Wojska rosyjskie prowadzą ofensywę w kierunku Siewierodoniecka, 100-tysięcznego miasta w obwodzie ługańskim. W wyniku środowego ataku rakietowego na centrum handlowe i osiedle mieszkaniowe w Zaporożu co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne - poinformowała wojskowa administracja obwodu zaporoskiego. To najważniejsze informacje z 91 dnia rosyjksiej inwazji na Ukrainę.

Mieszkaniec Kijowa / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

09:41

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły blisko 29,4 tys. żołnierzy - poinformował w środę w serwisie Facebook Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:29

Nie wierzę, że Zachód odważy się na siłowe odblokowanie ukraińskich portów na Morzu Czarnym - powiedział w środę w Davos ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

09:10

Wycofanie rosyjskich wojsk do linii sprzed 24 lutego może być pierwszym krokiem do rozmów - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę podczas konferencji online do zebranych przywódców państw i światowego biznesu w Davos.

Ukraiński prezydent dodał, że zgodziłby się jedynie na bezpośrednie rozmowy z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.

08:45

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,592 mln osób - poinformowała straż graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21 tys. osób.

08:41

Rosyjska blokada ukraińskich portów uniemożliwia wysyłanie ukraińskiego zboża drogą morską i jest mało prawdopodobne, by można było zastąpić powstałe w ten sposób braki eksportem szlakami lądowymi - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.



08:32

Amerykański producent obuwia i ubrań Nike wycofuje się z rosyjskiego rynku. Firma ogłosiła, że nie przedłuży wygasającej umowy franczyzowej z Inventive Retail Grpup, do której należy największa w Rosji sieć jej sklepów.

08:13

W wyniku środowego ataku rakietowego na centrum handlowe i osiedle mieszkaniowe w Zaporożu co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne - poinformowała wojskowa administracja obwodu zaporoskiego.



08:05

Minionej doby w wyniku rosyjskiego ostrzału położonego w obwodzie ługańskim Siewierodoniecka zginęło 6 osób - poinformował w środę szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

08:00

Żona dowódcy pułku Azow Kateryna Prokopenko powiedziała, że żołnierze pułku Azow, którzy są przetrzymywani w rosyjskiej niewoli nie są torturowani i przebywają "w zadowalających warunkach". Kobieta mogła przez chwilę porozmawiać ze swoim mężem.

07:55

Rosjanie planują wcielenie do wojska mężczyzn z okupowanego przez siebie obwodu chersońskiego na południu Ukrainy; chcą zmusić Ukraińców do walki przeciwko Ukrainie - podała w środę agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

07:52

Wojska rosyjskie prowadzą ofensywę w kierunku Siewierodoniecka, 100-tysięcznego miasta w obwodzie ługańskim - podał w środę rano ukraiński sztab generalny w podsumowaniu sytuacji operacyjnej na Facebooku.

07:05

W ciągu minionej doby Ukraińcy odparli dziewięć ataków wojsk rosyjskich w obwodach donieckim i ługańskim - podał w środę rano sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

06:22

Rosyjska agresja w Ukrainie grozi dramatycznym "efektem domino": w jego następstwie liczba głodujących i bezpośrednio zagrożonych głodem mieszkańców Ameryki Łacińskiej, uzależnionej w wielkim stopniu od importu ukraińskich zbóż i kukurydzy, może wzrosnąć z obecnych 9,3 miliona do 13,3 miliona jej mieszkańców.

05:52

Rosjanie będą musieli opuścić Krym - powiedział we wtorek w przemówieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Podobnie jak wszystkie inne okupowane tereny" - dodał.

05:49

Rosyjskie wojska przeprowadziły na zatopionym krążowniku Moskwa operację, która trwała co najmniej dwa tygodnie; z wraku zabrano ciała poległych, sprzęt i niejawne dokumenty - poinformował we wtorek przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki.

05:45

12 mieszkańców obwodu donieckiego zginęło w ciągu minionej doby w wyniku ostrzałów rosyjskich, a 10 osób zostało rannych - poinformował we wtorek Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu donieckiego, leżącego na wschodzie Ukrainy.

05:31

Dla obwodu ługańskiego nastał najtrudniejszy czas w ciągu ośmiu lat wojny z Rosją; wrogowie atakują na wszystkich kierunkach równocześnie i zabijają nasze miasta, Siewierodonieck jest ledwie żywy - zaalarmował we wtorek na Telegramie szef regionalnych władz Serhij Hajdaj.



05:22

Rosyjskie wojsko w nocy wystrzeliło cztery pociski manewrujące na Zaporoże. Jeden z nich został zestrzelony przez ukraińską obronę powietrzną - napisali przedstawiciele lokalnych władz.