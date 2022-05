Odbudowa Ukrainy ze zniszczeń wojennych to olbrzymi wysiłek, w który chcemy zaangażować cały świat – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki informując o rozpoczętej w Warszawie Międzynarodowej Konferencji Darczyńców na rzecz Ukrainy, której Polska jest współorganizatorem. Do Warszawy na konferencję przyjechali premier Szwecji Magdalena Andersson, premier Finlandii Sanna Marin, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Premierzy Szwecji Magdalena Andersson (P) i Polski Mateusz Morawiecki (L) oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / Rafał Guz / PAP

"Odbudowa Ukrainy ze zniszczeń wojennych to olbrzymi wysiłek, w który chcemy zaangażować cały świat" - napisał szef polskiego rządu na Facebooku przed konferencją w Warszawie.

"Tam, gdzie wojska Putina zostawiają śmierć i zniszczenie, ponownie będą tętniące życiem ukraińskie miasta!" - podkreślił.

Celem międzynarodowej konferencji Darczyńców dla Ukrainy jest zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju. Konferencja pod przewodnictwem premierów Polski i Szwecji Mateusza Morawieckiego i Magdaleny Andersson odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Podczas konferencji premier Morawiecki mówił, że Ukraina potrzebuje 12 ton pomocy humanitarnej codziennie, w tej chwili potrzeby pomocowe są realizowane w mniej niż 25 proc.

"Potrzebujemy więcej funduszy na produkty spożywcze, artykuły higieniczne. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja pozwoli nam zmobilizować takie środki, to niesłuchanie ważne" - podkreślił.

Na miejscu obecna jest między innymi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Podczas gdy wojna Putina na Ukrainie trwa już dziesiąty tydzień, ludność Ukrainy woła o pomoc i wsparcie. Po raz kolejny Komisja Europejska odpowiada na te wołania" - napisała na Twitterze.

Ukraina uruchomiła internetową platformę do zbierania funduszy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, że kraj ten uruchomił internetową platformę do zbierania funduszy na pomoc Ukrainie w walce z Rosją, przez którą można wpłacać pieniądze z każdego miejsca na świecie.

Jest to pierwsza część programu międzynarodowego wsparcia United24 - powiedział Zełenski.

"Dziś cały wolny świat zjednoczył się wokół Ukrainy: kraje, firmy, organizacje międzynarodowe, a co najważniejsze - ludzie. Teraz wy też możecie być jednymi z nich (...). Jedynie wspólnie mamy potencjał, by zatrzymać wojnę, którą rozpoczęła Rosja i odbudować, co Rosja zniszczyła. Razem możemy pomóc wolności w pokonaniu tyranii" - przekazał Zełenski.

Jak wyjaśnił, zebrane fundusze zostaną przekazane Narodowemu Bankowi Ukrainy, który rozdysponuje je między ministerstwami. Co 24 godziny zamieszczane będą raporty dotyczące zgromadzonych wpłat. Pierwsze sprawozdanie ma zostać udostępnione w czwartek 12 maja.

Według przedstawicieli rządu Ukrainy, od początku rosyjskiej inwazji kraj ten otrzymał 4,5 mld euro pomocy finansowej i ponad 300 tys. ton pomocy humanitarnej z zagranicy.