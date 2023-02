Chiny "bardzo wyraźnie" stanęły po stronie Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę - oświadczył w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Sytuacja w rejonie Bachmutu jest nadzwyczaj napięta, Rosjanie rzucili do szturmu najlepiej przygotowane oddziały najemników z Grupy Wagnera - poinformował gen. Ołeksandr Syrski, dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Z kolei Wołodymyr Zełenski odnosząc się do kolejnego rosyjskiego ataku dronów, zaapelował o "przełamanie tabu na dostawy samolotów". Amerykański Instytut Studiów nad Wojną stwierdził natomiast, że ukraińskie wojska są zdolne do przeprowadzenia kontrofensywy w obwodzie zaporoskim. Wtorek jest 370. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji z 28.02.2023 r.

