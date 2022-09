Piątek jest 198. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraińskie siły odbiły już z rąk Rosjan ponad 30 miejscowości w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski. "Kyiv Post" przekazał, że do miasta Izium wkroczyły ukraińskie wojska. To jednak - jak napisano - "wstępne informacje". W rosyjskiej armii rośnie liczba dezerterów - podał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według sztabu na tymczasowo zajętym terytorium obwodu chersońskiego na południu kraju siły przeciwnika wykorzystały śmigłowce i broń, by "poszukiwać uciekinierów i przywrócić ich na pozycje bojowe". W wyniku ataku lotniczego z terytorium Rosji ucierpiał szpital w obwodzie sumskim. Budynek placówki doznał zniszczeń, są ranni. W czasie wizyty w Kijowie premier Mateusz Morawiecki podziękował prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu "za jego zrozumienie i gotowość do sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni Chmielnicki do Polski". Jak tłumaczył, będzie to możliwe "w krótkim czasie". Ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maluśka stwierdził, że Rosja za spowodowane szkody powinna zapłacić Ukrainie minimum 300 miliardów euro. Najważniejsze informacje o wojnie znajdziecie w naszej relacji.

Łuska z pocisku leży na ulicy w nowo wyzwolonej wsi Grakovo w obwodzie charkowskim

23:15

"Kyiv Post" podaje, że do miasta Izium wkroczyły ukraińskie wojska. To jednak - jak napisano - "wstępne informacje".



23:05

Mieszkańcy i ukraińscy żołnierze poinformowali ukraiński serwis informacyjny Nowosti Donbasa o kontrofensywie na okupowany przez Rosję Łyman.

22:37

"Wiadomo, że na polsko-ukraińskiej granicy są pewne trudności, są kolejki. Rozmawiałem o tym dzisiaj z polskim premierem (Mateuszem Morawieckim). Mamy zgodę co do tego, jak rozwiązać tę kwestię" - podkreślił prezydent Ukrainy.

"Jeszcze jedna ważna rzecz. Polska zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w sferze energetycznej, w tym poprzez eksport energii. Oczywiście zapewnimy to polskim braciom, którzy pomagają nam od pierwszego dnia. Zawsze pomożemy" - zapowiedział Zełenski.

22:28

"Zawsze pomożemy naszym polskim braciom, którzy wspierają nas od pierwszego dnia" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym wieczorem nagraniu.

"Rozmawialiśmy dzisiaj o współpracy dwustronnej z krajami UE, w tym o uproszczeniu procedur na naszej granicy. Musimy usunąć bariery, które do tej pory tworzą trudności dla naszych obywateli i firm. Narody, które razem bronią europejskiej wolności, powinny być sobie maksymalnie bliskie" - powiedział prezydent Zełenski.

22:04

Osiem osób zostało rannych dziś w rosyjskim ostrzale miejscowości Wełyka Pysariwka w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Dmytro Żywycki. Pocisk trafił w szpital.

21:59

Zełenski zaapelował do mieszkańców odbitych terytoriów o to, by przekazywali informacje o rosyjskich zbrodniach. Szef państwa podkreślił, że do odbitych miejscowości powracają ukraińscy policjanci.

Zaznaczył, że "zacięte walki" trwają też w Donbasie i na południu.

Prezydent poinformował również, że w związku z rosyjską agresją zginęło 38 ukraińskich i zagranicznych pracowników mediów.

21:56

"Nasza armia, wywiad i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy kontynuują aktywne działania na kilku kierunkach operacyjnych. Pomyślnie kontynuują" - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak przekazał, dotychczas ukraińskie siły wyzwoliły ponad 30 miejscowości w obwodzie charkowskim.

"W części miejscowości regionu trwają działania, obejmujące kontrole i zabezpieczenia terytorium, stopniowo przejmujemy kontrolę nad kolejnymi miejscowościami, wszędzie przywracamy ukraińską flagę i ochronę dla naszych obywateli" - dodał.

21:37

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że spotkał się z Halukiem Bayraktarem, szefem tureckiej firmy Baykar, produkującej drony bojowe. Rozmawiano m.in. o produkcji bezzałogowców w Ukrainie.

20:40

Decyzja o wsparciu obronnym, militarnym Ukrainy była najlepszą z możliwych. Dzisiaj to polskie czołgi są wykorzystywane do tego, aby Ukraina mogła odwojowywać to terytorium, to pokazuje, jak słuszna była to decyzja, i jak ważne jest, byśmy ją kontynuowali - jako Polska i całe NATO - podkreślił wiceszef resortu spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w Polsat News.

