12:05

Nie powtarzajcie błędu popełnionego przez kanclerz Angelę Merkel na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 r., kiedy zaciekle sprzeciwiała się wszelkim postępom w sprawie członkostwa Ukrainy w Sojuszu - zaapelował szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba w rozmowie z niemieckimi mediami.

Rządy Niemiec i Francji odrzuciły członkostwo Ukrainy i Gruzji w NATO na szczycie w Bukareszcie. Ta decyzja "otworzyła drzwi dla inwazji Putina na Gruzję i ostatecznie nielegalnej aneksji Krymu" - powiedział Kułeba w piątek wieczorem w Kijowie w wywiadzie dla redakcji dzienników "Welt" i "Bild" oraz portalu Politico.

Gdyby Ukraina była członkiem NATO już w 2014 roku, nie doszłoby do aneksji Krymu, wojny w Donbasie, a teraz do inwazji na cały kraj - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.

12:00

Rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat przekazał w piątek, że rosyjskie wojska oszczędzają pociski Iskander i to zaskakujące, że użyły jednego z nich przeciwko jednostce lekkiej piechoty liczącej 70 osób pod zniszczonym już mostem.

Jeden z blogerów skarżył się, że rosyjski 8. pułk artylerii (22. Korpusu Armijnego Floty Czarnomorskiej) nie ma wystarczającej ilości amunicji do uderzenia na pozycje ukraińskie - podkreśla ISW.

11:52

Rosyjscy blogerzy wojskowi informują, że siły rosyjskie, mimo znacznych strat, nie były w stanie wyprzeć około 70 ukraińskich żołnierzy z ufortyfikowanych pozycji pod wschodnim przęsłem położonego w pobliżu Chersonia mostu Antonowskiego nad Dnieprem - czytamy w najnowszym raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

"(Od dwóch tygodni) blogerzy narzekają, że rosyjskie dowództwo wojskowe na oślep nakazało swoim siłom odbicie terenu pod mostem Antonowskim na wschodnim brzegu (Dniepru), co doprowadziło do znacznych strat wśród rosyjskich żołnierzy i pojazdów opancerzonych w wyniku ostrzału artylerii ukraińskiej i zdalnie rozłożonych min" - pisze ISW. Dodaje, że ukraiński oddział broniący tego terenu jest mały - liczy do 70 żołnierzy, ale dobrze ufortyfikowany.