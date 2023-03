Na ukraińskich polach czyha ogromne niebezpieczeństwo. Dziś rosyjskie miny ciężko raniły cztery osoby. Rosja oskarża Ukrainę o dokonanie ataku dronem na miasteczko Kiriejewka położone w obwodzie tulskim, ok. 220 km od Moskwy. Po ogłoszeniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina, że ​​Moskwa i Mińsk zgodziły się na rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi, Departament Obrony USA stwierdził, że nic nie wskazuje na to, by Rosja przygotowywała się do użycia broni jądrowej - podaje Reuters. ​Wczoraj ukraińskie siły odparły ponad 85 ataków rosyjskich wojsk - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińskiej armii udało się ustabilizować sytuację w rejonie Bachmutu, jednak walki ciągle trwają, przeciwnik podejmuje ataki – oświadczył rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty. Najważniejsze informacje dotyczące 396. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 26.03.2023 r.

20:12 Cztery osoby zostały ciężko ranne od wybuchu min porzuconych przez wojska rosyjskie na ukraińskich polach. O najnowszym wypadku poinformował na Telegramie przedstawiciel władz obwodu chersońskiego. Do tego wypadku doszło w pobliżu wsi Kostyrka (rejon wysokopilski). Telegram Kilka godzin wcześniej ciężkie obrażenia odniosły w obwodzie berysławskim trzy osoby, które weszły na miny w pobliżu wsi Iszczenko i Iwanowka. Jak informuje "Ukraińska Prawda", wszystkie cztery ofiary odniosły poważne obrażenia i trafiły do szpitali. 19:50 Gdyby Chiny zaangażowały się poważniej w konflikt po stronie Rosji, skłoniłoby to USA do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy - powiedział brytyjskiemu dziennikowi "Financial Times" premier Polski Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu nie widzi jednak na razie dowodów na to, że Chiny udzielają istotnego wsparcia militarnego Rosji. "Mam wielką nadzieję, że Chiny nie zdecydują się na wysłanie broni do Rosji" - powiedział Morawiecki. Negatywnie ocenił też perspektywy pośrednictwa Chin w procesie pokojowym na Ukrainie, zwłaszcza po rozmowach między chińskim prezydentem Xi Jinpingiem i rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w Moskwie w zeszłym tygodniu. "Nie wierzę, że Chiny są dobrym pośrednikiem w tych okolicznościach. Są zbyt mocno antywolnościowe i prorosyjskie" - powiedział Morawiecki. 18:40 Rosja oskarża Ukraińców o dokonanie ataku dronem na miasteczko leżące nieopodal Moskwy. Według agencji TASS w eksplozji ranne zostały trzy osoby. Zobacz również: Eksplozja w centrum Rosji. Moskwa: To był ukraiński dron 17:21 Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell wezwał w niedzielę Białoruś, aby zrezygnowała z umieszczenia na swoim terytorium taktycznych głowic nuklearnych. "Przyjęcie rosyjskiej broni nuklearnej oznaczałoby nieodpowiedzialną eskalację i zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego. Białoruś może to jeszcze powstrzymać, to ich wybór. UE jest gotowa odpowiedzieć dalszymi sankcjami" - zapowiedział Borrell w dzisiejszym oświadczeniu. 15:55 Rzecznik MSZ w rozmowie z RMF FM skomentował porozumienie Rosji i Białorusi ws. rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej rzecznik MSZ. Łukasz Jasina odniósł się też do prośby Ukrainy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zobacz również: Jasina dla RMF FM: Decyzja Putina dalszym wciąganiem Białorusi w machinę wojenną Uważamy, że decyzja Władimira Putina o rozmieszczeniu na Białorusi taktycznej broni jądrowej i środków jej przenoszenia dodatkowo zwiększa napięcia związane z rosyjską agresją przeciw Ukrainie. Jest dalszym krokiem w kierunku wciągania Białorusi w tryby rosyjskiej machiny wojennej. Stwarza także ryzyka w zakresie nieproliferacji (nierozprzestrzenianiu - przyp. RMF FM) broni jądrowej. Rosyjskie działania potwierdzają zasadność i znaczenie polityki odstraszania NATO, w której Polska uczestniczy - przekazał Jasina. 15:12 Jak podaje "Ukraińska Prawda" w dzisiejszym ostrzale Kupiańska nie było ofiar wśród ludzi. Rosyjskie rakiety spowodowały zniszczenia m.in. pięciopiętrowego budynku mieszkalnego, domów i gazociągu. 14:27 Komunikat Moskwy o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na sąsiedniej Białorusi spotkał się z krytyką ze strony rządu niemieckiego. Zdaniem MSZ w Berlinie, jest to "kolejna próba nuklearnego zastraszenia". 14:22 Potępiamy wzmacnianie zagrożenia dla pokoju w Europie i na świecie - przekazał rzecznik MSZ Łukasz Jasina, komentując oświadczenie Władimira Putina, że Rosja zamierza rozmieścić na Białorusi taktyczną broń jądrową. 14:08 Rosja prawdopodobnie zaczęła otrzymywać regularne niewielkie dostawy irańskich bezzałogowców Shahed, których używa do atakowania Ukrainy - informuje w aktualizacji wywiadowczej brytyjski resort obrony. 