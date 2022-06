W wyniku rosyjskiego ataku na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do ponad 20. Rannych zostało 59 osób. Zwykli Rosjanie w mediach społecznościowych cieszą się z ataku na centrum w Krzemieńczuku - napisał na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. W ostrzale Oczakowa zginęły trzy osoby, w tym sześciolatka. Trzymiesięczne dziecko jest w śpiączce. "Rosja obecnie chce zniszczyć Ukrainę jako naród, to jest ludobójstwo narodu ukraińskiego. Bardzo chciałbym, aby wspólnota międzynarodowa nie była obojętna wobec tego, co dzieje się w Ukrainie. Rosja stara się zasiać panikę w mieście, pośród mieszkańców, ale działania agresora tak naprawdę mają odwrotny efekt: Ukraińcy są zjednoczeni jak nigdy wcześniej" - mówił na Światowym Forum Miejskim w Katowicach Mer Charkowa Igor Terechow. Ukraiński sztab generalny podał, że w obwodzie homelskim na południu Białorusi planowane są w dniach 28 czerwca-16 lipca zbiórki osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Oświadczył, że niewykluczone są prowokacje z tym związane. Najnowsze wydarzenia związane z 125. dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 28.06.2022 r.

Gmach gimnazjum nr 29 w Charkowie, zniszczony w wyniku nocnego rosyjskiego ataku rakietowego / Mykola Kalyeniak / PAP

W wyniku rosyjskiego ataku na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do ponad 20. Rannych jest 59 osób.

Rosyjski resort obrony przyznał się do ataku na centrum handlowe w ukraińskim Krzemieńczuku . Rzecznik ministerstwa podkreśla jednak, że celowano w rzekomy magazyn broni i amunicji "Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich". Rosjanie przekonują, że centrum handlowe było nieczynne.

W ostrzale Oczakowa zginęły trzy osoby, w tym sześciolatka. Trzymiesięczne dziecko jest w śpiączce.

Jakakolwiek ingerencja na Półwyspie Krymskim państwa członkowskiego NATO może być potraktowana jako wypowiedzenie wojny Rosji, co może doprowadzić do III wojny światowej - powiedział w przeddzień szczytu NATO były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew .

Rosyjskie siły prowadzą na Ukrainie szturm na kierunku lisiczańskim, charkowskim i słowiańskim, chcą przejąć kontrolę nad drogą Bachmut-Lisiczańsk i przygotowują się do ofensywy na Słowiańsk - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ustaliła nazwiska dwóch rosyjskich wojskowych, którzy w lutym mieli wydać rozkaz torturowania i rozstrzelania pięciu cywilów w podkijowskiej Peremosze.

Rosja obecnie chce zniszczyć Ukrainę jako naród, to jest ludobójstwo narodu ukraińskiego. Bardzo chciałbym, aby wspólnota międzynarodowa nie była obojętna wobec tego, co dzieje się w Ukrainie. Rosja stara się zasiać panikę w mieście, pośród mieszkańców, ale działania agresora tak naprawdę mają odwrotny efekt: Ukraińcy są zjednoczeni jak nigdy wcześniej. Dzisiaj świętujemy Dzień Konstytucji; udowadniamy światu, że Ukraina jest zjednoczonym i niepodległym państwem - mówił na Światowym Forum Miejskim w Katowicach Mer Charkowa Igor Terechow.



Głównym zadaniem władz miasta jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w ciężkich warunkach wojennych, jak również odbudowa zniszczeń. Działa transport publiczny. Myślimy też o odbudowie gospodarki w Charkowie i całej Ukrainie. Mamy tu rozległe plany - zasygnalizował mer. Na pewno po wojnie, po naszym zwycięstwie, będziemy starali się o inwestycje w nasze miasto i naszą przyszłość. Stworzymy maksymalnie korzystne warunki dla inwestorów. Zapewnimy niezwykły potencjał kadrowy, dlatego że Charków jest młodym miastem - to miasto nauki, studentów - wyjaśnił.

