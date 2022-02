Rosjanie w piątkowy poranek rozpoczęli atak na Kijów. W mieście od rana słychać alarmy bombowe. Mieszkańcy proszeni są o jak najszybsze udanie się do schronów. Miasto jest niemal wyludnione - donosi nasz specjalny wysłannik do Kijowa Mateusz Chłystun. W mediach społecznościowych publikowane są filmy na których widać rosyjskie czołgi coraz bliżej Kijowa. Najważniejsze informacje o tym, co dzieje się w ukraińskiej stolicy znajdziesz tutaj!

