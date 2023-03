Zastępca dowódcy ukraińskiej Gwardii Narodowej porucznik Wołodymyr Nazarenko powiedział, że wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do Bachmutu. Głównodowodzący ukraińskiej armii uważają, że miasta należy nadal bronić. Wiele wskazuje na to, że Bachmut nie zostanie poddany. Poniedziałek to 376. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji.

Ukraińcy żołnierze w pobliżu Bachmutu / EUGENE TITOV / PAP 15:56 Rosyjska agresja na Ukrainę to wojna neokolonialna. Imperium napadło na sąsiedni kraj, aby mu zabrać jego ziemię i ukryte w niej bogactwa i czerpać z nich zyski. Ale imperium porywa też ludzi, w tym dzieci, i wysyła je w głąb Rosji - powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie V konferencji ONZ dotyczącej krajów najsłabiej rozwiniętych. 15:36 Ukraińskie Siły Powietrzne potwierdziły wczorajszą informację o wizycie swoich pilotów w USA. Na razie strona amerykańska bada możliwości naszych pilotów, ile czasu będą potrzebować na przekwalifikowanie się na nowoczesne myśliwce - powiedział serwisowi Voice of America Jurij Ihnat, rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy. 15:02 Ukraińcy przywrócili przepustowość na drodze Czasiw Jar-Bachmut. W nocy z czwartku na piątek, w ubiegłym tygodniu Rosjanie ostrzelali most na ważnej trasie, którą dostarczano zapasy obrońcom w Bachmucie. 6 marca, żołnierze ukraińscy zakomunikowali, że droga została naprawiona. "Nasi żołnierze mogą bronić się w Bachmucie jeszcze długo" - twierdzi ukraiński oficer Taras Berezowec. Wciąż istnieje tam możliwość przeniknięcia na tyły przeciwnika, przeprowadzenia uderzeń z zaskoczenia i natychmiastowego odwrotu. Tam są profesjonaliści z ukraińskich sił operacji specjalnych, którzy zostali do tego przeszkoleni i wiedzą, jak prowadzić walkę partyzancką w mieście. (...) (Najeźdźcy) chcieli zająć Bachmut do 24 lutego, czyli pierwszej rocznicy inwazji. Teraz kolejną datą będzie zapewne 8 marca. Potem te daty zostaną gładko przeniesione na Wielkanoc, Dzień Zwycięstwa itd. - mówi wojskowy.

14:45 153 770 - to liczba "wyeliminowanych" od początku wojny agresorów, jak podaje Sztab Generalny Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Agencja Ukrinform informuje o tym, że Ukraińcy odparli w ciągu ostatniej doby 95 ataków. Główne walki toczyły się w rejonach Biłohoriwki i Newskiego (w obwodzie ługańskim) i Zalizniańskie, Dubowo-Wasyliwka, Orichowo-Wasyliwka, Bachmut i Iwaniwskie w obwodzie donieckim. 14:20 Brytyjskie Ministerstwo Obrony pokazuje miejsca rozmieszczenia rosyjskiego wojska na froncie i kierunki ataków: 13:54 Rośnie napięcie między Prigożynem, a rosyjską generalicją. Szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn od tygodni ma domagać się dostarczenia amunicji jego żołnierzom. Według biznesmena, jego współpracownikom odmówiono w poniedziałek wstępu do kwater dowódczych rosyjskiej armii w Ukrainie. 5 marca napisałem wiadomość do dowództwa Specjalnej Operacji Wojskowej w sprawie pilnego dostarczenia nam amunicji. 6 marca moi przedstawicielom cofnięto przepustki i odmówiono dostępu do siedziby dowództwa - napisał Prigożyn na Telegramie. Szef grupy Wagnera przestrzega, że jeśli jego najemnicy zostaną zmuszeni do wycofania się spod Bachmutu, cały front może się załamać. 13:20 Wołodymyr Zełenski rozmawiał na temat sytuacji w Bachmucie z dowództwem ukraińskiej armii. Dwóch generałów utrzymuje, że dalsza obrona miasta wciąż ma sens. Walery Załużny - naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy - i Aleksander Syrski (dowódca wojsk lądowych) opowiadają się za dalszym umacnianiem pozycji w oblężonym Bachmucie i kontynuacją "działań obronnych". 12:17 Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow wyraził wątpliwość, by Chiny otwarcie udzieliły Rosji wsparcia w wojnie przeciwko Ukrainie. W wywiadzie dla portalu Liga.net minister powiedział, że jako "poinformowany optymista" ocenia, iż Chiny "tego nie zrobią".