Polityk był pytany również o zapowiedzianą w piątek przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas wizyty w Kijowie możliwości importu energii elektrycznej z ukraińskich elektrowni. Możemy tę energię od Ukrainy kupować, jesteśmy połączeni - sieci istnieją i mogą być wykorzystywane - a Ukraina stara się wykorzystywać te połączenia także po to, by swoją energię móc sprzedawać i w ten sposób finansować funkcjonowanie państwa - zaznaczył. Z naszego punktu widzenia taka rezerwa jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy w ogóle mamy pewne potencjalne niedobory na rynku energii - dodał.

19:41

Szef rządu Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że podczas spotkania z premierem RP Mateuszem Morawieckim podziękował mu za broń przekazaną Ukrainie i za polityczne wsparcie ze strony Polski na wszystkich poziomach.

"Z przyjemnością witam w Kijowie przyjaciela Ukrainy Mateusza Morawieckiego. Omówiliśmy kwestie bezpieczeństwa energetycznego, sankcje przeciwko Rosji, konfiskację rosyjskich aktywów na rzecz odbudowy Ukrainy" - napisał Szmyhal na Twitterze.

18:50

W rosyjskiej armii rośnie liczba dezerterów - podał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według sztabu na tymczasowo zajętym terytorium obwodu chersońskiego na południu kraju siły przeciwnika wykorzystały śmigłowce i broń, by "poszukiwać uciekinierów i przywrócić ich na pozycje bojowe".

Sztab pisze też, że w miejscowości Kałanczak w obwodzie chersońskim zaobserwowano "intensywne przemieszczanie się autobusami rosyjskich żołnierzy bez broni" w kierunku anektowanego Krymu.

16:46

W czasie wizyty w Kijowie premier Mateusz Morawiecki podziękował prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu "za jego zrozumienie i gotowość do sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni Chmielnicki do Polski". Jak tłumaczył, będzie to możliwe "w krótkim czasie".

15:40

Wypowiedzi przywódców europejskich nie wszystkie są tak jednoznaczne jak nasze, jak przedstawicieli Łotwy, Litwy, Estonii. Trzeba jednak zaznaczyć, że żaden pakiet sankcyjny nie byłby ustalony bez zgody wszystkich 27 krajów, a więc ostatecznie była również we wszystkich przypadkach zgoda węgierska - mówił w czasie wizyty w Kijowie premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli chodzi o oligarchów, to - według mojej najbardziej aktualnej wiedzy, mam nadzieję, że ona taka jest - nie ma tutaj przeszkody przy przedłużeniu sankcji, co by również świadczyło o tym, że właśnie uzgodnione one zostały - pomimo wątpliwości, które wcześniej były przedstawiane przez Węgry - dodał.



Oczywiście nasze zdanie tutaj jest jednoznaczne - musimy być jak najbardziej zdecydowani w procesie sankcji, ale oby one zadziałały, muszą mieć jednocześnie wsparcie 27 krajów - podkreślał szef polskiego rządu.

15:30

Łotwa jest adwokatem Ukrainy, wspiera interesy Ukrainy w całym świecie, w szczególności w Europie i razem osiągniemy bardzo ważny cel - ukraińskie zwycięstwo - powiedział w Kijowie prezydent Łotwy Egils Levits. Zapewnił, że Łotwa będzie wspierać Ukrainę swoim doświadczeniem na drodze do akcesji do wspólnoty europejskiej. Wymaganie postawione przez Komisję Europejską zostały w większości wykonane lub zostaną wykonane w najbliższej przyszłości - mówił Levits.

Jesteśmy przyjaciółmi Ukrainy, zawsze staliśmy po stronie narodu ukraińskiego w związku z naszym doświadczeniem historycznym. Wiemy, co to oznacza, gdy jest się obiektem napadu wroga. Mamy 50-letnie doświadczenie okupacji, świetnie rozumiemy, o co teraz walczycie, walczycie o całą Europę, o cały wolny świat - zwrócił się do Ukraińców Levits.

15:28

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował jednocześnie, że podczas wspólnych rozmów z premierem Polski i prezydentem Łotwy politycy omówili "ważne aspekty związane z ograniczeniem wizowym dla turystów z Federacji Rosyjskiej do Europy". Uważam, że jest to sprawiedliwa decyzja - podkreślił. Mówiliśmy też, że powinniśmy pracować w tym kierunku, aby Rosja zrozumiała, jaka jest to cena ich działań - dodał.

Poinformował też, że politycy omówili również kwestie energetyczne. Jesteśmy zainteresowani tym, aby Ukraina mogła wesprzeć Polskę i zrobimy wszystko, abyśmy w najbliższym czasie mogli znaleźć wyjście z ewentualnego, przyszłego kryzysu energetycznego - zadeklarował.

