Pięć sektorów tematycznych, kilkudziesięciu zaproszonych prelegentów i ważne dyskusje dotyczące polsko-ukraińskich relacji i odbudowy kraju naszych wschodnich sąsiadów. W Rzeszowie-Jasionce, tuż przy lotnisku, które stało się hubem pomocowym dla Ukrainy, trwają ostatnie przygotowania do rozpoczynającego się 28 września drugiego szczytu W4UA.

Przez dwa dni w tamtejszej hali G2 Arena będą rozmawiać przedstawiciele świata polityki, ekonomii, kultury, organizacji pozarządowych i biznesu z całego świata. Niedawny kryzys związany z korupcją w szeregach resortu obrony Ukrainy czy sprawa przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża, przekładają się jednak na trudny grunt do wspólnego planowania przyszłości. "Mamy globalny zasięg, a nasze wydarzenie z założenia ma łączyć" - mówią nam organizatorzy.

Byłem w Buczy kilka tygodni po wyzwoleniu. To, co tam zobaczyłem, zmieniło moje postrzeganie tej wojny i w ogóle wojny na całe życie. Niezależnie od tego, jakie mamy teraz zawirowania - wsparcie dla Ukrainy jest i będzie potrzebne. Świat polityki rozgrywa się z jednej strony. Z drugiej jest energia ludzi, którzy chcą tworzyć lepszą przyszłość dla Ukrainy - tłumaczy w rozmowie z RMF FM Bartosz Staniszewski, współorganizator szczytu.

Agenda tegorocznego szczytu odpowiada wciąż aktualnym potrzebom kraju naszych wschodnich sąsiadów. Myśl przewodnia spotkania zaplanowanego w Rzeszowie brzmi: "Droga do wolności i odbudowy". Podyktowały ją obecne potrzeby mieszkańców Ukrainy.

Oprócz potrzebnej zwłaszcza przed zimą pomocy humanitarnej jedną z głównych po prawie dwóch latach wojny staje się troska o zdrowie psychiczne, zwłaszcza walczących na froncie. Przebieg dyskusji w tym zakresie organizatorzy zaplanowali wspólnie z Ukraińskim Towarzystwem Psychologicznym. Zaproszenie do panelu przyjęła m.in. Olga Horbanova z Centrum Koordynacyjnego Zdrowia Psychicznego przy ukraińskim rządzie.

Kolejna sfera tematyczna rzeszowskiego szczytu World For Ukraine Summit dotyczy dezinformacji. To ta sfera, która zwłaszcza teraz, w tym bardziej napiętym momencie jest bardzo istotna z punktu widzenia opinii publicznej, nie tylko w Polsce, ale i na świecie i jest ważna dla przyszłości tego konfliktu - mówi Bartosz Staniszewski z W4UA.

Idea spotkania w Rzeszowie - jak przekonują organizatorzy - jest też taka, by realnie, bez zbędnej poprawności oceniać szanse na wsparcie kraju naszych wschodnich sąsiadów, także w odbudowie Ukrainy po rosyjskiej inwazji. To realne spojrzenie ma polegać m.in. na zmierzeniu się z problemami, które pojawiły się na szczytach władzy, choćby w ukraińskim resorcie obrony. Dlatego właśnie podczas spotkania w Rzeszowie ma zostać omówiony i podpisany tzw. Code of Conduct. To rodzaj kodeksu dobrych praktyk, który ma zapewnić skuteczność działań pomocowych dla Ukrainy i wyeliminować zachowania korupcyjne oraz zwiększyć transparentność.

"Pomoc dla ludności Ukrainy, w tym długofalowe plany odbudowy szkół, szpitali, fabryk oraz obszarów mieszkalnych, będą uzależnione od wsparcia międzynarodowych interesariuszy. Skuteczne wsparcie w odbudowie gospodarki wymaga przestrzegania przez wszystkie zaangażowane strony zbioru zasad, które zapewnią większą transparentność i wyeliminują niepożądane zjawiska, takie jak korupcja i łapówkarstwo" - piszą pomysłodawcy przyjęcia Code of Conduct.

"Międzynarodowe postrzeganie korupcji w organizacjach pozarządowych grozi zmniejszeniem hojności darczyńców, których środki są pilnie potrzebne w zbliżającej się fazie odbudowy" - piszą Brock Bierman (Ukraine Focus), Daniel Runde (CSIS) i John Hewko (Rotary International) w niedawnym artykule w "The Chicago Tribune", "aby wykorzenić skorumpowane organizacje i zapewnić opinię publiczną, że darowizny są wykorzystywane skutecznie i wydajnie, organizacje pozarządowe działające na Ukrainie powinny zgodzić się na wspólny kodeks postępowania".

Jedną z zasad, które znalazły się w kodeksie, jest pełna transparentność w odniesieniu do członków zarządu danej organizacji i wszelkich osób w nią zaangażowanych, w tym przeciwdziałanie jakimkolwiek przejawom nieuczciwych działań noszących znamiona korupcji.

Druga edycja szczytu World For Ukraine (W4UA) odbędzie się w dniach 28 i 29 września w G2A Arena w Rzeszowie-Jasionce. W pierwszej edycji wydarzenia W4UA wzięło udział niemal 1500 uczestników, reprezentujących ponad 100 organizacji pozarządowych z całego świata, a także reprezentantów władz, samorządów i biznesu z Ukrainy, Polski i wielu innych państw.