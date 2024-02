Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 10 dronów użytych przez wojska rosyjskie w nocnym ataku na terytorium Ukrainy - poinformowały w komunikacie rano ukraińskie Siły Powietrzne. Rosjanie użyli też pocisków rakietowych S-300, lecz o ich strąceniu armia ukraińska nie informuje. Wielka Brytania jest bezpieczna, nie jesteśmy na progu wojny z Rosją i nikt nie planuje przywrócenia poboru do wojska - zapewnił dowódca brytyjskich sił zbrojnych, admirał Tony Radakin. Środa, 28 lutego 2024 r. jest 735. dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Poniżej znajdziecie zapis naszej relacji dnia.

Zdjęcie ilustracyjne / YAKIV LIASHENKO / PAP/EPA

07:48

"Słowa prezydenta Francji o tym, że nie należy wykluczać wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę w przyszłości, zrozumiałem dosłownie. I chyba wszyscy liderzy państw UE zrozumieli dosłownie, że Emmanuel Macron uważa, iż musimy brać pod uwagę bezpośrednią interwencję poszczególnych państw czy NATO w Ukrainie" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych.

07:46

Polacy nie chcą, aby granica z Rosją i Białorusią została zaminowana - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Gazeta przypomina w środę, że nad takim krokiem zastanawiają się władze Litwy, Łotwy i Estonii.

07:37

Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 10 dronów użytych przez wojska rosyjskie w nocnym ataku na terytorium Ukrainy - poinformowały w komunikacie rano ukraińskie Siły Powietrzne. Rosjanie użyli też pocisków rakietowych S-300, lecz o ich strąceniu armia ukraińska nie informuje.

W komunikacie na Telegramie Siły Powietrzne Ukrainy podały, że wojska rosyjskie wystrzeliły drony typu Shahed produkcji irańskiej z Kraju Krasnodarskiego na południu Rosji. Rakiety S-300 odpalono z okupowanej części obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy.

Armia ukraińska nie informuje ani o liczbie użytych przez Rosjan rakiet S-300, ani o skutkach ich wystrzelenia.

05:33

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek wieczorem przybył do Albanii, aby wziąć udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa, to jego pierwsza podróż do tego bałkańskiego kraju, poinformowała AFP.

05:30

Wielka Brytania jest bezpieczna, nie jesteśmy na progu wojny z Rosją i nikt nie planuje przywrócenia poboru do wojska - zapewnił dowódca brytyjskich sił zbrojnych, admirał Tony Radakin.



05:27

Szósta osoba została aresztowana i oskarżona o przynależność do bułgarskiej siatki szpiegowskiej, która na terenie Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich pozyskiwała informacje na rzecz Rosji - poinformowała londyńska policja metropolitalna.

057:25

Kanada i Stany Zjednoczone uznają konieczność rozpoczęcia konfiskat rosyjskich aktywów i przeznaczenia ich dla Ukrainy - oświadczyła kanadyjska minister finansów Chrystia Freeland, odnosząc się do swojej rozmowy z amerykańską sekretarz skarbu Janet Yellen.