​Węgry odblokowały kluczowy pakiet wsparcia na uzbrojenie Ukrainy - dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka RMF FM w Brukseli. Chodzi o pół miliarda euro, z którego kraje UE od początku wojny finansują sprzęt wojskowy wysyłany na Ukrainę. W ubiegłym tygodniu Budapeszt zablokował te pieniądze, jak również finansowanie misji szkolenia wojsk ukraińskich.

Szef MSZ Węgier Peter Szijarto / Mauricio Duenas Castaneda / PAP/EPA

Presja ma sens - przekazał naszej dziennikarce unijny dyplomata obecny na tym spotkaniu.

Chodzi o to, że Polska i kraje bałtyckie bardzo naciskały na Węgry w ostatnich dniach. Pojawił się nawet pomysł, by ewentualnie pominąć Budapeszt i uzgodnić wsparcie w 26 krajów. Dzięki takiej groźbie na początku grudnia Węgrzy zaakceptowali 18 mld euro wparcia dla Ukrainy.

Jak przekazał RMF FM uczestnik spotkania za zamkniętymi drzwiami UE szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó miał powiedzieć, że wprawdzie Węgry nie lubią Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (z którego finansowana jest broń dla Ukrainy), to jednak nie będą go blokować. A to oznacza, ze kolejna transza 500 mln euro z tego instrumentu i dalsze finansowanie misji szkolenia wojsk ukraińskich powinny zostać dziś oficjalnie - ogłoszone.

Odblokowanie unijnej decyzji przez Węgry oznacza, że do tej pory UE sfinansuje do 3,6 mld euro broń dla Ukrainy. Na misje szkoleniową przeznaczonych jest w tym roku 25 mln a na przyszły rok - 20 mln euro.