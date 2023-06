Po godzinie 1:30 ogłoszono alarm przeciwlotniczy w południowych regionach Ukrainy. O godzinie 2:46 ogłoszono alarm w Kijowie, następnie w pozostałych regionach Ukrainy z wyjątkiem regionów zachodnich. W czasie ataku Rosjanie trafili w pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Krzywym Rogu. Burmistrz Charkowa Igor Terekchow poinformował Ukrinform o ataku na Charków wrogich dronów "Shaheed" i uderzeniu w przedsiębiorstwo przemysłowe. Do ataku na Kijów wróg użył we wtorek w nocy pocisków manewrujących Kh-101/555, ukraińska obrona powietrzna zniszczyła wszystkie cele powietrzne – twierdzi kijowska administracja wojskowa. Wtorek, 13 czerwca to 475. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

05:46 Deklaracja ze szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 o przyszłym członkostwie Ukrainy w Sojuszu nie uległa zmianie, podobnie jak nasze poparcie dla polityki otwartych drzwi - powiedział w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Zapowiedział też, że USA wkrótce ogłoszą kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy. 05:37 Burmistrz Charkowa Igor Terekchow poinformował Ukrinform o ataku na Charków wrogich dronów "Shaheed" i uderzeniu w przedsiębiorstwo przemysłowe. 05:35 Do ataku na Kijów wróg użył we wtorek w nocy pocisków manewrujących Kh-101/555, ukraińska obrona powietrzna zniszczyła wszystkie cele powietrzne, poinformowała w Telegramie kijowska administracja wojskowa, donosi Ukrinform. "Do ataku na Kijów wróg użył pocisków manewrujących Kh-101/555, tradycyjnie wystrzeliwanych przez bombowce strategiczne Tu-95MS z regionu Morza Kaspijskiego. Wszystkie cele wroga w przestrzeni powietrznej wokół Kijowa zostały wykryte i pomyślnie zniszczone przez siły obrony powietrznej" - czytamy w komunikacie administracji wojskowej stolicy Ukrainy. Nie otrzymano jeszcze żadnych informacji o ofiarach ani zniszczeniach. 05:15 Rosyjscy najeźdźcy trafili precyzyjnym pociskiem w dom w Krzywym Rogu, są ofiary. Prawdopodobnie pod gruzami wciąż są ludzie, poinformował w Telegramie Ołeksandr Wiłkuł szef administracji wojskowej w Krzywym Rogu, poinformował Ukrinform. "Krzywy Róg. Potwory uderzyły w kilka absolutnie pokojowych obiektów w różnych częściach miasta, w tym w pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Wszystkie służby ratunkowe działają, akcja gaśnicza zakończona, ekipy pogotowia ratunkowego udzielają pomocy, są ofiary w stanie ciężkim, prawdopodobnie pod gruzami są ludzie. Pełna informacja będzie dostępna po zakończeniu akcji ratowniczej" - napisał w Telegramie Ołeksandr Wiłkuł. 05:08 W nocy z poniedziałku na wtorek ogłoszono "alarm lotniczy na dużą skalę", poinformował portal Ukraińska Prawda. Alarm przeciwlotniczy został ogłoszony po godzinie 1:30 czasu lokalnego w południowych regionach Ukrainy. O godzinie 2:46 ogłoszono alarm w Kijowie, następnie w pozostałych regionach Ukrainy z wyjątkiem regionów zachodnich. Podczas alarmu przeciwlotniczego zaleca się ewakuację do schronów przeciwlotniczych, informuje Ukraińska Prawda. Nicole Makarewicz