13:29 Ukraińskiej armii udało się ustabilizować sytuację w rejonie Bachmutu, jednak walki ciągle trwają, przeciwnik podejmuje ataki - oświadczył rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty. Wczoraj na froncie bachmuckim (w rejonie Bachmutu) było 18 szturmów, dzisiaj 17. Wcześniej było od 35 do 50, a nawet więcej - powiedział na antenie telewizji ukraińskiej. Wojskowy zaznaczył, że działania przeciwnika wymagają dokładnej weryfikacji i analizy, i nie wykluczył, że strona rosyjska przeprowadza pewne manewry ze swoimi rezerwami. Ataki ogniowe na kierunku bachmuckim są w dalszym ciągu bardzo intensywne. W sumie było 268 ostrzałów - zaznaczył. 13:05 Polacy, Ukraińcy, Litwini i inne narody tego obszaru, który nie chce być ani "Ruskim mirem" Putina, ani żetonem w rozgrywce innych europejskich mocarstw, dziś dają znać o sobie: dumnym veto, rzuconym przez wolne i solidarne narody wobec próby odnowienia imperialnej dominacji nad Europą Wschodnią - napisał historyk prof. Andrzej Nowak w tekście opublikowanym na amerykańskim portalu American Purpose. 11:56 Jeśli obywatele Serbii i nasza gospodarka zaczną ponosić odczuwalne straty, możemy wprowadzić sankcje przeciwko Rosji za jej napaść na Ukrainę - powiedział minister spraw zagranicznych Serbii Ivica Daczić, cytowany przez telewizję N1. 11:34 Wygłaszając oświadczenie o rozlokowaniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi Putin pokazuje, że się boi i może wyłącznie straszyć taktyką. Poza tym potwierdza swój udział w zbrodni - oznajmił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. 11:29 Rząd Macedonii Północnej opracowuje kolejny pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy, w którym znajdzie się 12 śmigłowców bojowych Mi-24 - poinformowała macedońska minister obrony Sławjanka Pietrowska. 10:31 Słynny aktor i ambasador Dobrej Woli UNICEF Orlando Bloom odwiedził Ukrainę. Poinformował o tym na swoim Instagramie. Instagram Post 10:12 Co najmniej pięciu cywilów zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na terytorium Ukrainy w ciągu minionej doby - powiadomiły służby prasowe ukraińskiego ministerstwa obrony. 09:58 Oświadczenie Putina o umieszczeniu taktycznej broni jądrowej Rosji na terytorium Białorusi to krok do wewnętrznej destabilizacji tego kraju - oświadczył szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksij Daniłow, nazywając Białoruś "jądrowym zakładnikiem Rosji". 08:37 W sobotę z Ukrainy do Polski przyjechało 27,6 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 27,2 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego ubiegło roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, straż graniczna odnotowała 10,656 mln wjazdów do Polski i 8,768 mln wyjazdów na Ukrainę. 08:28 Zapowiedź Putina o umieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi w sensie militarnym nie wpływa na ryzyko konfliktu jądrowego. Jest to element operacji informacyjnej - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną. 08:11 Masowo wzrosła liczba partnerstw nawiązywanych między miastami europejskimi i ukraińskimi - wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim. To znak, że lokalne elity UE dostrzegły w Ukraińcach ważnych partnerów - powiedział PAP politolog prof. Tomasz Kamiński. 08:04 Bachmut nocą. 07:56 Pożar magazynu tworzyw sztucznych w Omsku w Rosji. 07:55 Wczoraj ukraińskie siły odparły ponad 85 ataków rosyjskich wojsk - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 07:53 Po ogłoszeniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina, że Moskwa i Mińsk zgodziły się na rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi, Departament Obrony USA stwierdził, że nic nie wskazuje na to, by Rosja przygotowywała się do użycia broni jądrowej - podaje Reuters. 07:52 Użycie przez Rosję na Ukrainie czołgów T-55 pokazuje, że Rosja rzeczywiście walczy jak za Stalina, traktuje swoich żołnierzy jako mięso armatnie, daje im sprzęt z minionej epoki, skazując ich tak na prawdę na to, żeby ginęli falami - ocenił w rozmowie z PAP były dowódca GROM gen. Roman Polko. 07:50 Ukraina przygotowuje się do odzyskania okupowanego przez Rosję Krymu, który jest dziś bazą wojskową dla ataków na ukraińskie cele cywilne, gdzie przeciwnicy Kremla poddawani są represjom i mobilizowani do rosyjskiej armii - powiedziała stała przedstawicielka prezydenta Ukrainy na półwyspie Tamila Taszewa. 07:49 Przygotowanie do lipcowego szczytu NATO w Wilnie, dalsze wzmacnianie wschodniej flanki Sojuszu i sytuacja w Ukrainie będą, wśród tematów, które poruszą w przyszłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych państw B9 na spotkaniu w Łodzi - poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. 07:47 Choć na Rosję nałożono sankcje gospodarcze, nie przeszkadza to wielu niemieckim firmom w kontynuowaniu handlu z Rosjanami. Na "Liście wstydu" uniwersytetu Yale są takie niemieckie firmy, jak Storck czy Gerry Weber - pisze portal T-Online. Przeczytaj więcej na ten temat: "Lista wstydu". Te zachodnie firmy wciąż działają w Rosji Karol Żak