Prezydent USA Joe Biden ogłosił nałożenie nowych sankcji na Moskwę. Stany Zjednoczone zawieszą normalne stosunki handlowe z Rosją. „Rosja nie będzie mogła korzystać z pożyczek z MFW i Banku Światowego. Zakażemy też eksportu towarów luksusowych do Rosji” – dodał. Pytany o to, co stanie się, jeśli Rosja użyje broni chemicznej, odpowiedział: "Zapłaci wysoką cenę".

Joe Biden ogłosił nowe sankcje na Rosję / AL DRAGO / POOL / PAP/EPA W wystąpieniu Joe Biden podkreślił, że rozmawiał dziś z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Powiedziałem mu to, co mówię za każdym razem, gdy rozmawiamy - że Stany Zjednoczone są z Ukraińcami - zaznaczył. Biden stwierdził, że USA razem z sojusznikami pracują nad tym, by zwiększyć presję gospodarczą na Rosję i kontynuować jej międzynarodową izolację. Jeszcze dziś razem z sojusznikami z NATO, G7, a także Unią Europejską zamierzamy wspólnie ogłosić kilka nowych kroków, które pozwolą zdusić zamiary prezydenta Putina i pociągnąć go do odpowiedzialności za agresję na Ukrainę - mówił. Przekazał, że Stany Zjednoczone wprowadzą zakaz importu alkoholu, owoców morza - takich jak wódka i kawior, a także diamentów. Zakazany będzie też eksport dóbr luksusowych do Rosji - odzieży, tytoniu, biżuterii, samochodów i antyków. Urzędnik amerykańskiej administracji przekazał CNN, że ta decyzja ma uderzyć w rosyjskich oligarchów. To jest też sposób na ograniczenie najbogatszym Rosjanom możliwości chronienia swoich majątków. Biden oświadczył też, że Stany Zjednoczone wraz z Unią Europejską i państwami G7 zawieszą normalne stosunki handlowe z Rosją, odbierając jej status preferowanego partnera handlowego (MFN). To utrudni robienie interesów ze Stanami Zjednoczonymi. A zrobienie tego razem z innymi państwami, które stanowią połowę światowej gospodarki, będzie kolejnym miażdżącym ciosem dla rosyjskiej gospodarki, która już cierpi z powodu naszych sankcji - podkreślił Biden. Ogłosił też, że Rosja nie będzie mogła korzystać z pożyczek MFW i Banku Światowego. Sankcje mają dotknąć kolejnych oligarchów Prezydent USA przekazał również, że grupa G7 nałoży kolejne sankcje na rosyjskich oligarchów i ich rodziny. Dodajemy nowe nazwiska do listy oligarchów i ich rodzin, którzy są na naszym celowniku. Wzmacniamy współpracę w ramach G7, aby wyłapywać i zbierać ich nieszczęsne zyski - mówił. Wspierają Putina. Kradną od narodu rosyjskiego i starają się ukryć te pieniądze w naszych krajach. Są częścią moskiewskiej kleptokracji i muszą odczuć sankcje - mówił. W czasie, gdy będziemy odbierać ich super jachty, wille wakacyjne warte setki miliony dolarów, będziemy również utrudniać im kupowanie luksusowych produktów wytwarzanych w naszym kraju poprzez zakaz ich eksportu do Rosji - wyjaśnił. Podkreślił, że to nie ostatnie kroki, jakie USA i sojusznicy mają zamiar podjąć. "Rosja zapłaci wysoką cenę, jeśli użyje broni chemiczne" Nie będę mówił o wiedzy wywiadowczej, ale Rosja zapłaci wysoką cenę, jeśli użyje broni chemicznej - zapewnił Biden. Już wcześniej amerykański rząd potwierdził, że Rosja użyła broni chemicznej zarówno przy próbie otrucia Aleksieja Nawalnego, jak i Siergieja i Julii Skripalów. Warto podkreśli, że również syryjski dyktator wpierany przez Rosję - Baszar al-Asad użył broni chemicznej w ataku w 2017 roku. Zobacz również: Zełenski: Nie zostaliśmy sami z wrogiem. Polacy są z nami

​Duda: Atak Rosji na Ukrainę zszokował świat. To największy kryzys od II wojny światowej

Nałożyli mu plastikową torbę na głowę i porwali. Mer Melitopola w rękach Rosjan

Wojska Putina ostrzelały białoruską wieś