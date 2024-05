Wojska rosyjskie zaatakowały w nocy cele na Ukrainie, odpalając w ich kierunku rakiety manewrujące z bombowców strategicznych Tu-95 oraz drony uderzeniowe Shahed. Do końca przyszłego roku produkcja amunicji artyleryjskiej w USA wzrośnie do 100 tys. pocisków miesięcznie - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Atak rakietowy na Kercz na okupowanym przez Rosję Krymie uszkodził dwa promy i doprowadził do zamknięcia przeprawy oraz mostu przez Cieśninę Kerczeńską wiodącego z półwyspu do Rosji. Czwartek jest 827. dniem wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziesz w naszej relacji.

Miejsce rosyjskiego ataku lotniczymi bombami kierowanymi UMPB D-30 w Charkowie. / Mykola Kalyeniak / PAP 09:20 Decyzja lipcowego szczytu NATO będzie zawierała konkretne stanowisko w sprawie nieodwracalności członkostwa Ukrainy w Sojuszu - poinformowała wicepremier Ukrainy ds. integracji z UE i NATO Olha Stefaniszyna, cytowana w czwartek przez portal Europejska Prawda. Przedstawicielka rządu odpowiedziała w ten sposób w telewizji na pytanie o spekulacje mediów, że Ukraina jest proszona, by nie ubiegała się o zaproszenie do NATO w tym roku. W środę ambasadorka USA przy NATO Julianne Smith zapowiedziała, że na spotkaniu przywódców NATO w Waszyngtonie dojdzie do istotnych zmian w sformułowaniach dotyczących perspektyw członkostwa Ukrainy. Oświadczyła, że NATO zgodziło się co do potrzeby wysłania sygnału politycznego na temat podejścia Ukrainy do Sojuszu i że sygnał ten będzie częścią ogólnego pakietu pomocy dla Ukrainy. 07:35 Wojska rosyjskie zaatakowały w nocy cele na Ukrainie, odpalając w ich kierunku rakiety manewrujące z bombowców strategicznych Tu-95 oraz drony uderzeniowe Shahed - poinformowały w czwartek rano ukraińskie siły powietrzne. Jednym z celów ataków był Starokonstantynów w obwodzie chmielnickim w środkowej części kraju, gdzie znajduje się lotnisko wojskowe. Napisał o tym m.in. ukraiński bloger o pseudonimie Nikołajewskij Waniok, który wyjaśnił, że Rosjanie uderzają w Starokonstantynów, uważając, iż lotnisko to będzie jedną z baz dla oczekiwanych przez Ukrainę samolotów F-16. "Starokonstantynów w obwodzie chmielnickim jest naszą tarczą powietrzną. Jest to miejsce, które według (Rosjan) przyjmie nowe ptaszki (samoloty F-16)" - napisał bloger na Telegramie. Telegram Armia Ukrainy poinformowała tymczasem, że pociski manewrujące Ch-101 zostały wystrzelone z bombowców Tu-95, operujących z lotniska Engels w rosyjskim obwodzie saratowskim. Rosjanie zastosowali też drony uderzeniowe produkcji irańskiej Shahed, odpalane z Primorsko-Achtarska w Rosji oraz z przylądka Czauda na okupowanym Krymie. Telegram Dowódca ukraińskich sił powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk ujawnił, że Rosjanie użyli do nocnych ataków 11 rakiet Ch-101 i Ch-55 oraz aż 32 dronów Shahed. Ukraińska obrona zestrzeliła siedem rakiet oraz wszystkie bezzałogowce - napisał na Telegramie. 07:10 Atak rakietowy na Kercz na okupowanym przez Rosję Krymie uszkodził dwa promy i doprowadził do zamknięcia przeprawy oraz mostu przez Cieśninę Kerczeńską wiodącego z półwyspu do Rosji. O uszkodzeniu promów poinformował tzw. minister transportu Krymu Nikołaj Łukaszenko, który oświadczył, że siły ukraińskie zaatakowały obiekty infrastruktury transportowej w Kerczu na wschodzie Krymu. "Podczas odpierania ataku wroga na obiekty infrastruktury transportowej w mieście Kercz dwa promy - samochodowy i kolejowy - zostały uszkodzone przez odłamki zestrzelonych pocisków - uszkodzone zostały szyby nadbudówek. Nie było ofiar wśród marynarzy i cywilów. Po oszacowaniu szkód ruch na przeprawie promowej zostanie wznowiony" - przekazał na Telegramie. Portal Ukrainska Prawda doniósł, że po serii wybuchów Rosjanie na krótko zamknęli ruch na moście przez Cieśninę Kerczeńską, który bierze początek w Kerczu. Portal napisał także, że w mieście słychać było blisko 20 eksplozji. 07:00 Do końca przyszłego roku produkcja amunicji artyleryjskiej w USA wzrośnie do 100 tys. pocisków miesięcznie - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Nowa fabryka, wybudowana w Mesquite w Teksasie ze środków uchwalonych przez Kongres w ramach pakietów pomocowych dla Ukrainy, ma pomóc w radykalnym zwiększeniu produkcji amunicji artyleryjskiej. Jak zaznaczył, jeszcze w ub. roku USA produkowały miesięcznie ok. 13 tys. sztuk amunicji kalibru 155 mm, zaś w tym roku liczba ta wynosi już 28 tys. i wkrótce zostanie podwojona. Kirby dodał przy tym, że do końca przyszłego roku produkcja ma zostać zwiększona do 100 tys. sztuk miesięcznie. Budowanie tych nowych zdolności zwiększa zarówno naszą gotowość wojskową, jak i oczywiście jest kluczowe dla wspierania Ukrainy - powiedział Kirby. Dodał, że zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskiej jest jednym z najwyższych priorytetów administracji. Artyleria i pociski 155 oraz 152 mm to podstawowa broń używana w walkach w Ukrainie, zaś Rosja od początku konfliktu miała znaczną przewagę pod względem zasobów tej amunicji, również znacznie zwiększyła produkcję, a także sprowadza pociski z Korei Płn. Przewaga ta dramatycznie wzrosła - w pewnym momencie osiągnęła stosunek 1:10 - podczas spowodowanego przez polityczny impas w Kongresie przestoju w dostarczaniu pomocy wojskowej przez USA. 06:50 Rosja nie będzie już w stanie zakłócić szczytu pokojowego w Szwajcarii, chociaż bardzo się stara to zrobić - powiedział w środę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo. Zełenski podkreślił, że Rosja w dalszym ciągu próbuje zakłócić zaplanowany na połowę czerwca w Szwajcarii światowy "szczyt pokojowy" poświęcony konfliktowi z Rosją i wywiera presję na inne kraje, aby trzymały się z daleka od tej konferencji. Wywiera presję na przywódców, otwarcie grożąc różnym krajom destabilizacją. I to jest jedna z konsekwencji tego, że świat daje państwu terrorystycznemu zbyt dużo czasu - powiedział prezydent Ukrainy. Piotr Gądek