Ukraiński sztab generalny podał, że w obwodzie homelskim na południu Białorusi planowane są w dniach 28 czerwca-16 lipca zbiórki osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Oświadczył, że niewykluczone są prowokacje z tym związane.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że ustaliła nazwiska dwóch rosyjskich wojskowych, którzy w lutym mieli wydać rozkaz torturowania i rozstrzelania pięciu cywilów w podkijowskiej Peremosze. To majorzy Maksim Krasnoszczokow i Aleksandr Wasiliew.

Według informacji opublikowanej przez SBU, wojskowi pełnili służbę w 15. Samodzielnej Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych 2. Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej Centralnego Okręgu Wojskowego Rosji. Krasnoszczokow był dowódcą batalionu stacjonującego w podkijowskiej Peremosze, a Wasiliew - jego zastępcą.

Amerykański resort finansów ogłosił, że zakaże importu złota z Rosji oraz obejmie sankcjami 70 podmiotów i 29 osób związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym, w tym państwowy koncern Rostec. Nowe sankcje są efektem porozumienia państw G7.

Nowe sankcje dodatkowo "odetną dostęp Federacji Rosyjskiej do technologii kluczowych dla jej wojska" i "zdegradują zdolności Putina oraz dodatkowo przeszkodzą w jego wojnie przeciwko Ukrainie" - zaznaczyła w komunikacie ministerstwa jego szefowa Janet Yellen. Dodała, że prowadząca wojnę Rosja już wcześniej zmagała się z plagą słabego morale, złamanych łańcuchów dostaw i błędów logistycznych.

Sposób w jaki Rosja posługuje się energią - używa jej jako broni - pokazuje, że należy uniezależnić się od rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Jednocześnie, nie możemy zamienić jednej zależności na drugą. Bardzo wiele nowych, zielonych technologii i metali ziem rzadkich potrzebnych do ich produkcji pochodzi z Chin. Musimy zdywersyfikować nasze źródła energii i naszych dostawców - powiedział w Madrycie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała, że udaremniła rosyjskie ataki hakerskie na wspólną transmisję ukraińskich kanałów telewizyjnych.

"Specjaliści Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wykryli i zablokowali podjęte przez rosyjskie służby specjalne próby" włamania się do systemów elektronicznych ukraińskich kanałów telewizyjnych - oświadczyła SBU.

Celem ataku - według SBU - było uzyskanie dostępu do transmisji materiałów wideo nadawanych na żywo i do "paska" z wiadomościami na ekranie. Hakerzy próbowali też włamać się "do poszczególnych komputerów współpracowników kanałów telewizyjnych". Na komputerach tych opracowywane są treści nadawane przez stacje.

Putin chce zniszczyć całą Ukrainę i zabić cały naród ukraiński - powiedziała w wywiadzie dla niemieckiej stacji RTL/ntv była premier Ukrainy Julia Tymoszenko. Jej zdaniem "świat stoi w obliczu trzeciej wojny światowej".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował krótkie nagranie ze spotkania z Seanem Pennem - aktorem i szefem fundacji CORE, angażującej się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Penn pracuje nad dokumentem, w którym pokaże wojnę na Ukrainie.

Urzędnik władz miejskich w okupowanym Enerhodarze od pięciu dni przebywa w rosyjskiej niewoli - powiadomił mer miasta Dmytro Orłow. Mężczyzna został zabrany z pracy, miejsce jego pobytu jest nieznane. Orłow zaznaczył, że to starszy człowiek, który ma problemy ze zdrowiem.

Do Krzemieńczuka przyjechali eksperci z krajów trzecich, którzy już byli obecni na Ukrainie i mają doświadczenie we współpracy z naszymi funkcjonariuszami i śledczymi. (...) Musimy natychmiast przyjąć standardy międzynarodowego prawa humanitarnego. Jest to trudne, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, mimo że od ośmiu lat znajdujemy się w stanie wojny. Należy jednak działać w ten sposób, ponieważ jest możliwe, że sprawa ta będzie rozpatrywana w Hadze - zadeklarowała prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa, cytowana przez agencję UNIAN.

