Sześć osób poniosło śmierć, a dwanaście odniosło obrażenia w wyniku rosyjskich ataków na różne obwody Ukrainy w ciągu ostatniej doby - poinformowały władze obwodowe na Telegramie. Mer Kijowa poinformował o wybuchach, które nad ranem słyszane były w stolicy Ukrainy. W nocnym ataku ukraińskich dronów na lotnisko w Pskowie uszkodzone zostały cztery rosyjskie samoloty transportowe. Środa 30 sierpnia 2023 r. jest 553. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zamieszczamy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

08:21

We wtorek z Ukrainy do Polski odprawiono 28 tys. osób, a 30,9 tys. wyjechało z Polski na Ukrainę - podała straż graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę, SG zanotowała ponad 15 mln 93 tys. wjazdów do Polski i 13 mln 379 tys. wyjazdów na Ukrainę.