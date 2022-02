W niedzielę, czwartym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę od rana kontynuowany był ostrzał ukraińskich miast. Walki toczyły się na ulicach Charkowa, po południu lokalne władze poinformowały o wyparciu Rosjan z miasta. Siły ukraińskie ostrzegają, że Rosjanie chcą zablokować Kijów, a także prowadzą coraz więcej działań dywersyjnych.

Walki na Ukrainie / MIKHAIL PALINCHAK / PAP/EPA

Trwa ofensywa, wróg kontynuuje ostrzał obiektów wojskowych i cywilnych; od północy z soboty na niedzielę Rosjanie przeprowadzili 5 ataków lotniczych i 16 uderzeń rakietowych - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w swoim najnowszym komunikacie.



Rosja koncentruje się na ściąganiu od północy sił wojskowych w celu zablokowania Kijowa; jednostki ukraińskie skutecznie bronią stolicy - dodano.



Ołeksij Arestowycz z biura prezydenta Ukrainy powiedział na konferencji prasowej, że "przeciwnik jest zdemoralizowany i nie podejmuje aktywnych działań ofensywnych".



Ofensywa zwalnia, wojska przeciwnika zatrzymują się, brakuje im paliwa i amunicji, dochodzi do przypadków dezercji i oddawania się w niewolę - wyliczał z kolei sztab ukraińskiej armii.

Odzyskana kontrola nad Charkowem

W poprzednich niedzielnych komunikatach informowano, że siły ukraińskie odparły atak na Charków; pod Chersoniem na południu Ukrainy jednostkom rosyjskim, po zaciętych walkach, udało się posunąć naprzód; a do ostrych starć dochodziło również na przedmieściach Kijowa i w obwodzie ługańskim.



Ukraińska armia ostrzegła, że uaktywniają się jednostki dywersyjno-zwiadowcze wroga, których celem jest niszczenie cywilnej infrastruktury i zabijanie cywilów w dużych miastach.



W stolicy Ukrainy nie ma żadnych oddziałów rosyjskich - ogłosił w niedzielę po południu mer Kijowa Witalij Kliczko. Dodał, że siły ukraińskie wciąż wykrywają i neutralizują działających w mieście sabotażystów. Poinformował też, że w Kijowie od początku rosyjskiej inwazji zginęło 31 osób, w tym dziewięciu cywilów.



Ukraina odzyskała też pełną kontrolę nad położonym na północnym wschodzie kraju Charkowem - przekazał w niedzielę po południu szef obwodowej administracji Ołeh Syniehubow. Od wczesnego poranka donoszono o walkach w tym mieście. Syniehubow informował wcześniej o wkroczeniu Rosjan do centrum Charkowa.



Podczas zaciętych walk w pobliżu lotniska w Hostomlu pod Kijowem ukraińska armia całkowicie rozbiła elitarną czeczeńską jednostkę i przejęła znaczne ilości broni - podał portal Ukraińska Prawda.



Sześć osób zginęło a 55 zostało rannych w Ochtyrce w obwodzie sumskim, na północy Ukrainy, w wyniku ostrzałów prowadzonych przez wojska rosyjskie - poinformowała nad ranem administracja obwodowa. Później w okolicach Ochtyrki rosyjskie czołgi ostrzelały autobus z cywilami; na miejsce zdarzenia nie dopuszczono karetek - podało to samo źródło.



W Kijowie rosyjscy dywersanci zaatakowali rodzinę z trojgiem dzieci; rodzice i córka nie żyją, dwoje dzieci jest w szpitalu - poinformował sekretarz kijowskiej rady miejskiej Wołodymyr Bondarenko.



Rosyjska marynarka wojenna porwała dwa ukraińskie statki z cywilną załogą - podała ukraińska państwowa straż graniczna. Na pokładach jest prawie 50 ludzi.

Rosyjskie pociski trafiły w składowisko odpadów radioaktywnych należące do jednego z kijowskich przedsiębiorstw - poinformowała w nocy z soboty na niedzielę służba prasowa Państwowej Inspekcji ds. Regulacji Jądrowych Ukrainy. Później dodano, że atak nie doprowadził do rozhermetyzowania pojemników.



Zestrzeliliśmy pocisk manewrujący wystrzelony w kierunku Kijowa z terytorium Białorusi - poinformował w niedzielę rano naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny. Białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka przyznał tego samego dnia, że z terytorium jego kraju wystrzelono rakiety w kierunku Ukrainy.

W niedzielne popołudnie Rosja zaczęła wystrzeliwać w kierunku Ukrainy pociski Iskander z terenu Białorusi. Pocisk spadł na Czernihów. Wcześniej szef rosyjskiego MSZ Anton Heraszczenko informował o wystrzeleniu rakiet w kierunku Żytomierza.

Pozew Ukrainy przeciwko Rosji

Ukraina skierowała pozew do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Rosji - poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraina dowiedzie, że prezydent Rosji Władimir Putin jest "przestępcą wojennym" - dodała później prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenedytkowa w ukraińskiej telewizji.



Zełenski poinformował o utworzeniu międzynarodowego legionu w ramach ukraińskiej obrony terytorialnej, który będzie się składać z zagranicznych ochotników.



Całkowicie spłonęła baza paliwowa w Wasylkowie, około 20 km od Kijowa, ostrzelana w nocy przez siły rosyjskie pociskami rakietowymi - poinformowała w niedzielę na Facebooku sieć stacji benzynowych KLO, właściciela bazy. Strażacy nie mogli przystąpić do gaszenia obiektu z powodu walk o lotnisko pod Wasylkowem. Mieszkańców ostrzeżono, że wraz z dymem unoszą się szkodliwe substancje.



Rosyjskie oddziały szturmujące Charków na północnym wschodzie Ukrainy, wysadziły w powietrze przebiegający w pobliżu tego miasta gazociąg - poinformowała w nocy z soboty na niedzielę ukraińska agencja prasowa UNIAN. Operator ukraińskich gazociągów GTSOU nie stwierdził, że wybuch w Charkowie wpłynął na ukraiński system gazociągów. Przekazano, że tranzyt gazu odbywa się normalnie.



Z ukraińskich więzień i aresztów zwalniani są byli wojskowi, którzy zgłosili chęć obrony ojczyzny podczas stanu wojennego - poinformował Andrij Syniuk z Prokuratury Generalnej.



Wzięliśmy ok. 200 rosyjskich jeńców, traktujemy ich zgodnie z Konwencją Genewską, mają dostęp do jedzenia i picia, mogą zadzwonić do rodziców - powiedział stacji CNN attache wojskowy przy ambasadzie Ukrainy w Waszyngtonie, gen. Borys Kremenecki.



Od początku inwazji na Ukrainę siły rosyjskie straciły ok. 4300 żołnierzy, a także 146 czołgi, 27 samoloty, 36 śmigłowce, 46 wyrzutni i 706 pojazdów bojowych - poinformowała w niedzielę wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.