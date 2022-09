Sytuacja militarna na południu Ukrainy jest „dość dynamiczna, ale pod kontrolą” sił ukraińskich, które atakowały ostatniej doby rosyjskie węzły logistyczne i punkty dowodzenia – podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. Pentagon przekazał, że Ukraińcy robią „powolne, ale znaczące” postępu na polu bitwy. Władimir Putin ostrzegł, że wstrzyma dostawy surowców do Europy, jeśli Bruksela dalej będzie planować wprowadzenie limitu cen na rosyjski gaz. Putin zasugerował też, że pojawią się zmiany w umowie dotyczącej eksportu ukraińskiego zboża. Czwartek to 197. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje o wojnie znajdziecie w naszej relacji.

Skutki rosyjskiego ostrzału w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Ukraińskie siły wykorzystały najpewniej taktyczne zaskoczenie wroga i posunęły się w środę co najmniej 20 kilometrów w głąb kontrolowanego przez Rosję terytorium w obwodzie charkowskim, odbierając najeźdźcom około 400 kilometrów kwadratowych terenu - napisano w raporcie Instytutu Studiów nad Wojną.

Ukraińskie wojska prawdopodobnie zniszczyły rosyjski most pontonowy przez Dniepr w Dariwce, który jest ważny z punktu widzenia możliwości wzmacniania przez Rosję jej sił w obwodzie chersońskim - podaje brytyjski resort obrony.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że przyszłoroczny budżet Ukrainy będzie budżetem wojennym. 27 bilionów hrywien ma zostać przeznaczonych na obronę i bezpieczeństwo.

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi twierdzi, że w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy udało się uniknąć katastrofy i uwolnienia do środowiska materiału radioaktywnego po ostrzale moździerzowym magazynu z paliwem jądrowym.

Stany Zjednoczone oskarżyły Moskwę o dokonanie zbrodni wojennych poprzez bezprawne przetrzymywanie, przesłuchiwanie i deportację 1,5 mln Ukraińców, w tym 1800 dzieci.

W pobliżu Brześcia, a także w innych lokalizacjach białoruskie wojsko rozpoczęło ćwiczenia. Białoruskie ministerstwo obrony przekazało, że żołnierze mają m.in. przećwiczyć "wyzwalanie terytorium tymczasowo okupowanych przez wroga".

Szef ukraińskiego koncernu Enerhoatom oskarżył rosyjskie wojska, które okupują Zaporoską Elektrownię Atomową, o porywanie i torturowanie jej pracowników. "Około 200 osób zostało aresztowanych. Nie wiemy, co się z niektórymi stało, ani gdzie są".

"Ogromne wrażenie zrobiły na mnie dwa otwory po ataku moździerzowym wielkości jednego metra w dachu magazynu z paliwem jądrowym" - powiedział Grossi w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Repubblica".

"Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, bo to uderzenie mogło doprowadzić do uwolnienia się materiału radioaktywnego" - zaznaczył argentyński dyplomata.

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 675 mln dolarów - oznajmił w czwartek amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin podczas otwarcia spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w niemieckim Ramstein.



Przywódcy G7, NATO i Unii Europejskiej wezmą dziś udział w wideokonferencji, którą organizuje prezydent Joe Biden - informuje nasz korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.

"Europą i całym światem wstrząsnęła nadzwyczaj groźna wojna; tak z powodu łamania prawa międzynarodowego, jak i ryzyka nuklearnej eskalacji oraz ciężkich konsekwencji ekonomicznych i społecznych" - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z ponad 90 nuncjuszami apostolskimi oraz specjalnymi przedstawicielami w czwartek.

Ministerstwo obrony Ukrainy podało najnowsze dane o stratach, jakie ponieśli Rosjanie od 24 lutego 2022 roku.

Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w rosyjskim ostrzale dzielnicy przemysłowej w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował w czwartek na Telegramie szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow, powołując się na służby medyczne.

"Siły zbrojne Białorusi planują przeprowadzenie manewrów dowódczo-sztabowych, zakładających (przećwiczenie) obrony z późniejszym przejściem do kontrataku i wyzwolenia terenów tymczasowo zajętych przez przeciwnika. Nie jest wykluczone, że pod nazwą 'tymczasowo utracone terytoria' kryją się przygraniczne obszary (ukraińskich - przyp. RMF FM) obwodów wołyńskiego, rówieńskiego i żytomierskiego. To odpowiada koncepcji ogólnych działań sił zbrojnych tzw. państwa związkowego (Białorusi i Rosji) na kierunku ukraińskim" - alarmował 1 września gen. Ołeksij Hromow, wiceszef głównego zarządu operacyjnego sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Dziś Białorusini oficjalnie powiadomili, że przeprowadzą ćwiczenia m.in. w pobliżu Brześcia.

Ukraińskie wojska prawdopodobnie zniszczyły rosyjski most pontonowy przez Dniepr w Dariwce, który jest ważny z punktu widzenia możliwości wzmacniania przez Rosję jej sił w obwodzie chersońskim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Ukraińcy rakietami wystrzelonymi... z ciężarówek zatopili dwa rosyjskie okręty. Przedstawiciele Departamentu Obrony USA ujawnili jak za pomocą zdemontowanych z okrętu wojennego rakiet Harpoon - uderzyli w rosyjskie jednostki.

Zostały one zdjęte z okrętu, umieszczone na kilku ciężarówkach z platformą, a następnie inna ciężarówka została podłączona przewodem jako źródło zasilania. Okazało się, że w ten sposób rakiety można wystrzelić, a w następnym tygodniu zatopiono tymi pociskami dwa rosyjskie okręty - podkreślił rzecznik Pentagonu.

