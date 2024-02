"Władimir Putin jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej" - oświadczyła w Parlamencie Europejskim wdowa po rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym, Julia. Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 10 dronów użytych przez wojska rosyjskie w nocnym ataku na terytorium Ukrainy - poinformowały w komunikacie rano ukraińskie Siły Powietrzne. Rosjanie użyli też pocisków rakietowych S-300, lecz o ich strąceniu armia ukraińska nie informuje. Wielka Brytania jest bezpieczna, nie jesteśmy na progu wojny z Rosją i nikt nie planuje przywrócenia poboru do wojska - zapewnił dowódca brytyjskich sił zbrojnych, admirał Tony Radakin. Środa, 28 lutego 2024 r. jest 735. dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Poniżej znajdziecie zapis naszej relacji dnia.

12:33

Koncert dedykowany "Walczącej Ukrainie", na który złożyły się pieśni polskich i ukraińskich autorów zorganizował w Bratysławie Instytut Polski, przy udziale placówek dyplomatycznych Polski i Ukrainy. Ambasador RP Maciej Ruczaj powiedział PAP, że na Słowacji trzeba przypominać o trwającej wojnie.

12:18

"Władimir Putin jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej" - oświadczyła w Parlamencie Europejskim wdowa po rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym, Julia. Dodała, że aby pokonać Kreml, należy działać innowacyjnie.

"Jeśli naprawdę chcą państwo pokonać Putina, trzeba działać innowacyjnie. Trzeba przestać być nudnym. Nie zaszkodzi się Putinowi kolejną rezolucją, czy kolejnymi sankcjami, które nie będą się różniły od poprzednich. Nie można go pokonać myśląc, że jest to człowiek z zasadami, moralnością. Taki nie jest. Aleksiej uświadomił to sobie bardzo dawno temu" - mówiła Julia Nawalna w przemówieniu wygłoszonym podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu.



12:12

Były szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfgang Ischinger uważa, że wywołana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona debata na temat rozmieszczenia zachodnich wojsk lądowych na Ukrainie jest właściwa. "W sytuacji konfliktu z Rosją, w jakiej się znajdujemy, w zasadzie nie należy niczego wykluczać. Gdy tylko coś wykluczasz, zasadniczo ułatwiasz wrogowi przygotowanie się na to, co może nadejść" - powiedział Ischinger kanałowi informacyjnemu WELT we wtorek wieczorem.

Stwierdził, że słowa prezydenta Macrona są dość odważne, "ale nie są błędne".

10:52

Pogrzeb Aleksieja Nawalnego odbędzie się 1 marca - poinformowała rzecznika rosyjskiego opozycjonisty. Wczoraj niezależne media informowały, że domy pogrzebowe w Moskwie odmawiają organizacji uroczystości ostatniego pożegnania Nawalnego, powołując się na ograniczenia ze strony władz miasta.

10:03

Unia Europejska powinna rozważyć wykorzystanie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów na zakup dostaw wojskowych dla Ukrainy - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



09:25

"Wojska rosyjskie tymczasowo zmniejszyły tempo operacji, gdy po zajęciu Awdijiwki 17 lutego przeczesywały miasto, niemniej potem wznowiły dość wysokie tempo ataków na zachód i północny zachód od Awdijiwki" - informuje w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Celem ataków - wyjaśnia ośrodek - są miejscowości Berdyczi, Orliwka i Toneńke, gdzie Ukraińcy ustanowili pozycje obronne, by osłonić wycofanie się z Awdijiwki.

"Zajęcie Awdijiwki pozwoliło wojskom rosyjskim naciskać na pozycje, które Ukraińcy obsadzali krócej niż pozycje w Awdijiwce i na zachód od niej. Siły rosyjskie utrzymują prawdopodobnie wysokie tempo operacyjne, starając się wykorzystać tę sposobność taktyczną" - ocenia ISW.

Analitycy przypuszczają, że Rosjanie będą mogli w najbliższych tygodniach zająć miejscowości leżące tuż pod Awdijiwką - na zachód i północny zachód od niej. Postępy dalej na zachód będą trudniejsze ze względu na specyfikę terenu, w tym zbiorniki wodne na linii Berdyczi - Semeniwka - Orliwka.

09:17

Ukraiński wywiad uważa, że Rosja będzie naciskać na inne państwa, by angażowały się w bezpośredni dialog z Moskwą bez udziału Kijowa oraz organizować protesty na świecie i dyskredytować proces wymiany jeńców wojennych.

"(...)Wzywamy ukraińskie społeczeństwo, naszych międzynarodowych partnerów i sojuszników do wzmocnienia wspólnego oporu i kompleksowych środków bezpieczeństwa, zwłaszcza w przestrzeni informacyjnej, aby skutecznie przeciwdziałać globalnym zagrożeniom i wyzwaniom nowej globalnej wojny hybrydowej. Wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską i jej przestępczych sojuszników przeciwko całemu cywilizowanemu światu. Nasze społeczeństwo potrzebuje jedności" - wezwał komitet ds. wywiadu przy prezydencie Ukrainy.

09:14

Środki te kierowane są m.in. na realizację planów kwestionowania legalności decyzji władz ukraińskich po 20 maja, co ma związek z kończącą się kadencją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zgodnie z ukraińską konstytucją w stanie wojennym nie można przeprowadzać wyborów, a to oznacza, że Zełenski powinien pozostać na stanowisku do końca wojny.