Wcześniej wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko poinformował, że liczba ofiar ataku rakietowego na centrum handlowe wzrosła do ponad 20. Już wiadomo o ponad 20 zabitych i 59 rannych, z których 25 hospitalizowano - powiedział polityk, cytowany przez agencję Ukrinform.



W koncepcji strategicznej NATO z 2010 roku Rosja była nazywana partnerem. Jest czas najwyższy, by całkowicie zmienić to podejście. Dziś Rosja jest największym zagrożeniem dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim dla tych na wschodniej flance NATO, dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Słowacji, dla Węgier, dla Rumunii, Bułgarii, i nikt co do tego nie ma wątpliwości - powiedział prezydent Andrzej Duda przed wylotem na szczyt NATO w Madrycie.

Ukraina może zakończyć konflikt z Rosją w jeden dzień, jeśli zgodzi się na warunki Moskwy i nakaże złożyć broń - powiedział rzecznik prezydenta Władimira Putina Dmitrij Pieskow. Odniósł się w ten sposób do doniesień agencji Reutera, która informowała, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział przywódcom G7, że chciałby zakończenia wojny przed zimą.

17 ukraińskich obrońców uwolniono w ramach wymiany jeńców ze stroną rosyjską - podał wywiad wojskowy Ukrainy. Wymianę przeprowadzono w formacie 15 na 17.

Do domów wraca 16 ukraińskich wojskowych, w tym dwóch oficerów i 14 żołnierzy, oraz jeden cywil. Pięciu uwolnionych jeńców jest ciężko rannych i wymaga natychmiastowego leczenia.

Ihor Kołychajew, mer Chersonia lojalny wobec władz w Kijowie, został uprowadzony przez rosyjskich okupantów - przekazała gazeta internetowa Ukrainska Prawda za doradczynią Kołychajewa, Hałyną Liaszewską.

Mer pozostał w Charkowie nie zważając na realia rosyjskiej okupacji. Kołychajew powtarzał, że wypełnia w ten sposób swoje zobowiązania wobec wyborców - czytamy w Ukrainskiej Prawdzie.

Polityka rosyjska stała się tak agresywna, że wymaga podjęcia kroków, z których niektóre mogą rzeczywiście przypominać rozwiązania stosowane podczas zimnej wojny. Ale to nie oznacza, że ktoś po naszej stronie chciałby odtworzyć te czasy - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Robert Pszczel, dyplomata, ekspert Fundacji Pułaskiego, wieloletni pracownik Kwatery Głównej w Brukseli, były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie. Rosja postrzega NATO jako przeciwnika i zachowuje się jako państwo wrogie. Nie widzę problemy politycznego czy logicznego, by tak samo zdefiniować Rosję. Mówimy o Rosji Putina, mówimy o reżimie. Natomiast nie chciałbym, by przedstawiać Rosję jako społeczeństwo wrogie, bo tak nie jest. Państwo rosyjskie zostało natomiast porwane przez tych ludzi, którzy rządzą - dodał.

Rosyjski resort obrony przyznał się do ataku na centrum handlowe w ukraińskim Krzemieńczuku. Rzecznik ministerstwa podkreśla jednak, że celowano w rzekomy magazyn broni i amunicji "Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich". Rosjanie przekonują, że centrum handlowe było nieczynne.

Liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku w środkowej Ukrainie wzrosła do "ponad 20" - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Już wiadomo o ponad 20 zabitych i 59 rannych, z których 25 hospitalizowano - powiedział Tymoszenko, cytowany przez agencję Ukrinform.

Poinformował też o wpłynięciu ponad 40 zgłoszeń od bliskich osób, które mogły być w czasie ataku w centrum handlowym.

Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, w której uczestniczą setki ludzi. Minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski zapowiedział, że prace zapewne będą trwać do środy rano.

W mieście i regionie ogłoszono żałobę. Na miejsce tragedii mieszkańcy przynoszą kwiaty i zabawki.

