Niemiecki minister obrony Boris Pistorius planuje wkrótce odwiedzić Ukrainę. "Jeśli nie będzie zgody Niemiec w sprawie Leopardów, będziemy budować "mniejszą koalicję" państw gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącej Ukrainy" - powiedział w wywiadzie dla PAP premier Mateusz Morawiecki. Ogłoszone przez Rosję plany poważnych zmian w strukturze sił zbrojnych sygnalizują, że jej przywódcy oceniają, iż zwiększone zagrożenie konwencjonalne potrwa jeszcze wiele lat - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Najważniejsze informacje związane z 333. dniem wojny zebraliśmy dla Was w naszej relacji z 22.01.2023 r.

09:17

Obrona Bachmutu w obwodzie donieckim ma sens pod względem strategicznym; siły ukraińskie przetrzymują tam wojska rosyjskie, ale efekt jest osłabiany z powodu zwłoki Zachodu w dostarczaniu broni potrzebnej do kontrofensywy - ocenia Instytut Studiów nad Wojną.

Amerykański ośrodek w najnowszej analizie podkreśla, że mimo kosztów, jakie ponoszą Ukraińcy broniąc Bachmutu, wysiłek ten jest "strategicznie rozsądny". Samo miasto "nie jest znaczące pod względem operacyjnym czy strategicznym", ale gdyby Rosjanie zajęli je szybko, mogliby myśleć o rozszerzeniu swoich operacji. "Siły ukraińskie już wcześniej stosowały podobny model wyniszczania" - zauważa Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przypominając, że Rosjanie tracili miesiącami ludzi i sprzęt oblegając Siewierodonieck czy Lisiczańsk.

"Siły ukraińskie skutecznie przykuły w Bachmucie oddziały rosyjskie i sprzęt, a także ogólną koncentrację operacyjną, hamując w ten sposób możliwości Rosji do prowadzenia ofensywy w innych miejscach" - podkreślają analitycy.

08:55

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius planuje wkrótce odwiedzić Ukrainę, ponieważ Berlin jest pod presją, by wyraził zgodę na wysyłkę niemieckich czołgów na Ukrainę - informuje "Bild am Sonntag".

Pewne jest, że szybko pojadę na Ukrainę. Prawdopodobnie nawet w ciągu najbliższych czterech tygodni - powiedział Pistorius w wywiadzie dla "Bilda".

Zapytany o czołgi dla Ukrainy, Pistorius powiedział: "Prowadzimy w tej sprawie bardzo ścisły dialog z naszymi międzynarodowymi partnerami, przede wszystkim z USA".

Pistorius powiedział także "Bildowi", że będzie dążył do tego, aby armia niemiecka przejęła wiodącą rolę w Unii Europejskiej. Niemcy są największą gospodarką w Europie, więc naszym celem powinno być również posiadanie najsilniejszej i najlepiej wyposażonej armii w UE - stwierdził.

08:50

Ogłoszone przez Rosję plany poważnych zmian w strukturze sił zbrojnych sygnalizują, że jej przywódcy oceniają, iż zwiększone zagrożenie konwencjonalne potrwa jeszcze wiele lat - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że 17 stycznia minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ogłosił plany poważnych zmian w strukturze sił zbrojnych, które mają być wprowadzone w życie w latach 2023-2026, a obejmować mają zwiększenie liczebności wojska do 1,5 mln - co stanowiłoby wzrost o 11 proc. w stosunku do zapowiadanego wcześniej zwiększenia do 1,35 mln.

Szojgu zapowiedział również przywrócenie okręgów wojskowych moskiewskiego i leningradzkiego, co stanowi częściowy powrót do organizacji sił w zachodniej Rosji z czasów sowieckich, a nowy korpus wojskowy ma powstać w Karelii, w pobliżu granicy z Finlandią.



08:49

Jeśli nie będzie zgody Niemiec w sprawie Leopardów, będziemy budować "mniejszą koalicję" państw gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącej Ukrainy. Nie będziemy patrzeć biernie, jak Ukraina się wykrwawia. Ukraina i Europa wygrają tę wojnę - z Niemcami czy bez - powiedział w wywiadzie dla PAP premier Mateusz Morawiecki.