef obwodowej administracji Maksym Marczenko napisał w Telegramie o ograniczeniach w dostawach prądu i zestrzeleniu przez obronę powietrzną kilku dronów. Do wybuchów doszło również Charkowie. Spodziewamy się drugiej fali ataku, dlatego apeluję do mieszkańców regionu o pozostanie w schronach! - apeluje administracja obwodu. Joanna Potocka, Adam Zygiel