W obwodzie lwowskim zatrzymano obywatela Ukrainy, byłego funkcjonariusza sowieckiego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB), który pomagał rosyjskim wojskom w przeprowadzeniu ataków rakietowych w tym regionie - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna.

"Mężczyzna pochodzący ze Lwowa (...) w marcu przekazywał agresorom (...) przy pomocy jednego z komunikatorów informacje na temat lokalizacji ukraińskich sił zbrojnych w celu przeprowadzenia ataków rakietowych (na te pozycje)" - czytamy w komunikacie prokuratury na Telegramie.

Obywatel Ukrainy jest podejrzany o zdradę państwa; przebywa obecnie w areszcie bez prawa do wniesienia kaucji.

Na Ukrainę wróciły ciała 46 ukraińskich wojskowych, w tym 21 obrońców mariupolskich zakładów Azowstal - poinformowało ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów.

Kolejna operacja, mająca na celu odzyskanie ciał poległych ukraińskich wojskowych, odbyła się w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie kraju - czytamy w komunikacie resortu.



8 rakiet wystrzelili Rosjanie w kierunku Mikołajewa na południu Ukrainy. Trzy z nich zostały zestrzelone, pozostałe uderzyły w miasto.

Jak powiedział mer Ołeksandr Sienkiewicz, dwa pociski uderzyły w opuszczone budynki wojskowe. Pozostałe rakiety zniszczyły odremontowany miejski stadion. Jak mówił Sienkiewicz - zniszczony został nowy budynek administracyjny i ogrzewana płyta boiska. Lej ma 5 metrów głębokości, a średnicę 15 metrów. Nie ma osób poszkodowanych.

Jest bardzo znamienne, że w obliczu niewystarczających efektów działań na Ukrainie przywódca Rosji Władimir Putin zaczyna dymisjonować dowódców ze swojego bliskiego otoczenia, takich jak generał Aleksandr Dwornikow; świadczy to o bezsilności Kremla - ocenił doradca szefa MSW Ukrainy Wiktor Andrusiw.

W opinii wiceszefa resortu, cytowanego przez portal obozrevatel.com, częste zmiany na kierowniczych stanowiskach w rosyjskiej armii są związane z tym, że generałowie nie spełniają oczekiwań Putina, który bardzo często modyfikuje cele inwazji.

Putin ciągle zmienia cele, a jego dowódcy nie nadążają z realizacją jakichkolwiek zadań stawianych przez prezydenta. Nawet zdobycie Siewierodoniecka nastąpiło ze znacznym opóźnieniem w stosunku do planu. Myślę, że (dymisja generała Dwornikowa) nie jest ostatnia. Takie roszady będą miały miejsce regularnie - powiedział Andrusiw.

W bitwie o Donbas kluczową rolę odgrywa artyleria, w której przewagę ma Rosja. Ukraińcom kończy się amunicja do systemów z czasów sowieckich, a do dostarczanych przez Zachód pocisków w standardzie NATO wciąż brakuje dział - pisze dziennik "Guardian".

Gazeta określa kwestię amunicji dla Ukrainy jako "paragraf 22", nawiązując do opisującej absurdy wojny powieści Josepha Hellera. Znaczna część artylerii na wyposażeniu ukraińskiej armii strzela pociskami systemu sowieckiego, które obecnie ciężko jest Ukrainie zdobyć. Z kolei przechodzenie na systemy natowskie przebiega zbyt wolno - uważa brytyjski dziennik.

Ukraina potrzebuje silnego systemu obrony przeciwrakietowej, by zapobiegać rosyjskim atakom terrorystycznym - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Ukraiński prezydent napisał na Twitterze, że rozmawiał przez telefon ze Stoltenbergiem, z którym skoordynowali stanowiska przed rozpoczynającym się w Madrycie szczytem NATO.

"Podkreśliłem znaczenie dla Ukrainy silnego systemu obrony przeciwrakietowej, dzięki któremu mogłaby zapobiegać rosyjskim atakom terrorystycznym" - dodał.

