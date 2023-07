W sześciu obwodach Ukrainy ogłoszono w nocy z wtorku na środę alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. Na przedmieściach Charkowa miały miejsce dwie eksplozje. Co najmniej 40 osób, w tym 12 dzieci, zostało rannych w wyniku ostrzału miasta Perwomajski w obwodzie charkowskim. Do ataku doszło w czasie, gdy w mieście odbywał się pogrzeb ukraińskiego żołnierza poległego na froncie. Wagnerowcy mogą wysadzić w powietrze most łączący Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim - donoszą brytyjskie media, opierając się na źródłach zbliżonych do Kremla. Środa to 497. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy znajdziecie w relacji z 05.07.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Auta płonące po ataku rakietowym w obwodzie Charkowskim / GEORGE IVANCHENKO / PAP/EPA 05:45 Unia Europejska i społeczność światowa powinny wyciągnąć lekcję z próby puczu wojskowego, która wstrząsnęła Rosją - napisał na swoim blogu szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell. Jego zdaniem agresywna wojna z Ukrainą osłabiła reżim Władimira Putina znacznie bardziej, niż sądziło wielu obserwatorów.



Przypomniał, że 27 czerwca Putin po raz pierwszy publicznie przyznał, że Grupa Wagnera rzeczywiście otrzymała ogromne wsparcie i finansowanie od państwa rosyjskiego. Według Borrella Putin "stworzył potwora, a teraz ten potwór zaczął go gryźć". "O skali patologii putinowskiej Rosji świadczy fakt, że sponsorowana przez państwo grupa najemników otworzyła ogień do regularnej armii" - podkreślił szef unijnej dyplomacji. 05:37 Prezydent USA Joe Biden nalega na mianowanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen kolejnym sekretarzem generalnym NATO — twierdzi brytyjski "The Telegraph". Biały Dom miał odrzucić kandydaturę brytyjskiego ministra obrony Bena Wallace'a. To Szefowa KE miałaby zastąpić Stoltenberga za rok, kiedy zakończy się jego niedawno przedłużona kadencja. 05:31 Ukraina zabiega o przekazanie jej przez zachodnią koalicję myśliwców innych niż dostarczone już migi i zapowiadane F-16. Według rzecznika dowódcy sił powietrznych Jurija Ihnata chodzić ma o amerykańskie F-15 i F/A-18, a także samoloty Eurofighter Tajkun. Jak zaznacza rzecznik, te maszyny mają większy zasięg i mogą przenosić więcej broni. 05:27 We wtorek siły rosyjskie ostrzelały obwód sumski 268 razy. 05:06 W sześciu obwodach Ukrainy ogłoszono w nocy z wtorku na środę alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. Na przedmieściach Charkowa miały miejsce dwie eksplozje.



Alarm powietrzny ogłoszono w obwodach sumskim, połtawskim, charkowskim, donieckim, zaporoskim i dniepropietrowskim.



Siły zbrojne Ukrainy ostrzegają przed rosyjskim atakiem dronami. Justyna Lasota-Krawczyk