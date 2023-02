Rząd Federalny Niemiec wydał zezwolenie na eksport na Ukrainę czołgów typu Leopard 1 - poinformował rzecznik rządu Steffen Hebestreit. Rzecznik nie podał na razie dalszych szczegółów ani daty ewentualnego wysłania tych czołgów zaatakowanej przez Rosji Ukrainie. Władimir Putin mógł po raz kolejny przecenić możliwości swojej armii - ocenia amerykański ośrodek ISW, odnosząc się do doniesień ukraińskiego wywiadu, według których Putin nakazał zajęcie całego obwodu donieckiego "do marca". Najważniejsze wydarzenia związane z 344. dniem rosyjskiej agresji zbieraliśmy w naszej relacji z 03.02.2023 r.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Kramatorsku

12:39

Dwie osoby zginęły w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie charkowskim, dwie w obwodzie donieckim i dwie - w chersońskim - powiadomiły w piątek lokalne ukraińskie władze. Wojska rosyjskie ostrzeliwały cele cywilne w dziewięciu regionach kraju.

12:38

Rząd Federalny Niemiec wydał zezwolenie na eksport na Ukrainę czołgów typu Leopard 1 - poinformował rzecznik rządu Steffen Hebestreit. Rzecznik nie podał na razie dalszych szczegółów ani daty ewentualnego wysłania tych czołgów zaatakowanej przez Rosji Ukrainie.

Wcześniej niemiecki rząd zapowiedział jedynie dostawę na Ukrainę nowocześniejszych czołgów, Leopard 2, pochodzących z zasobów Bundeswehry.

Leopard 1 (lub Leopard) to czołg podstawowy konstrukcji niemieckiej, opracowany w latach 60. XX wieku dla Bundeswehry. Czołgi te używane są od 1965 roku. Ze względu na udaną konstrukcję trafiły do wyposażenia armii w wielu krajach świata, dzięki wielu modernizacjom pozostają na służbie do dnia dzisiejszego w niektórych państwach. Jego następcą jest Leopard 2.

11:26

Władimir Putin mógł po raz kolejny przecenić możliwości swojej armii - ocenia amerykański ośrodek ISW, odnosząc się do doniesień ukraińskiego wywiadu, według których Putin nakazał zajęcie całego obwodu donieckiego "do marca".

"ISW nie zaobserwowało żadnych dowodów na to, że siły rosyjskie zdołały na tyle odnowić swoje zdolności bojowe, by pokonać wojska ukraińskie we wschodniej Ukrainie i zająć ponad 11,3 tys. km2 obwodu donieckiego (ponad 42 proc. całkowitego terytorium obwodu) do marca, jak miał - według doniesień - nakazać Władimir Putin" - pisze Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

ISW oceniał wcześniej, że duża ofensywa Rosji w 2023 r. "prawdopodobnie osiągnie kulminację przedwcześnie w trakcie kwietniowego okresu deszczów (jeśli nie wcześniej), zanim doprowadzi do istotnych operacyjnie efektów". Dodają, że taki obrót spraw mógłby następnie stworzyć warunki korzystne do ukraińskiej kontrofensywy.

10:10

Skala programu rekrutacji skazańców do rosyjskiej paramilitarnej Grupy Wagnera prawdopodobnie znacznie się zmniejszyła w stosunku do jego szczytowego okresu między latem a jesienią 2022 roku - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano dane rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej (FSIN) z 31 stycznia 2023 roku, według których liczba skazanych wynosiła 433 tys., co wskazuje na spadek o 6000 osadzonych od listopada 2022 roku, zaś między wrześniem a listopadem 2022 roku ta liczba zmniejszyła się o 23 tys. Wskazano, że zmniejszona rekrutacja przez Grupę Wagnera była prawdopodobnie głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego spadku.



10:00

Alarm bombowy na terenie Ukrainy. Ogłoszono go w czasie, gdy w Kijowie miał zacząć się szczyt UE - Ukraina. Ogłoszono go, bo z lotniska na Białorusi wystartowały dwa samoloty: to mig, który może przenosić hipersoniczne rakiety kindżał oraz samolot rozpoznania radarowego.

08:29

Warunkiem jakiegokolwiek trwałego pokoju w Europie jest to, żeby Ukraina przepędziła Rosję ze swojego terytorium - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wyjście z twarzą agresora z tego konfliktu byłoby najgorszym scenariuszem - nie tylko jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, ale globalnie. To by pokazywało potencjalnym zainteresowanym taką agresją, że to się po prostu opłaca - dodał.

07:07

Zestawy obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot, które zostały przeniesione z Niemiec do Polski, osiągnęły już gotowość operacyjną, a to oznacza, że pełnią już dyżury - podaje "Rzeczpospolita".

Jak zaznacza gazeta, z informacji podanej przez dowództwo Bundeswehry wynika, że kontyngent Sił Zadaniowych Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej w Polsce osiągnął wstępną gotowość operacyjną. "Eskadry Bojowe Patriotów zapewniają całodobową ochronę polskiej przestrzeni powietrznej na wschodniej flance" - dodało niemieckie dowództwo, które cytuje "Rzeczpospolita".



