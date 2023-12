Dowództwa wojskowe USA i Ukrainy opracowują nową strategię wojenną na rok 2024 - podaje "The New York Times". Stany Zjednoczone uważają, że Ukraina powinna teraz skupić się na obronie, odbudowaniu sił i przygotowaniu się do długiej wojny. Ukraińskie siły powietrzne twierdzą, że system obrony zestrzelił dziewięć z 15 dronów i dwa pociski wystrzelone przez Rosję nad różnymi rejonami Ukrainy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził przekazanie Ukrainie transzy pomocy w wysokości 900 mln dolarów w ramach programu kredytowego w wysokości 15,6 mld dolarów. Wtorek 12.12.2023 r. to 657. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczenia po uderzeniu rosyjskiej rakiety w okolicach Kijowa / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA 10:07 Dowództwa wojskowe USA i Ukrainy opracowują nową strategię wojenną na rok 2024 - podaje "The New York Times". Stany Zjednoczone uważają, że Ukraina powinna teraz skupić się na obronie, odbudowaniu sił i przygotowaniu się do długiej wojny. Ukraina chce natomiast przejść do ofensywy lub uderzyć na tyły Rosjan. 07:13 Dyplomaci Unii Europejskiej omawiają propozycje, mające na celu pozyskanie nadzwyczajnych środków dla Ukrainy poza wspólnym budżetem - poinformował we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times". Premier Węgier Viktor Orban stwierdził, że zablokuje fundusze UE dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro. Ukraińscy i europejscy urzędnicy ostrzegają, że brak zgody UE w tej kwestii poważnie wpłynie na stabilność finansową Ukrainy.

06:53 "Na kierunku Awdijki ukraińscy obrońcy w dalszym ciągu powstrzymują wroga, który nie przestaje próbować otoczyć Awdijiwki. Nasi żołnierze mocno trzymają obronę, zadając wrogowi znaczne straty" - czytamy w najnowszym komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:42 Według ministerstwa obrony Rosji, cytowanego przez Reutera, nad rejonem Biełgorodu rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy taktyczny pocisk balistyczny Toczka-U, który miał być wystrzelony przez Ukrainę. 06:13 Administracja Stanów Zjednoczonych skoncentruje swoje wysiłki na zapewnieniu Ukrainie wsparcia obronnego w okresie zimowym. Poinformował o tym rzecznik Pentagonu, generał Patrick Ryder podczas konferencji prasowej. "Koncentrujemy się na tym, aby Ukraińcy mogli zimą kontynuować walkę o odzyskanie kontroli nad swoimi terytoriami" - powiedział przedstawiciel Departamentu Obrony USA. 06:02 W wyniku wojny z Rosją Ukraina mogła utracić około 20 proc. swojego potencjału w zakresie prowadzenia badań naukowych; chodzi głównie o czas przeznaczany przez naukowców bezpośrednio na działalność badawczą - informuje czasopismo "Humanities & Social Sciences Communications". Prof. Gaétan de Rassenfosse i jego współpracownicy z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL) w trzecim kwartale 2022 r. przeprowadzili ankietę online na reprezentatywnej grupie 2559 ukraińskich naukowców. W momencie ataku Rosji (przez okres minimum trzech lat) wszyscy oni zatrudnieni byli przez ukraińskie instytucje badawcze. Autorzy ustalili, że 18,5 proc. ankietowanych naukowców po wybuchu wojny opuściło swój kraj, co odpowiada ogólnemu odsetkowi ludności ukraińskiej, która wyemigrowała w tym okresie. Co ciekawe, naukowcy, którzy byli bardziej produktywni i aktywni w badaniach, emigrowali częściej. 06:00 Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zaaprobowała w poniedziałek przekazanie Ukrainie transzy pomocy w wysokości 900 mln dolarów w ramach programu kredytowego w wysokości 15,6 mld dolarów. Decyzja zapadła wkrótce po przybyciu do Waszyngtonu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Decyzję ogłoszono na krótko przed spotkaniem Zełenskiego z dyrektor zarządzającą MFW Bułgarką Kristaliną Gieorgiewą.

Gieorgiewa oświadczyła, że ukraińska gospodarka wykazała swoją żywotność, mimo rozpoczętej w 2022 r. rosyjskiej inwazji i wywołanymi nią "olbrzymimi kosztami społecznymi i gospodarczymi". Podkreśliła, że w tej sytuacji udzielanie wsparcia finansowego "punktualnie i w sposób przewidywalny ma krytyczne znaczenie".

05:40 Siły powietrzne Ukrainy w komunikacie przekazały, że udało im się zniszczyć dziewięć z 15 dronów wystrzelonych nad ranem przez Rosję w stronę Ukrainy. Dodatkowo zniszczone miały zostać dwa pociski. Nicole Makarewicz