13:22 W mieście Dżankoj na północy Krymu, okupowanego przez Rosję, zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach kilku żołnierzy agresora; wróg wprowadził tam reżim operacji kontrwywiadowczej i ściągnął dodatkowe oddziały wojska i służb specjalnych - powiadomił w poniedziałek ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz. Funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), którzy przybyli do Dżankoja, mają za zadanie zwalczać lokalnych partyzantów. Na stacji kolejowej w tym mieście pojawiły się transporty rosyjskich pojazdów wojskowych - czytamy w komunikacie Ateszu, opublikowanym na Telegramie. 13:17 Ukraina oczekuje na przedstawienie przez Komisję Europejska ram negocjacyjnych w sprawie członkostwa kraju w UE nie później niż do 12 marca - oświadczyła wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna, której słowa przytoczył portal Liga.net. "(Oczekujemy, że) nie później niż 12 marca (...) Komisja Europejska przedstawi ramy negocjacyjne i oceni postępy (Ukrainy) we wdrażaniu reform, aby 19 marca kraje UE mogły podjąć decyzję" - oznajmiła Stefaniszyna w kuluarach międzynarodowego spotkania poświęconego ofiarom przemocy seksualnej związanej z konfliktami. 13:15 Blokada po polskiej stronie granicy z Ukrainą nie wpływa na przejazd transportów wojskowych i humanitarnych - oświadczył premier Ukrainy Denys Szmyhal, występując na konferencji prasowej podsumowującej cztery lata jego rządów. "Bardzo ważne, że mimo protestów polskich przewoźników, polskich rolników, nie odnotowano żadnego blokowania dostaw uzbrojenia, sprzętu wojskowego, transportów humanitarnych i paliwa. Te wszystkie ładunki jadą na Ukrainę bez przeszkód" - powiedział premier. 12:49 W lutym rosyjskie wojska przeprowadziły serię ataków, głównie przy użyciu dronów kamikadze, których celem były ukraińskie obiekty elektroenergetyczne; przynajmniej część tych nalotów okazała się skuteczna - poinformował w poniedziałkowym raporcie brytyjski resort obrony. W wyniku ostrzałów doszło do zniszczeń regionalnych obiektów infrastruktury energetycznej niemal na całej Ukrainie, m.in. w obwodach donieckim, dniepropietrowskim i lwowskim. Siły agresora przeprowadziły ataki nie tylko przy pomocy dronów, ale także pocisków rakietowych typu ziemia-ziemia i wyrzutni artyleryjskich. Jest to zmiana w porównaniu z latami 2022-2023, gdy podobnych uderzeń dokonywało głównie rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu - czytamy w komunikacie ministerstwa. 11:20 Francuskie ministerstwo obrony opublikowało zestawienie sprzętu przekazanego Ukrainie. 11:12 Zdobycie położonej na wschodzie Ukrainy Awdijiwki okazało się pyrrusowym zwycięstwem Rosji. W kraju tym zaczęły pojawiać się głosy podające w wątpliwość sens tak wysokich strat, które umożliwiły zdobycie miasta - powiedział w poniedziałek podpułkownik estońskiej armii Toomas Vali. "Rosyjskie straty pod Awdijiwką były tak wielkie, że nawet radykalna prawica w Rosji nie chce nazwać tego zwycięstwem" - zwrócił uwagę wojskowy w wywiadzie udzielonym telewizji ERR. Jedną z osób, które podniosły w Rosji ten temat był Andriej Morozow, bloger i zwolennik prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Napisał on na swoim profilu na Telegramie - obserwowanym przez 120 tys. osób - że Rosja straciła w walkach o ukraińskie miasto 16 tys. żołnierzy. Wpis został skrytykowany przez rosyjskie władze, a po odmówieniu jego usunięcia bloger miał popełnić samobójstwo.

10:22 Realia pracy ukraińskiej piechoty pokazują najnowsze zdjęcia opublikowane przez portal Ukrinform. Telegram 09:27 Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) powiadomił w poniedziałek o udanej operacji specjalnej wymierzonej w resort obrony Rosji, której efektem było uzyskanie dostępu do serwerów ministerstwa i przechwycenie dokumentów niejawnych, m.in. rozkazów, raportów, instrukcji i sprawozdań. Mowa o dokumentach przesyłanych w korespondencji z udziałem ponad 2 tys. podmiotów podległych resortowi obrony. Analiza przechwyconych danych pozwoliła nam zidentyfikować wielu rosyjskich generałów, a także innych wysokich rangą przedstawicieli ministerstwa. Dysponujemy np. dokumentami należącymi do zastępcy szefa tego resortu, Timura Iwanowa - przekazano w komunikacie ukraińskiej służby, opublikowanym na Telegramie. 08:42 Uszkodzenie mostu w obwodzie samarskim potwierdził ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Z doniesień rosyjskich kanałów na Telegramie wynika, że nikt nie został poszkodowany.

Do wybuchu doszło w rejonie miejscowości Czapajewsk, leżącej około 40 km od Samary. Rosyjskie koleje oświadczyły, że ruch przez most został wstrzymany z powodu "nielegalnej ingerencji osób postronnych". HUR powiadomił, że zniszczony odcinek linii kolejowej był wykorzystywany przez Rosjan do transportów wojskowych, szczególnie amunicji produkowanej w zakładach w Czapajewsku. "Biorąc pod uwagę charakter uszkodzeń mostu, (można ocenić), że wykorzystanie (tej przeprawy) nie będzie możliwe przez dłuższy czas" - dodano w komunikacie HUR. 08:29 W nocy Rosjanie trzykrotnie ostrzelali artylerią obwód mikołajowski. Nie ma informacji o ofiarach. 08:26 Informację o zniszczonym rosyjskim moście podaje też były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko. 08:05 Most kolejowy w rosyjskiej Samarze uszkodzony w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego - potwierdza w swojej depeszy agencja TASS. Ze względu na zniszczenia wstrzymano o poranku ruch kolejowy na moście. Samara nad Wołgą to wielki ośrodek przemysłu maszynowego, metalowego, petrochemicznego i spożywczego. Ważny węzeł kolejowy - dworzec w samej Samarze ma aż 8 peronów. 07:23 Zwłoka w pomocy zachodniej sprawi, że ukraińska infrastruktura energetyczna będzie prawdopodobnie bardziej narażona na ostrzały rosyjskie - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), powołując się na wypowiedzi Maksyma Timczenki, szefa ukraińskiego koncernu DTEK. Timczenko w wywiadzie dla dziennika "Financial Times" ostrzegł, że spóźniona pomoc zachodnia sprawia, iż Ukraina ma mniejszą zdolność odpierania ataków na swą infrastrukturę. Szef DTEK - największej w kraju prywatnej firmy energetycznej - powiedział, że Ukraina była przygotowana do ochrony infrastruktury energetycznej podczas mijającej zimy. Jednak w ostatnich tygodniach coraz więcej dronów i pocisków rakietowych, którymi atakowała Rosja, trafiło w wyznaczony cel. 06:58 W Margańcu po ostrzale Rosjan uszkodzona została linia energetyczna. 06:57 W wyniku ostrzału rejonu nikopolskiego zniszczony został dom, samochód i budynek poczty. 06:50 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, że "sytuacja na polskiej granicy już dawno przekroczyła granice ekonomii i moralności". Jego wystąpienie przytoczył portal Ukrainska Prawda. Zobacz również: Zełenski ostro komentuje sytuację na polskiej granicy Nicole Makarewicz, Waldemar Stelmach