07:06

Ukraina ma ambitne plany dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, dlatego oczekuje, że kijowski szczyt Ukraina-UE potwierdzi dotychczasowe wsparcie dla Kijowa i odnotuje jego postępy na tej drodze - powiedziała PAP przewodnicząca parlamentarnej Komisji ds. integracji Ukrainy z UE Iwanna Kłympusz-Cyncadze.

Oczekujemy, że podczas szczytu Ukraina-Unia Europejska usłyszymy potwierdzenie dalszego, systematycznego wsparcia dla Ukrainy, którego UE udzielała nam w 2022 roku i mamy nadzieję, że będzie robić to w przyszłości - wskazała deputowana.

07:05

Dziś w Kijowie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na 24. szczycie Unii Europejskiej z Ukrainą. Spotkanie ma być silnym sygnałem poparcia UE dla europejskiej drogi Ukrainy. Zwieńczeniem rozmów będzie podpisanie wspólnej deklaracji.

Jest to pierwszy szczyt UE-Ukraina od początku rosyjskiej agresji, a także od przyznania Ukrainie przez Radę Europejską statusu kraju kandydującego.

05:21

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykryła, iż jeden z członków sumskich władz obwodowych na Ukrainie zdefraudował środki, przeznaczone na odbudowę infrastruktury, w szczególności w zniszczonym przez Rosjan mieście Ochtyrka - poinformował portal Ukraińska Prawda.

Śledztwo prowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa wykazało, że w kwietniu 2022 roku wiceszef samorządu obwodu sumskiego wraz z szefem Wydziału Budownictwa Stołecznego zorganizowali plan defraudacji funduszy, przeznaczonych dla obwodu sumskiego przez rząd.



Według informacji Ukraińskiej Prawdy jednym z podejrzanych o defraudację jest wiceszef samorządu obwodu sumskiego Ołeh Kłymenczuk.

Portal przypomina, że 24 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdymisjonował szefa sumskich władz obwodowych Dmytro Żywyckiego.

05:19

Rozwiązaniem konfliktu na Ukrainie nie jest większa ilość broni, lecz dyplomatyczne zabiegi o wstrzymanie działań wojennych - powiedział prezydent Bułgarii Rumen Radew po spotkaniu ze swą węgierską odpowiedniczką Katalin Novak, która składa oficjalną wizytę w Sofii.

Według Radewa i Novak następstwa wojny na Ukrainie i dalsze trwanie konfliktu budzą coraz większy niepokój.

Eskalacja konfliktu stwarza zagrożenie dla całej Europy, przekształcając się w wojnę na wycieńczenie nie tylko dla stron konfliktu, lecz i dla gospodarek oraz systemów socjalnych państw europejskich - ocenił Radew.



05:18

Sąd okręgowy w Nowym Jorku zezwolił amerykańskim prokuratorom na zajęcie 5,4 miliona dolarów, należących do objętego sankcjami rosyjskiego oligarchy Konstantina Małofiejewa. Otworzył w ten sposób drogę dla transferu tych środków na Ukrainę.

Małofiejew, który jest właścicielem Cargrad TV, jest w USA oskarżony o finansowanie separatyzmu na Krymie i został objęty sankcjami w 2014 roku. Osiem lat później amerykańska prokuratura oskarżyła go o unikanie sankcji.

05:17

Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns oznajmił, że według oceny jego agencji następne sześć miesięcy będzie "krytyczne" dla Ukrainy w jej walce z rosyjską inwazją.

Przemawiając na spotkaniu dotyczącym polityki zagranicznej na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, Burns powiedział, że prezydent Chin Xi Jinping został "nieco otrzeźwiony" wojną na Ukrainie, ale błędem byłoby niedocenianie zaangażowania Pekinu i Moskwy w ich partnerstwo.

Burns, który niedawno była na Ukrainie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, powiedział, że Xi był prawdopodobnie zaskoczony i zaniepokojony słabymi wynikami rosyjskiej armii. Dodał, że przyjaźń Rosji i Chin nie jest całkowicie nieograniczona.

05:14

Rosyjscy najeźdźcy siłą wywieźli do Rosji ponad 14 tys. dzieci z terytoriów ukraińskich, zajętych po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę - oświadczył Michael Carpenter, ambasador USA przy OBWE podczas posiedzenia Stałej Rady tej organizacji w Wiedniu.

05:13

Do czterech wzrosła liczba osób, które zginęły w Kramatorsku w obwodzie donieckim na Ukrainie w wyniku środowego uderzenia rosyjskiej rakiety w budynek mieszkalny - poinformował mer Kramatorska Ołeksandr Honczarenko.

05:12

Ukraińscy żołnierze, uczący się w USA obsługi systemów obrony powietrznej Patriot, mogą zakończyć to szkolenie w ciągu kilku tygodni - poinformował ukraiński attache w USA Borys Krzemieniecki w wypowiedzi dla "Głosu Ameryki".

05:05

Doniesienia szwajcarskiego dziennika "Neue Zuercher Zeitung" o rzekomej propozycji pokojowej złożonej Ukrainie i Rosji są fałszywe - powiedział zastępca rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Sean Savett. Według Białego Domu, szef CIA Bill Burns nie był w ostatnim czasie w Moskwie.