Francja wyśle "znaczną liczbę" transporterów opancerzonych na Ukrainę oraz sześć dodatkowych dział typu Caesar - poinformował minister sił zbrojnych Sebastien Lecornu w wywiadzie dla dziennika "Parisien".

Minister nie podał jednak żadnych szczegółów na temat planowanego terminu wysłania uzbrojenia.

Lecornu poinformował, że dostarczanie rakiet przeciwokrętowych, o które zabiega Kijów, jest przedmiotem analiz strony francuskiej.

Poza działami Caesar, Francja przekazała dotychczas Ukrainie pociski przeciwpancerne Milan oraz pociski przeciwlotnicze Mistral.



Zwykli Rosjanie w mediach społecznościowych cieszą się z ataku na centrum w Krzemieńczuku - napisał na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Niedobrze się robi, gdy się obserwuje rosyjskie reakcje na atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku. Zwykli Rosjanie cieszą się w mediach społecznościowych. Rosyjscy dyplomaci i urzędnicy rozsiewają szalone teorie konspiracyjne, zaprzeczając temu, że w ogóle doszło do ataku" - napisał Kułeba na Twitterze. "Rosja to kraj zabójców i patentowanych kłamców" - dodał. W ataku zginęło co najmniej 18 osób, 59 zostało rannych, a 36 jest zaginionych.

"Alrosa", najstarszy okręt podwodny rosyjskiej Floty Czarnomorskiej po raz pierwszy od ośmiu lat wypłynął w morze w celu przeprowadzenia testów - poinformowała agencja TASS.

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 35 250 żołnierzy, w tym około 250 w ciągu ostatniej doby - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby Rosja straciła też 15 czołgów, 17 pojazdów opancerzonych, siedem systemów artylerii, system przeciwlotniczy i śmigłowiec - napisano w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

Łączne straty Rosji od 24 lutego do 28 czerwca wynoszą według ukraińskiego sztabu: 1567 czołgów, 3704 pojazdy opancerzone, 217 samolotów, 185 helikopterów, 778 systemów artylerii, 243 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, 102 systemy przeciwlotnicze, 2589 pojazdów i cystern, 14 jednostek pływających i 636 dronów.



Rosyjscy najeźdźcy ukradli z okupowanych terenów Ukrainy ponad 25 proc. zasobów zboża, czyli około 400 tys. ton z 1,5 mln ton zebranych przed rozpoczęciem inwazji Kremla - poinformował na Twitterze portal Euromaidan Press za ukraińskim wiceministrem rolnictwa Tarasem Wysockim.



Według szacunków Kijowskiej Szkoły Ekonomii (KSE) z 14 czerwca, straty ukraińskiego rolnictwa spowodowane rosyjską inwazją wynoszą już około 4,3 mld dolarów. Łączne straty tego sektora, liczone wraz z pośrednimi kosztami działań wojennych (spadkiem produkcji, zakłóceniami w logistyce i niższymi cenami towarów zorientowanych na eksport) sięgają natomiast 23,3 mld dolarów.

Ukraina to jeden z największych światowych eksporterów zboża, wysyłanego głównie drogą morską. Miliony ton ziarna są obecnie składowane w portach na wybrzeżu Morza Czarnego, blokowanych przez rosyjskie okręty.



Siły rosyjskie wystrzeliły nocą w Mikołajów na południu Ukrainy 11 rakiet - poinformował szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. W ostrzale Oczakowa zginęły trzy osoby, w tym sześciolatka. Trzymiesięczne dziecko jest w śpiączce.

"Nocą przeprowadzono atak rakietowy na Mikołajów, około 11 rakiet. Część z nich strąciła obrona powietrzna" - przekazał Kim.

"Był też ostrzał Oczakowa. Trzech zabitych, sześciu rannych. Zginęła sześcioletnia dziewczynka, a trzymiesięczne dziecko jest w śpiączce" - dodał. Miasto ostrzelano z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Ratownicy usuwają gruzy.