"To wszystko dzieje się na tle publicznych oświadczeń Rosji o tworzeniu nowych rodzajów superbroni, które według Rosjan powinny zapewnić Rosji przewagę technologiczną nad Zachodem przez następną dekadę" - ostrzegł komitet.

09:11

Celem działań Moskwy wewnątrz Ukrainy jest demoralizacja społeczeństwa, sianie paniki, skłócanie wojska z ludnością cywilną oraz wywoływanie konfliktów między kierownictwem politycznym a społeczeństwem obywatelskim.

Według prezydenckiego komitetu ds. wywiadu "w listopadzie ubiegłego roku, w ramach operacji specjalnej Majdan-3, Rosja wydała prawie 250 milionów dolarów na szerzenie antyukraińskich nastrojów na samej platformie Telegram. Całkowity budżet operacji wyniósł astronomiczne 1,5 miliarda dolarów. To najdroższa 'akcja' rosyjskich służb specjalnych w historii".

09:08

Ukraińskie służby wywiadowcze oceniają, że dwa lata po rozpętaniu przez Rosję wojny na pełną skalę Ukraina stanęła przed realnym zagrożeniem dla istnienia państwa i narodu. Podejmując działania na rzecz odwrócenia uwagi światowej opinii publicznej od krwawej wojny Moskwa przystąpiła do realizacji planu sabotażu, operacji informacyjnych i prowokacji - wyjaśniono.

Wśród głównych celów Rosjan wymieniono: zakłócenie mobilizacji do ukraińskiej armii, szerzenie dezinformacji, jakoby Ukraina niezdolna jest do zwycięstwa oraz rozpowszechnianie przesłania o zmęczeniu Ukrainą wśród partnerów na świecie.

"Globalnym międzynarodowym celem Rosjan jest zmniejszenie poparcia dla naszego kraju ze strony proukraińskiej koalicji na świecie" - podkreślono.

09:06

Rosja nasila operację informacyjną Majdan-3 w celu wywołania konfliktów wewnętrznych w Ukrainie oraz krajach ją popierających, by następnie uderzyć i pokonać wojska ukraińskie na wschodzie - ostrzegł prezydencki komitet ds. wywiadu w Kijowie.

"Operacja specjalna Majdan-3 osiągnie swój punkt kulminacyjny w marcu-maju 2024 roku, a w nadchodzących tygodniach wróg dołoży wszelkich starań, aby rozpowszechniać narracje destrukcyjne dla globalnego bezpieczeństwa i próbować wzniecać konflikty zarówno w Ukrainie, jak i w innych częściach świata, gdzie istnieje skuteczne wsparcie dla Ukrainy" - oświadczył komitet.

"Zgodnie z planami wroga w pierwszej połowie czerwca sytuacja w naszym kraju zostanie zachwiana, a następnie, wykorzystując sytuację, Ukraina zostanie pokonana militarnie na wschodzie, co jest kluczową ideą jego operacji" - uprzedzono w komunikacie

08:22

W Rosji, gdzie we wtorek przypadała dziewiąta rocznica zabójstwa Borysa Niemcowa, jednego z przywódców opozycji antykremlowskiej, kwiaty i znicze pojawiały się, jako znak pamięci o nim, pod pomnikami ofiar represji politycznych. W wielu miastach policja natychmiast je usuwała - podało Radio Swoboda.

07:48

"Słowa prezydenta Francji o tym, że nie należy wykluczać wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę w przyszłości, zrozumiałem dosłownie. I chyba wszyscy liderzy państw UE zrozumieli dosłownie, że Emmanuel Macron uważa, iż musimy brać pod uwagę bezpośrednią interwencję poszczególnych państw czy NATO w Ukrainie" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych.

07:46

Polacy nie chcą, aby granica z Rosją i Białorusią została zaminowana - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Gazeta przypomina w środę, że nad takim krokiem zastanawiają się władze Litwy, Łotwy i Estonii.

07:37

Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 10 dronów użytych przez wojska rosyjskie w nocnym ataku na terytorium Ukrainy - poinformowały w komunikacie rano ukraińskie Siły Powietrzne. Rosjanie użyli też pocisków rakietowych S-300, lecz o ich strąceniu armia ukraińska nie informuje.

W komunikacie na Telegramie Siły Powietrzne Ukrainy podały, że wojska rosyjskie wystrzeliły drony typu Shahed produkcji irańskiej z Kraju Krasnodarskiego na południu Rosji. Rakiety S-300 odpalono z okupowanej części obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy.

Armia ukraińska nie informuje ani o liczbie użytych przez Rosjan rakiet S-300, ani o skutkach ich wystrzelenia.

05:33

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek wieczorem przybył do Albanii, aby wziąć udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa, to jego pierwsza podróż do tego bałkańskiego kraju, poinformowała AFP.

05:30

Wielka Brytania jest bezpieczna, nie jesteśmy na progu wojny z Rosją i nikt nie planuje przywrócenia poboru do wojska - zapewnił dowódca brytyjskich sił zbrojnych, admirał Tony Radakin.



05:27

Szósta osoba została aresztowana i oskarżona o przynależność do bułgarskiej siatki szpiegowskiej, która na terenie Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich pozyskiwała informacje na rzecz Rosji - poinformowała londyńska policja metropolitalna.

057:25

Kanada i Stany Zjednoczone uznają konieczność rozpoczęcia konfiskat rosyjskich aktywów i przeznaczenia ich dla Ukrainy - oświadczyła kanadyjska minister finansów Chrystia Freeland, odnosząc się do swojej rozmowy z amerykańską sekretarz skarbu Janet Yellen.