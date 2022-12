Krótko po godzinie 2:00 w nocy z czwartku na piątek w Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a władze wezwały mieszkańców do udania się do schronów. Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksy Kułeba przekazał, że miasto atakowane jest przez drony. "Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, ukraińskie siły zbrojne mogą znaleźć się także na terytorium Rosji" - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksij Daniłow. Najważniejsze wydarzenia związane z 310. dniem wojny w Ukrainie zbieramy dla Was w naszej relacji z 30.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczony budynek na przedmieściach Kijowa / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA 5:22 Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, ukraińskie siły zbrojne mogą znaleźć się także na terytorium Rosji - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksij Daniłow w wywiadzie dla czasopisma "Kyiv Post". Dodał, że Ukraina zareaguje również w przypadku rozpoczęcia działań wojennych z terytorium Białorusi. 5:14 Krótko po godzinie 2:00 w nocy z czwartku na piątek w Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a władze wezwały mieszkańców do udania się do schronów. Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksy Kułeba przekazał na Telegramie, że miasto atakowane jest przez drony. Agencja Reutera poinformowała, powołując się świadka mieszkającego w odległości ok. 20 km na południe od Kijowa, że słychać było odgłosy wybuchów i ognia artylerii przeciwlotniczej. 5:10 Prezydent Joe Biden podpisał w czwartek ustawę budżetową na kolejny rok budżetowy, która przewiduje wydatki w wysokości prawie 1,7 bln dolarów, w tym 45 mld dolarów pomocy gospodarczej i wojskowej dla Ukrainy i sojuszników z NATO. Ustawę uchwaliły wcześniej obie izby Kongresu. 5:05 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w czwartek wieczorem, że Rosjanie mogą dokonać jeszcze w tym roku nowego ataku rakietowego na dużą skalę, aby Ukraińcy powitali Nowy Rok w ciemnościach. Dodał, że jest przekonany, iż nie złamią ducha oporu Ukraińców. Pozostały dwa dni tego roku. Być może wróg będzie znów próbował abyśmy powitali Nowy Rok w ciemnościach. Być może okupanci planują nowe uderzenia na nasze miasta. Ale niezależnie od tego co planują, wiemy o nas jedno: wytrzymamy. Wypędzimy ich. A oni poniosą karę za tę straszliwą wojnę, najcięższą karę - powiedział Wołodymyr Zełenski w relacji portalu Ukrainska Pravda. Zobacz również: Bloomberg: Pentagon rozważa przekazanie Ukrainie wozów bojowych Bradley

Saakaszwili: Gdybym został w Ukrainie, byłbym u boku Zełenskiego

Ukraińska rakieta spadła na Białoruś. Kijów: Niewykluczona prowokacja Rosji

Szojgu przyznaje: Podczas mobilizacji pojawiło się wiele problemów Cezary Faber