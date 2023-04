Unia Europejska zamierza wprowadzić zakaz tranzytu wielu towarów przez terytorium Rosji, starając się w ten sposób wzmocnić przestrzeganie wprowadzonych wcześniej sankcji wobec Moskwy - poinformował Bloomberg, powołując się na własne źródła zaznajomione z tą sprawą. Przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przez ostatni tydzień niemal codziennie słyszeli odgłosy ostrzału - poinformował dyrektor generalny Agencji Rafael Grossi. Ukraińskie siły odparły w ciągu minionej doby 58 rosyjskich ataków w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Niedziela to 424. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy znajdziecie w relacji z 23.04.2023 r.

Graffiti Banksy'ego na ścianie zniszczonego budynku we wsi Horenka / Vladyslav Musiienko / PAP

Szanse na to, że Ukraina w jakiejś przewidywalnej perspektywie stanie się członkiem NATO, są dość małe. W Sojuszu nie ma w tej sprawie konsensusu, a USA nie są gotowe na objęcie Ukrainy gwarancjami bezpieczeństwa - powiedział PAP koordynator programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w PISM Wojciech Lorenz.



Lorenz zauważył, że różni politycy odwołują się do deklaracji przyjętej w 2008 roku na szczycie NATO w Bukareszcie, gdzie w komunikacie znalazło się sformułowanie o tym, że Ukraina i Gruzja będą w przyszłości członkami Sojuszu. Ci politycy, dodał, poprzez to nawiązanie starają się pokazać, że nie dojdzie do żadnego porozumienia z Rosją, ani ustępstw wobec niej, polegających na mniej lub bardziej formalnym uznaniu jej strefy wpływów.

W nocy rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Charków rakietami C-300. W czasie ostrzału w Charkowie zapaliła się stacja benzynowa. Śledczy badają przyczyny pożaru.