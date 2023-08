Rosyjskie władze twierdzą, że udaremniono nocne ataki ukraińskich dronów w rejonie Moskwy i Briańska przy granicy z Ukrainą - poinformowała agencja Reutera. Na krótko pracę wstrzymały moskiewskie lotniska Wnukowo i Domodiedowo. Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunku Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu kraju - powiadomił w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Poniedziałek jest 551. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 28.08.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony budynek w pobliżu Kijowa / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

08:13

Rosja najprawdopodobniej odwołała planowane na wrzesień manewry Zapad 23, "połączone manewry strategiczne", duże coroczne wydarzenie, które jest kulminacją roku szkoleniowego wojska - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, od 2010 roku Rosja stosowała cykl czteroletni, rotując po całym kraju miejsce manewrów, jednak od 2021 roku co najmniej co dwa lata miały się odbywać w zachodniej Rosji, ponieważ priorytetowo traktuje konfrontację z tym, co postrzega jako zagrożenie ze strony NATO.

07:59

W obwodzie połtawskim w środkowej części Ukrainy w wyniku rosyjskiego ataku trafiony został obiekt przemysłowy - powiadomiły władze regionu. Co najmniej dwie osoby zginęły.

"Dzisiaj (w nocy - red.) przeciwnik zaatakował obwód połtawski. Są trafienia w obiekt przemysłowy" - poinformował na Telegramie szef władz obwodu połtawskiego Dmytro Łunin.

W kolejnym komunikacie urzędnik uściślił, że w wyniku wrogiego ataku zginęły dwie osoby, a dwie zostały ranne. Jeszcze dwie osoby są poszukiwane. Na miejscu trwa operacja ratunkowa i usuwanie gruzów.

07:26

Natalia Burlinova, poszukiwana przez FBI za szpiegostwo na rzecz Rosji, w latach 2013-2016 uczestniczyła w Polsce w spotkaniach organizowanych przez Fundację Batorego, udzieliła też "Tygodnikowi Powszechnemu" wywiadu, w którym wychwalała Putina - pisze "Gazeta Polska Codziennie".

Jak pisze "Gazeta Polska Codziennie", rosyjskie służby specjalne prowadzą operacje lokowania w zagranicznych mediach, m.in. w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, kremlowskiej propagandy.

07:20

Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunku Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu kraju - powiadomił w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Siły Obrony kontynuują operacje ofensywne na kierunku melitopolskim, umacniają się na zajętych rubieżach, prowadzą walkę kontrbateryjną" - powiadomił ukraiński Sztab Generalny.

06:55

Raport strat rosyjskich wykonany przez stronę ukraińską. Wynika z niego, że w ciągu ostatniej doby wyeliminowano 490 rosyjskich żołnierzy.