W USA podkreśla się, że Ukraińcy mają wielką wolę walki i są w stanie robić rzeczy niekonwencjonalne, żeby bronić swojego kraju - podkreśla korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Amerykanie przyznali, że pod koniec maja wyszkolili żołnierzy, którzy dokonali tego ataku.

Sytuacja militarna na południu Ukrainy jest "dość dynamiczna, ale pod kontrolą" sił ukraińskich, które atakowały ostatniej doby rosyjskie węzły logistyczne i punkty dowodzenia - podała w czwartek agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

"Nie zaszły znaczące zmiany w składzie i rozmieszczeniu wojsk wroga. Skupia on swoje wysiłki na utrzymaniu zajętych obszarów i działaniach, takich jak ostrzały artyleryjskie i moździerzowe, ataki z powietrza i ataki rakietowe na nasze pozycje i spokojne miejscowości" - ogłosiło dowództwo.

Łącznie w środę wojska rosyjskie przeprowadziły sześć ataków na ukraińskie pozycje na południu kraju. Ostrzelały również teren przedsiębiorstwa przemysłowego, ale nie odnotowano ofiar wśród cywilów.

Więcej o ćwiczeniach wojskowych na Białorusi piszemy tutaj:

"Prowadzone przez Ukrainę operacje w obwodzie chersońskim zmusiły siły rosyjskie do przeniesienia uwagi na południe, co pozwoliło siłom ukraińskim na rozpoczęcie lokalnych, ale wysoce skutecznych kontrataków w okolicach Iziumu" - oceniają eksperci Instytutu Studiów nad Wojną w raporcie.

ISW przytacza również opinie rosyjskich blogerów, którzy uderzając w "tony paniki i przygnębienia", przyznają, że Ukraińcy osiągnęli znaczące zdobycze terytorialne. Wyrażają przy tym obawy, że kontratak może mieć na celu odcięcie rosyjskich jednostek od zaopatrzenia i odzyskanie dużych połaci ziemi.

"Ten poziom szoku i szczera dyskusja na temat sukcesów Ukraińców wśród rosyjskich blogerów wojskowych pokazuje skalę zaskoczenia osiągniętego przez siły ukraińskie, co prawdopodobnie skutecznie demoralizuje siły rosyjskie" - napisano.



W pobliżu Brześcia Białoruś rozpoczęła ćwiczenia wojskowe. Manewry mają potrwać do 14 września. Białoruskie ministerstwo obrony przekazało, że żołnierze mają m.in. przećwiczyć "wyzwalanie terytorium tymczasowo okupowanych przez wroga" i odzyskiwanie terenów przygranicznych.

Eksperci spodziewają się kolejnego masowego przyjazdu Ukraińców w trakcie sezonu zimowego. Rząd także bierze pod uwagę taki scenariusz - trwają prace nad nowelizacją specustawy ukraińskiej - informuje w czwartek "DGP".

"Dziennik Gazeta Prawna" podaje, że według najnowszych danych już ponad 1,3 mln Ukraińców nadano numer PESEL, który umożliwia im pobieranie świadczeń typu 500+ czy ułatwia podjęcie pracy.

Wokół miasta Bałaklija (około 60 km na południowy wschód od Charkowa) mają się toczyć walki. Taką informację przekazali zarówno ukraińscy urzędnicy, jak i prorosyjscy separatyści. Z nieoficjalnych informacji wynika, że duże straty miały odnieść siły rosyjskie.

Kanadyjski Kongres Ukraiński zwrócił się w środę do rządu Kanady, by cofnął zgodę na zwrot serwisowanych w Montrealu turbin wykorzystywanych w gazociągu Nord Stream 1. Przewodniczący Kanadyjskiego Kongresu Ukraińskiego Ihor Michalyczyszyn powiedział podczas posiedzenia parlamentarnej komisji spraw zagranicznych, że Kanada musi "pokazać siłę" - relacjonowała agencja The Canadian Press.

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield ujawniła wcześniej, że amerykański wywiad ma informacje o tym, że Kreml bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działalność obozów filtracyjnych i przygotował listę Ukraińców, którzy mają zostać poddani filtracji. Dodała też, że jest to kluczowy element polityki Kremla nastawionej na aneksję podbitych terenów, zaś deportowano już ok. 900 tys. - 1,6 mln Ukraińców.

Zostajesz odłączony od swojego partnera i dzieci, twoje osobiste informacje biometryczne są zapisywane (...) Twój telefon jest przeszukiwany pod kątem antyrosyjskich treści. Zostajesz rozebrany, przesłuchany, bity. Słyszysz strzały i krzyki z pokoju. Inni, którzy są uważani są za większe zagrożenie, są torturowani i zabijani. Ponieważ jesteś w wieku pozwalającym na walkę, zostajesz poproszony o walkę dla Rosji, a jeśli odmówisz, zostajesz deportowany - opowiadała historie filtrowanych Thomas-Greenfield. Jak dodała, jeden ze świadków zeznał, że słyszał jak jeden ze strażników powiedział, że zabił 10 osób, które "nie przeszły filtracji".



Petro Kotin, szef Enerhoatomu przekazał gazetom z niemieckiej grupy medialnej Funke, że ukraińscy pracownicy elektrowni byli zabijani lub torturowani.

To bardzo trudne dla naszego personelu, by tam teraz pracować, ale ci, którzy pozostali, doskonale wiedzą, że najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa nuklearnego i ochrona przed pożarem - podkreślił prezes Enerhoatomu. Poinformował, że przed rosyjską agresją na Ukrainę w Zaporoskiej Elelektrowni Atomowej pracowało 11 tysięcy osób, teraz pozostało tam około tysiąca ukraińskich pracowników.