Rosja w dniach 24-26 czerwca przeprowadziła niezwykle intensywną falę uderzeń na Ukrainę przy użyciu pocisków dalekiego zasięgu, które stworzonej zostały z myślą o atakowaniu celów o znaczeniu strategicznym - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły ukraińskie nadal konsolidują swoje pozycje na wyżej położonych terenach w mieście Lisiczańsk, po wycofaniu się z Siewierodoniecka. Siły ukraińskie nadal zakłócają rosyjskie dowodzenie i kontrolę, przeprowadzając udane uderzenia głęboko za liniami rosyjskimi" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"W dniach 24-26 czerwca Rosja przeprowadziła niezwykle intensywną falę uderzeń na Ukrainę z użyciem pocisków dalekiego zasięgu. Broń ta najprawdopodobniej zawierała pochodzące z czasów sowieckich pociski AS-4 KITCHEN oraz nowocześniejsze AS-23a KODIAK, wystrzelone zarówno z białoruskiej, jak i rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Broń ta została zaprojektowana do atakowania celów o znaczeniu strategicznym, ale Rosja nadal zużywa ją w dużych ilościach w celu uzyskania przewagi taktycznej. Podobnie, Rosja wystawiła główne elementy sześciu różnych armii, a mimo to w Siewierodoniecku odniosła jedynie taktyczny sukces. Rosyjskie siły zbrojne są coraz bardziej wyeksploatowane. Obecnie akceptują one poziom obniżonej skuteczności bojowej, który w dłuższej perspektywie jest prawdopodobnie nie do utrzymania" - dodano.



Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,386 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 20 tys. osób.

Ratownicy oczyścili do tej pory z gruzów połowę ostrzelanego w poniedziałek przez siły rosyjskie centrum handlowego w Krzemieńczuku w środkowej Ukrainie - podaje serwis Hromadske. Za zaginione uznano 36 osób.

Do Lisiczańska nie można od dwóch dni zawieźć pomocy humanitarnej, w mieście jest ok. 15 tys. ludzi - poinformował szef władz obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. W obwodzie działają rosyjskie grupy dywersyjne.

Rosyjskie siły w poniedziałek ostrzelały w Lisiczańsku ludzi, którzy przyszli nabrać wody z cysterny. Zginęło osiem osób, w tym dziecko. 21 osób zostało rannych.

Miasto jest stale ostrzeliwane, a zniszczeń na razie nie da się oszacować. Siły rosyjskie rozmieszczają tam przeciwpiechotne miny motylkowe.

W kolejnych dniach rozpocznie się szczyt NATO w Madrycie. Jakie zapadną na nim decyzje? Na pewno możemy liczyć na zwiększenie ogólnej puli sił, które stacjonują w Polsce i krajach flanki wschodniej - mówił w programie "7 pytań o 07:07" w Radiu RMF24 analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Marcin Terlikowski. Tłumaczył, że chodzi o wojska, które stacjonują w macierzystych bazach, ale "mają zostać przerzucone na wschodnią flankę NATO w czasie kryzysu, wzrostu napięcia, w sytuacji, kiedy Rosja chciałaby eskalować, testować NATO". Mówi się ogólnie o zwiększeniu sił, które są w tej chwili na poziomie tysiąca żołnierzy, do poziomu nawet brygad, a więc nawet ponad 5 tys. żołnierzy - podkreślił.

Rosyjska armia wciąż szuka sposobów na uzupełnienie strat w coraz bardziej wyczerpanych jednostkach walczących na Ukrainie, lecz stara się tego dokonać bez ogłaszania powszechnego poboru; zaczyna brakować oficerów - poinformowano w nowym raporcie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Anonimowy urzędnik ministerstwa obrony USA ocenił w poniedziałek, że w rosyjskich wojskach zaczyna brakować wysokiej rangi dowódców, dlatego siły zbrojne muszą w coraz większym stopniu polegać na rezerwistach, by uzupełniać straty w korpusie oficerskim - podkreślono w raporcie.