Przedstawiciele władz USA mówili w ostatnim czasie, że Chiny rozważają dostawy broni dla Rosji. Obserwowałem wystąpienia przywódców Chin i Indii. Dość wyraźnie mówili, że wojna nie jest dzisiaj sposobem rozwiązywania problemów pomiędzy krajami. Są inne priorytety. To stanowisko jest przemyślane i świadome. Tak więc, mam nadzieję, że nie będzie otwartej pomocy dla Rosji - powiedział Reznikow. 12:04 Miasto Bachmut na wschodzie Ukrainy, atakowane od miesięcy przez rosyjskie wojska, ma dla najeźdźców większe znaczenie jako symbol, a nie cel strategiczny lub operacyjny; ewentualne zdobycie Bachmutu przez Rosjan nie musi oznaczać zmiany przebiegu wojny - ocenił minister obrony USA Lloyd Austin. Nie spekulowałbym jednak, czy i kiedy ta miejscowość może zostać opanowana przez siły agresora - dodał Austin, który przebywa z wizytą w Jordanii. 11:55 Na północnej granicy Ukrainy trwają prace nad umocnieniem granic. 10:55 Rosjanie ostrzelali w nocy Kramatorsk, uszkodzone zostały budynki mieszkalne i szkoła. Telegram 10:33 W ciągu ostatnich kilku dni w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji, niedaleko granicy z Ukrainą, doszło do dwóch incydentów z udziałem rosyjskich żołnierzy; w wyniku strzelanin zginęło dwóch wojskowych - poinformowało w poniedziałek Radio Swoboda. O pierwszym tego rodzaju zdarzeniu, do którego miało dojść 28 lutego na przystanku autobusowym w miejscowości Bolszenizowcewo, powiadomił 2 marca serwis Astra na Telegramie. Jeden z rezerwistów wystrzelił z automatu Kałasznikowa w głowę innemu żołnierzowi, zabijając go na miejscu. Według śledczych prowadzących postępowanie w tej sprawie, przyczyną tragedii było jakoby "nieostrożne obchodzenie się z bronią" - czytamy na portalu Radia Swoboda.Jak dodano, o kolejnym podobnym przypadku poinformował kanał Baza, na który często powołują się niezależne media. W nocy z niedzieli na poniedziałek w jednostce wojskowej w rejonie (powiecie) sudżańskim, niedaleko granicy z Ukrainy, 22-letni żołnierz z poboru zastrzelił swojego 19-letniego kolegę. Żołnierz stojący na warcie otworzył ogień, ponieważ nikt nie odpowiedział mu na pytanie: "Kto idzie?", skierowane w kierunku zbliżających się mężczyzn. 09:25 Holenderska prokuratura prowadzi 45 postępowań przeciwko firmom łamiącym sankcje nałożone na Rosję po agresji tego kraju na Ukrainę - przekazał portal RTL Nieuws. Służby celne zarekwirowały m.in. części do helikopterów. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku takich postępowań było 27, na początku marca - już 45 - dodał portal. Spośród wszystkich dochodzeń 29 dotyczy naruszenia ograniczeń importowych i eksportowych. Pozostałe są związane z naruszeniami sankcji finansowych - czytamy w RTL Nieuws. 08:52 Rosyjskie wojsko w reakcji na straty ciężkich pojazdów pancernych nadal rozmieszcza na Ukrainie wyciągane z magazynów stare czołgi T-62, a także transportery opancerzone BTR-50 - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, istnieje realna możliwość, że nawet jednostki 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej, podobno najważniejszej armii czołgowej Rosji, zostaną ponownie wyposażone w pochodzące z lat 60. T-62 w celu uzupełnienia strat, choć według wcześniejszych planów miała ona od 2021 roku otrzymywać czołgi nowej generacji T-14 Armata. Ponadto w ostatnich dniach zidentyfikowano na Ukrainie również rosyjskie transportery opancerzone BTR-50, po raz pierwszy wprowadzone do służby w 1954 roku. "Od lata 2022 roku około 800 T-62 zostało pobranych z magazynów, a część z nich otrzymała zmodernizowane systemy celownicze, które z dużym prawdopodobieństwem poprawią ich skuteczność w nocy. Oba te zabytkowe typy pojazdów będą jednak prezentować wiele słabości na współczesnym polu walki, w tym brak nowoczesnego wybuchowego pancerza reaktywnego" - ocenił brytyjski resort obrony. 08:08 W nocy Rosjanie znowu przeprowadzili atak irańskimi dronami kamikaze Szahed. Jak poinformował rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ihnat, obrona przeciwlotnicza zniszczyła 13 z 15 wystrzelonych bezzałogowców. 