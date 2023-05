Dwóch ukraińskich rolników w wieku 39 i 47 lat zginęło w wyniku wybuchu miny w obwodzie charkowskim. Parlament Ukrainy przedłużył obowiązywanie w kraju stanu wojennego i powszechnej mobilizacji w związku z rosyjską agresją. "Nie da się wymyślić lepszej ilustracji słowa 'kanibal'" - napisał na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w komentarzu do opublikowanego przez amerykański portal Vice News wywiadu z Marią Lwową-Biełową, rosyjską rzeczniczką praw dziecka. Putin zdalnie uczestniczył w inauguracji ruchu tramwajów w okupowanym przez wojska rosyjskie Mariupolu. Najważniejsze informacje dotyczące 433. dnia rosyjskiej inwazji w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 02.05.2023.

Zniszczenia we wsi Słatyne w obwodzie charkowskim wywołane rosyjską inwazją na Ukrainę / Mykola Kalyeniak / PAP

19:32

Dania przekaże Ukrainie sprzęt wojskowy i wsparcie finansowe o wartości 1,7 mld koron duńskich (250 mln dolarów) - poinformował minister obrony tego kraju Troels Lund Poulsen.

Minister zapowiedział również, że Dania zmniejszy swoją obecność wojskową w Iraku od początku 2024 roku. Zamiast tego skoncentruje się na krajach bałtyckich i w ramach tego planu zaoferuje batalion NATO do obrony regionu.

Batalion ma liczyć od 700 do 1200 żołnierzy i ma być rozmieszczony na Łotwie od czterech do sześciu miesięcy w ciągu roku. W pozostałe miesiące wojska te pozostaną w Danii, gotowe do przerzutu do krajów bałtyckich w przypadku kryzysu.

Musimy być przygotowani na długoterminową obecność Danii w krajach bałtyckich. Istnieje potrzeba znalezienia równowagi między posiadaniem żołnierzy na miejscu, a gotowością do wysłania ich z Danii - powiedział Poulsen.

18:59

Na tymczasowo zajętych terytoriach Ukrainy wciąż dochodzi do przypadków agresywnego uprowadzania proukraińskiej cywilnej ludności oraz tworzenia nowych katowni w celu więzienia w nich (uprowadzonych) - poinformował w dzisiejszym komunikacie sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jedną z takich katowni rosyjskie siły zorganizowały w komisariacie policji w okupowanej miejscowości Czapłynka w obwodzie chersońskim. Obecnie jest tam więzionych ok. 10 cywilów, wśród których są osoby niepełnoletnie. Jak dodano, ludzie więzieni są w nieludzkich warunkach, stosowane są wobec nich tortury. Są przypadki zakatowania uprowadzonych na śmierć - podał sztab.

W komunikacie napisano, że we wtorek rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie trzy ataki rakietowe, 30 lotniczych i osiem ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Minionej doby w Donbasie ukraińscy obrońcy odparli ponad 20 ataków.

18:35

Zniszczenia w ukraińskiej wsi Słatyne. Miejscowość znajduje się kilkanaście kilometrów na północ od Charkowa.

18:21

Wybuch miny zabił dwóch ukraińskich rolników, w wieku 39 i 47 lat, w obwodzie charkowskim - podał Kijów Independent.

Jak poinformował portal, do zdarzenia doszło, gdy traktor uderzył w minę umieszczoną na polu pomiędzy miejscowościami Werbiwka i Wowczyj Jar.