Również brytyjskie ministerstwo obrony prognozowało, że Rosjanie będą musieli w coraz większym stopniu polegać na rezerwistach. Według ISW sięganie po rezerwy nie umożliwi jednak rosyjskim wojskom znaczącej odbudowy zdolności bojowych.

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku wzrosła do 18.

Rosyjskie siły prowadzą na Ukrainie szturm na kierunku lisiczańskim, charkowskim i słowiańskim, chcą przejąć kontrolę nad drogą Bachmut-Lisiczańsk i przygotowują się do ofensywy na Słowiańsk - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na kierunku lisiczańskim wojska rosyjskie zastosowały moździerze i artylerię, a także przeprowadziły naloty w okolicach miejscowości Mykołajiwka i Jakowliwka. Siły rosyjskie prowadzą działania szturmowe w okolicy lisiczańskiej rafinerii. Trwają walki.

Armia Rosji chce przejąć kontrolę nad drogą prowadzącą z Lisiczańska do Bachmutu. Prowadzono rozpoznanie walką i ofensywę na kierunku Mykołajiwka-Spirne; ukraińskie siły zmusiły przeciwnika do wycofania się - czytamy w komunikacie.

Wojska rosyjskie prowadzą również działania szturmowe na kierunku charkowskim i słowiańskim. Sztab zaznacza, że Rosjanie przygotowują warunki do ofensywy na Słowiańsk. Na kierunku charkowskim siły przeciwnika prowadzą działania szturmowe w celu polepszenia swoich pozycji taktycznych i stłumienia działań ukraińskiej obrony.

Strona ukraińska odparła szturm rosyjski na kierunku Dowhaliwka-Załyman (pomiędzy Bałakliją i Iziumem) oraz Dowheńke-Dołyna na kierunku słowiańskim.

Wojska rosyjskie ostrzeliwują infrastrukturę cywilną i siły ukraińskie na południu kraju, próbując odzyskać stracone wcześniej pozycje, ale Ukraińcy nie ustępują - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Ukraińska artyleria i jednostki rakietowe wyeliminowały poprzedniej doby w obwodzie chersońskim 18 rosyjskich żołnierzy, czołg, haubicę i polowy skład amunicji - przekazało dowództwo Południe w komunikacie.

"Wróg kontynuuje umacnianie linii obronnych, prowadzi ataki rakietowe i artyleryjskie oraz naloty z powietrza na nasze pozycje i miejscowości cywilne" - napisano.

Dodano, że wojska rosyjskie przeprowadzili w obwodzie chersońskim ataki z użyciem śmigłowców, by odzyskać stracone wcześniej pozycje, ale siły ukraińskie nie ustąpiły.



Dyrektor ds. komunikacji w kancelarii prezydenta Turcji Fakhrettin Altun poinformował, że osiągnięto konsensus w sprawie utworzenia "centrum operacyjnego", zajmującego się eksportem zboża z Ukrainy - donosi włoski dziennik "Il Messaggero".

Pełniliśmy rolę mediatora i w wyniku naszych negocjacji osiągnięto konsensus w sprawie utworzenia centrum operacyjnego w Stambule. Mamy nadzieję, że statki załadowane zbożem odpłyną z Ukrainy jak najszybciej - powiedział Altun.

Dodał, że Turcja przywiązuje dużą wagę do bezpiecznego przebiegu tego procesu i zapobiegania wszelkim incydentom: "Jesteśmy ostrożnym optymistą, że w najbliższym czasie można podjąć konkretne kroki w tej sprawie".

Altun mówił także o roli Turcji w wojnie między Rosją a Ukrainą. Zaznaczył, że Ankara w każdych okolicznościach stara się promować "sprawiedliwy pokój" i skrytykował kraje, nie podając ich nazwy, które rzekomo opowiadały się za przedłużającą się wojną w celu wyczerpania Rosji.

W Moskwie zatrzymany został wczoraj jeden z liderów antykremlowskiej opozycji Ilja Jaszyn - poinformowała agencja Reuters, cytując Irinę Babłojan, dziennikarkę i prezenterkę nieistniejącej już rozgłośni radiowej "Echo Moskwy" oraz prawnika działaczy rosyjskiej opozycji.

