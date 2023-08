07:50

Rosyjskie wojska ostrzelały cztery miejscowości w obwodzie charkowskich. Jeden cywil został ranny, uszkodzone zostały instalacje elektryczne i prywatne domu - przekazał szef administracji obwodu dniepropietrowskiego Oleg Synegubow.

Telegram

07:33

Serhij Łysak, szef administracji obwodu dniepropietrowskiego poinformował, że Rosjanie Ostrzelali miejscowości Nikopol i Synelnyk. Uszkodzone zostały domy prywatne i placówki oświatowe.

06:55

Według doniesień "The New York Times" wojska ukraińskie, które były szkolone w krajach NATO, przestały stosować amerykańską taktykę prowadzenia wojny. Ukraińcy mieli powrócić do swojej dawnej taktyki, którą "znają najlepiej".

Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że takie działanie Ukraińców może spowodować większe marnowanie zapasów amunicji, co może przydać się Putinowi i postawić Kijów w trudnej sytuacji.

06:43

Z najnowszego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że w ciągu ostatniej doby doszło do 44 starć między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi. Ukraińcy prowadzą ofensywę na kierunkach Melitopol, Berdiańsk.

05:58

Wartość bezpośrednich szkód wyrządzonych infrastrukturze Ukrainy w wyniku pełnej inwazji na Federację Rosyjską szacuje się na 150,5 mld USD, z czego 55,9 mld USD to utrata zasobów mieszkaniowych. Takie dane podaje Kijowska Szkoła Ekonomiczna.

05:37

Na podejściu do Kijowa obrona powietrzna zniszczyła w czwartek w nocy około 18. rosyjskich dronów atakujących stolicę, poinformował w Telegramie Serhij Popko, szef wojskowej administracji Kijowa.

Według wstępnych danych, dodał Popko, w stolicy nie było ofiar ani zniszczeń, nocny alarm lotniczy w Kijowie trwał dokładnie 3 godziny, był to 820. alarm lotniczy dla stolicy od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.

05:20

Rosja prowadzi systematyczne wysiłki zmierzające do zmuszenia mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, by przyjęli rosyjskie obywatelstwo - napisało w opublikowanym w środę raporcie Obserwatorium Konfliktu na Ukrainie Uniwersytetu Yale. Według fundowanego przez Departament Stanu ośrodka jest to część programu konsolidacji władzy Rosji na tych terenach i stanowi zbrodnię wojenną.

"Rosja uruchomiła systematyczne wysiłki, by zmusić mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, by przyjęli rosyjskie obywatelstwo w ramach programu konsolidowania władzy. Mieszkańcy obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego są poddawani groźbom, zastraszaniu, ograniczeniom dotyczącym pomocy humanitarnej i podstawowych potrzeb, a także możliwym zatrzymaniom i deportacji - wszystko po to, by zmusić ich do stania się obywatelami Rosji" - napisano w raporcie, opartym na informacjach z otwartych źródeł.