08:02 Do Kijowa z wizytą przybyli lider Socjaldemokratycznej Partii Niemiec Lars Klingbeil oraz szef frakcji SPD Rolf Mützenich. Spotkają się z przedstawicielami ukraińskiego rządu i parlamentu. Ukraińskie media zaznaczają, że SPD jest mocno krytykowana za swoje podejście wobec Rosji, co zresztą zauważyli sami działacze - w grudniu postanowiono zrewidować politykę zagraniczną, w tym właśnie stosunek do Moskwy. Jednocześnie zarówno Klingbeil, jak i Mützenich nalegają na większą rolę dyplomacji w celu zakończenia wojny. 07:55 Ministerstwo obrony Rosji opublikowało film, na którym zarejestrowano wizytę szefa resortu Siergieja Szojgu w okupowanym Mariupolu. Ministerstwo poinformowało, że wizyta była częścią "roboczej podróży do specjalnej strefy działań wojskowych ". Szojgu został nagrany na pokładzie helikoptera, na ulicy i w budynku centrum medycznego. Towarzyszyli mu pracownicy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, część z nich była uzbrojona. Według ministerstwa, w Mariupolu Szojgu robił inspekcje prac wojskowego kompleksu budowlanego Ministerstwa Obrony Rosji działającego "w celu przywrócenia infrastruktury Donbasu". Szojgu zdano także raport z budowy wodociągu łączącego rosyjski obwód rostowski z tzw. Doniecką Republiką Ludową. 07:21 Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 12 nalotów na rosyjskie pozycje - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Uderzono w trzy posterunki, cztery rejony koncentracji i stanowisko obrony przeciwlotniczej. 06:45 Siły ukraińskie prawdopodobnie przeprowadzoną częściowe taktyczne wycofanie wojsk z Bachmutu - twierdzi amerykański Instytut Studiów nad Wojną. ISW wskazuje, że siły grupy Wagnera nadal posuwają się naprzód w północno-wschodniej części Bachmutu. Instytut jest jednak przekonany, że obrona ukraińska pozostaje "strategicznie mocna" tak długo, jak pochłania ona uwagę i sprzęt rosyjskiej armii, przy nie ponoszeniu nadmiernych strat przez siły zależne od Kijowa. "Jest mało prawdopodobne, aby siły rosyjskie szybko osiągnęły znaczące zdobycze terytorialne w wojnie miejskiej, która jest zwykle korzystna dla tych, co się bronią, i może pozwolić ukraińskim oddziałom na zadawanie znacznych strat nacierającym jednostkom rosyjskim, nawet jeśli ukraińskie wojska będą się aktywnie wycofywać" - podkreślili analitycy. 05:50 Prokremlowski prezenter telewizyjny Władimir Sołowiow odwiedził jednostkę piechoty morskiej rosyjskiej armii w obwodzie donieckim na Ukrainie. Spotkanie zakłócił ostrzał - poinformował sam propagandysta. Myślę, że kontrwywiad wojskowy dowie się, w jaki sposób wróg dowiedział się o naszych ruchach - powiedział. 05:19 Oszuści proponują mieszkańcom okupowanego przez Rosję Mariupola wyjazd do kontrolowanego przez Ukrainę Zaporoża przez Wasylówkę, oczywiście za opłatą. Wyjazd jest jednak zamknięty. "Oszuści biorą pieniądze, a potem znikają" - przekazał doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko. Według niego jedyna droga ucieczki z okupowanego Mariupola wiedzie przez Rosję. 05:10 W obwodzie kijowskim aktywowana została obrona przeciwlotnicza. 05:00 Zastępca dowódcy ukraińskiej Gwardii Narodowej porucznik Wołodymyr Nazarenko powiedział w niedzielę dla CNN, że wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do Bachmutu. O miasto to od miesięcy toczą się ciężkie walki. Siły zbrojne Ukrainy utrzymują kontrolę nad autostradą Bachmut - Kostantynówka, jest ona dość stabilna. Sytuacja wokół Bachmutu i okolic jest bardzo podobna do piekła, podobnie jak na całym froncie wschodnim - powiedział Nazarenko. Trasa Bachmut — Kostantynówka jest ważna dla zaopatrzenia miasta. Porucznik podkreślił, że po stronie ukraińskiej nie doszło do "zmian taktycznych". Wróg szuka słabych punktów, stara się odwrócić uwagę naszych sił, łączy różne metody i taktyki. Ale poniosą porażkę - powiedział Nazarenko, odrzucając jednocześnie założenie, że Ukraińcy mogą opuścić miasto. 