"Szłam razem z moim przyjacielem, Ilją Jaszynem, po parku...Podjechała policja i zabrała Ilję" - napisała Babłojan w komunikatorze Telegram.

Informację tę potwierdził prawnik Wadim Prochorow, który bronił wiele postaci rosyjskiej opozycji. Jego zdaniem Jaszyn został zatrzymany przez policję za rzekome naruszenie administracyjne, polegające na nieposłuszeństwie wobec funkcjonariusza policji.

Jaszyn, były burmistrz moskiewskiego rejonu krasnosielskiego, jest zdeklarowanym krytykiem wojny na Ukrainie.

"Zostaję w Rosji - pisał na Twitterze 7 marca - Powiedziałem wcześniej i wciąż powtarzam: Rosjanie i Ukraińcy nie powinni się nawzajem zabijać".

Jaszyn był bliskim współpracownikiem zamordowanego w 2015 roku byłego wicepremiera Rosji Borysa Niemcowa.



06:02

Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał w nocy na Twitterze, że "rosyjski atak rakietowy na centrum handlowe w Krzemieńczuku to absolutny horror".

"Dzielimy ból rodzin ofiar. I czujemy ogromną złość" - napisał Macron.

Jednocześnie, zamieszczając nagranie z pożaru w centrum handlowym po ataku, francuski prezydent podkreślił: "Rosjanie muszą zobaczyć prawdę".

Z kolei Pałac Elizejski napisał na swoim Twitterze, że prezydent Rosji Władimir Putin i ci, którzy wystrzelili rakiety w centrum handlowe w Krzemieńczuku, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za tę zbrodnię wojenną.

"Rosja musi odpowiedzieć za te czyny. Francja wspiera walkę z bezkarnością na Ukrainie" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka MSZ.



Prezydent Joe Biden zamierza zapowiedzieć przedłużenie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Deklarację ma złożyć na szczycie NATO w Madrycie. Informację podają amerykańskie media.

Prezydent Rosji Putin i osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności - napisali wieczorem we wspólnym oświadczeniu przywódcy państw grupy G7 w związku z rosyjskim atakiem na centrum handlowe w Krzemieńczuku na Ukrainie.

"Jesteśmy zjednoczeni z Ukrainą w opłakiwaniu niewinnych ofiar tego brutalnego ataku" - napisano we wspólnym oświadczeniu, opublikowanym na Twitterze przez rzecznika niemieckiego rządu.

"Masowe ataki na niewinnych cywilów to zbrodnie wojenne. Prezydent Rosji Putin i osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności" - dodano.

Przywódcy krajów grupy G7 wczoraj zakończyli szczyt w Niemczech.

Jakakolwiek ingerencja na Półwyspie Krymskim państwa członkowskiego NATO może być potraktowana jako wypowiedzenie wojny Rosji, co może doprowadzić do trzeciej wojny światowej - powiedział w przeddzień szczytu NATO były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew, cytowany przez agencję Reuters, która powołuje się na rosyjską prasę.

Dla nas Krym jest częścią Rosji. A to znaczy, że na zawsze. Każda próba ingerencji na Krymie będzie wypowiedzeniem wojny naszemu krajowi - powiedział Miedwiediew.

A jeśli zrobi to państwo członkowskie NATO, oznacza to konflikt z całym Sojuszem Północnoatlantyckim; trzecią wojnę światową. Kompletną katastrofę - zaznaczył.

W wyniku rosyjskiego ataku na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 16 - poinformował w nocy Dmytro Łunin, szef władz obwodowych.

Obecnie wiemy o 16 zmarłych i 59 rannych, z czego 25 jest hospitalizowanych. Informacje są aktualizowane - powiedział szef Państwowego Pogotowia Ratunkowego Serhij Kruk.

Według sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksija Daniłowa, na Krzemieńczuk Rosjanie wystrzelili dwie rakiety. Jedna z nich uderzyła w centrum handlowe, druga leciała w kierunku stadionu miejskiego.