15:06

Premier Mateusz Morawiecki został - w obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - uhonorowany tablicą swego imienia w Alei Odwagi w Kijowie. Od pierwszych dni wojny szef polskiego rządu był z nami w najtrudniejszym czasie - podkreślił ukraiński przywódca.

Od pierwszych dni wojny premier Morawiecki był ze swoimi kolegami, naszymi europejskimi przyjaciółmi, w najbardziej trudnym czasie, gdy wielu liderów państw europejskich nie wierzyło w swoje bezpieczeństwo - powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Zełenski.

Tablicą w Alei Odwagi - znajdującą się przed ukraińskim parlamentem - został również uhonorowany także przebywający obecnie w Kijowie prezydent Łotwy Egils Levits.

14:52

Rosja wykorzystuje w atakach na Ukrainę cały arsenał swoich rakiet i pocisków - powiedział w wywiadzie dla RBK-Ukraina rzecznik dowództwa sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat. Jak zauważył, z okrętów odpalane są rakiety Kalibr, a z samolotów różnego typu pociski Ch, zarówno współczesne, np. Ch-101 i Ch-555. Rosjanie wykorzystują także starsze pociski z tej grupy, pochodzące jeszcze z zapasów radzieckich.



Są jeszcze Iskandery-K. To pocisk manewrujący, który leci bardzo nisko, co znacznie utrudnia jego zestrzelenie. Chociaż prędkość mają taką samą jak Kalibry czy Ch-101. Mimo to były przypadki ich zestrzelenia nad Ukrainą - wyliczał Ihnat.

14:34

W wyniku silnego rosyjskiego ostrzału Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy rannych zostało co najmniej 10 osób, w tym troje dzieci - poinformował mer miasta Ihor Terechow. W centrum płonie przedszkole.

13:48

Amerykański minister obrony Lloyd Austin powiedział, że siły ukraińskie odnoszą pewne sukcesy w swoich operacjach przeciwko wojskom rosyjskim w obwodzie charkowskim na wschodzie i w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Zapewnił, że NATO nie szuka konfrontacji z Rosją, ani nie stanowi dla niej zagrożenia, ale jako sojusz obronny będzie chronić każdy cal terytorium NATO.

12:11

W wyniku ataku lotniczego z terytorium Rosji ucierpiał szpital - powiadomił szef administracji obwodu sumskiego Dmytro Żywicki. Budynek szpitala doznał zniszczeń, są ranni.



"Dzisiaj po godz. 9 rano wrogie lotnictwo, nie przekraczając granicy Ukrainy, ostrzelało szpital (w gminie wełykopisariwskiej)" - napisał Żywicki w Telegramie.

11:40

Jak oceniają władze w Kijowie, w Mariupolu przebywa obecnie około 120-130 tys. osób, z czego 70 tys. stanowią ludzie w podeszłym wieku. Sytuacja cywilów wciąż jest bardzo trudna - brakuje wody, żywności, lekarstw i środków higienicznych. Według doniesień ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) i lokalnego samorządu, od 1 września okupacyjna administracja miasta znacząco ograniczyła dostawy pomocy humanitarnej.

11:00

Ukraina dowiodła, że jest w stanie wyzwolić swoje ziemie spod rosyjskiej okupacji; zamrożonego konfliktu nie będzie - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Czas, by wojska rosyjskie się stąd wyniosły. Będzie bolało - podkreślił doradca Wołodymyra Zełenskiego.

10:20

Czterech cywilów zginęło w wybuchu miny podczas uprzątania terenu Kombinatu Metalurgicznego im. Iljicza w Mariupolu - powiadomiła lojalna wobec Kijowa rada tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy, zniszczonego i okupowanego przez rosyjskie wojska.



Mariupol pozostaje niebezpiecznym miejscem do życia. Ładunki wybuchowe są wszędzie - nie tylko w zakładach pracy, ale także w parkach i na placach zabaw. (Najeźdźcy) wysyłają zwykłych mieszkańców miasta, a nie swoich specjalistów, do demontażu zniszczonych przez siebie przedsiębiorstw. Świadczy to o ich stosunku do (cywilów), których postrzega się jedynie jako tanią siłę roboczą i mięso armatnie - oznajmił mariupolski ratusz na Telegramie.

W ciągu trzech dni siły ukraińskie prawdopodobnie odbiją okupowany przez wojska rosyjskie Kupiańsk w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW), analizując dotychczasowe postępy ukraińskiego natarcia w rejonie Bałaklii.



09:50

Cztery osoby zginęły, a 10 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów rakietowych i artyleryjskich w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował w piątek rano na Telegramie szef regionalnych władz Ołeh Syniehubow.

Dwie ofiary śmiertelne odnotowano w Charkowie, a po jednej w rejonach (powiatach) czuhujewskim oraz iziumskim. Spośród 10 osób, które odniosły obrażenia, aż osiem to mieszkańcy Charkowa. Bilans ostatniej doby mógł być bardziej tragiczny, lecz niektóre rakiety, wystrzelone z terytorium Rosji, eksplodowały w powietrzu i nie doleciały do celów - powiadomił gubernator. (https://t.me/synegubov/4114)

09:11

Rosyjskie wojska straciły w ciągu ostatniej doby 650 żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. To drugi dzień z rzędu, w którym rosyjskie wojsko straciło ponad 600 ludzi. W ostatnich tygodniach straty Rosjan podczas inwazji na Ukrainę były znacznie mniejsze.

08:44

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 6,141 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 4,359 mln osób - poinformowała Straż Graniczna (SG). W czwartek z Ukrainy przyjechało 23,4 tys. osób, a na Ukrainę wyjechało z Polski 21,8 tys. osób.

08:23

Siły rosyjskie zabiły dziewięciu cywilnych mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Ranne zostały 23 osoby.

Pięć osób zginęło w Bachmucie, dwie w Zajcewem, po jednej w Nju-Jorku i Fedoriwce - przekazał Kyryłenko.

Z infografiki zamieszczonej przez Kyryłenkę na Telegramie wynika, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w obwodzie donieckim zginęło 819 cywilów, a rannych zostało 2048. W statystyce nie uwzględnia się jednak niemożliwych obecnie do policzenia ofiar cywilnych w okupowanych przez wojska rosyjskie miastach Mariupol i Wołnowacha.

07:52

W piątkowym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy powiadamia o działania na pozostałych odcinkach frontu, w tym w obwodach chersońskim i donieckim.

Przeciwnik przeprowadził minionej doby 45 ataków lotniczych i rakietowych, ostrzeliwuje cele ukraińskie wzdłuż linii frontu - ocenił Sztab.

07:20

Wojska ukraińskie w ciągu trzech dni przesunęły się naprzód o 50 km; siły rosyjskie mają duże straty - oświadczył Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Sztab po raz pierwszy informuje "otwartym tekstem" o udanym natarciu na wschodzie - zauważa rosyjska redakcja BBC.



Siły obrony prowadzą udane kontrnatarcie na kierunku charkowskim. Dzięki umiejętnym i zgranym działaniom Siły Zbrojne Ukrainy, przy wsparciu lokalnych mieszkańców, przesunęły się w ciągu trzech dni prawie o 50 km - zaznaczono w podsumowaniu operacyjnym Sztabu Generalnego.



Z danych wywiadu wynika, że przeciwnik poniósł znaczne straty, próbuje ewakuować rannych i uszkodzony sprzęt w rejon miejscowości Wilchuwatka i Borodojarske.

06:40

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził wczoraj wieczorem odzyskanie przez siły ukraińskie miasta Bałaklija. Leżące w obwodzie charkowskim miasto było w rękach rosyjskiej armii przez sześć miesięcy.



06:11

Rosji zostało mniej niż 200 rakiet typu Iskander, dlatego je oszczędza - uważa Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Jak dodaje, siły rosyjskie dysponują natomiast dużą liczbą przestarzałych rakiet S-300, które należałoby zutylizować.

06:00

Ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maluśka w rozmowie z niemieckimi mediami stwierdził, że Rosja za spowodowane szkody wynikające z napastniczej wojny powinna zapłacić Ukrainie minimum 300 miliardów euro.

Chcemy odszkodowania za wszystkie szkody, jakie Rosja wyrządziła Ukrainie w wyniku wojny - powiedział niemieckim mediom Maluśka, którego wypowiedź cytuje niemiecka agencja informacyjna DPA.

Na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ władze w Kijowie chcą doprowadzić do przyjęcia rezolucji będącej fundamentem dla międzynarodowego mechanizmu reparacji - powiedział ukraiński minister.

Szkody, jakie poniosła Ukraina w wyniku rosyjskiej inwazji, już teraz szacuje się na znacznie wyższe. Wspomniana kwota 300 mld dolarów odpowiada jednak aktywom rosyjskiego banku centralnego w krajach G7, które zostały zamrożone w czasie obowiązywania sankcji - przypomina DPA.



05:55

Od 1 września ukraińskie siły wyzwoliły ponad tysiąc kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy okupowanego przez wojsko rosyjskie - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W ramach trwających operacji obronnych nasi bohaterzy wyzwolili już dziesiątki miejscowości. I dzisiaj ten ruch był kontynuowany, są nowe wyniki - powiedział na opublikowanym wieczorem w serwisie Telegram nagraniu.