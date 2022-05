W zablokowanym przez wojska rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy wciąż brakuje wody pitnej, a 150-170 tys. mieszkańców stało się "zakładnikami władz okupacyjnych". Trwają rozmowy o ewakuacji 60 osób z zakładów metalurgicznych Azowstal. Są to ciężko ranni i medycy - informuje wicepremier Ukrainy. Kolejne nagranie w mediach społecznościowych zamieścił przywódca Ukrainy. "Dzisiaj nikt nie może przewidzieć, jak długo potrwa ta wojna, ale robimy wszystko, aby szybko wyzwolić nasz kraj" - zapewnił Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, Ukraina potrzebuje do tego pomocy partnerów z Europy i całego wolnego świata. Ukraiński przywódca wskazał, że blokowanie przez Rosjan ukraińskich portów i sama wojna mogą spowodować kryzys żywnościowy na świecie, w tym głód w wielu krajach. Rozpoczęła się trzecia faza rosyjskiej inwazji na Ukrainę - ocenił doradca szefa ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Wiktor Andrusiw. Jak tłumaczył, Rosjanie chcą w niej utrzymać dotychczasowe zdobycze terytorialne. Wojska rosyjskie opuszczają przedmieścia Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy i kierują się w stronę granicy ukraińsko-rosyjskiej – potwierdził mer miasta Ihor Terechow w wywiadzie dla BBC. Najważniejsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Spalony dom we wsi Olchówka w obwodzie charkowskim / PAP/Mykola Kalyeniak /

16:45

Wojska rosyjskie opuszczają przedmieścia Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy i kierują się w stronę granicy ukraińsko-rosyjskiej - potwierdził mer miasta Ihor Terechow w wywiadzie dla BBC.

16:36

Rosyjska publiczność widzi na ekranach telewizorów uderzająco inną wersję wydarzeń na Ukrainie niż ludzie na Zachodzie. Putinowskie media coraz częściej używają retoryki III wojny światowej, zastraszając zachodni świat atakiem nuklearnym - podaje portal nbcnews.com.

16:34

Rosyjscy okupanci planują rozpoczęcie w najbliższy poniedziałek "spisu" ludności obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa na Facebooku. Według niej "spis" miałby zostać zakończony do końca maja.

Rzeczniczka powiedziała, że mieszkańcy rejonu heniczeskiego zaczęli otrzymywać wezwania, by stawić się do władz lokalnych z podstawowymi dokumentami.

16:30

Rosyjska propaganda nadal szerzy kłamstwa przeciwko Polsce, przekonując, że polskie władze planują atak i aneksję zachodniej Ukrainy; operacja dezinformacyjna w tym wątku trwa od kilku dni - przekazał na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

16:25

Już 38 ambasad, m.in. Kanady, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Watykanu, wznowiło pracę w Kijowie - poinformowało ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych na Facebooku.

15:45

"Rosyjscy okupanci ranni na Wyspie Węży na Morzu Czarnym są zwożeni do Sewastopola na Krymie, gdzie szpitale są już przepełnione" - poinformował ukraiński wywiad wojskowy na Telegramie.

W salach wstawia się nawet po 40 łóżek - podał ukraiński wywiad.

15:29

Do Kijowa przyjechała dziś delegacja Senatu Stanów Zjednoczonych na czele z liderem mniejszości republikańskiej w tej izbie Mitchem McConnellem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych podziękował im za wsparcie ze strony USA w wojnie z Rosją, w tym za przywództwo w walce o Ukrainę i demokratyczne wartości.

15:21

"Ukraińskie wojska przeszły do kontrofensywy w okolicach miasta Izjum w obwodzie charkowskim" - poinformował o tym szef obwodowej administracji Ołeh Syniegubow. Jak dodał, to teraz najgorętszy punkt na tym odcinku frontu.

W niektórych miejscach Rosjanie się wycofują. Syniegubow powiedział też, że w ostatnim czasie nie było rosyjskich ostrzałów Charkowa.

15:18

Rosyjscy okupanci prowadzą mobilizację na Krymie, wzywając na komisję wojskową mężczyzn do 60. roku życia - poinformował regionalny kanał Telegramu Krymskij Wietier.

W miastach Saki, Dżankoj i Krasnohwardijskie rezerwiści są zapraszani do komisji wojskowych "na sprawdzenie". Przy tym mają mieć przy sobie paszport.

15:05

"W kombinacie Azowstal, który pozostaje ostatnim punktem ukraińskiego oporu w Mariupolu w obwodzie donieckim Ukrainy, nie walczą już tylko ciężko ranni" - oznajmiła żona żołnierza piechoty morskiej, który broni zakładu.

"W Azowstalu nie ma zdrowych żołnierzy. Są tylko ciężko i średnio ciężko ranni, ale chłopcy wciąż walczą" - powiedziała Hanna Iwłejewa, którą cytuje portal Suspilne.

14:05

"Nigdy nie uznamy zmian granic, które Rosja chce wymusić siłą militarną" - oświadczyła szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock w sobotę na zakończenie konsultacji ministrów spraw zagranicznych państw G7 w Weissenhaus w Szlezwiku-Holsztynie. Oskarżyła Rosję o prowadzenie "wojny zbożowej".

13:35

Zadzwonię do prezydenta Rosji Władimira Putina i poinformuję o naszym wejściu do NATO - zapowiedział w wywiadzie dla szwedzkiego dziennika "Svenska Dagbladet" prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

13:13

W zablokowanym przez wojska rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy wciąż brakuje wody pitnej, a 150-170 tys. mieszkańców stało się "zakładnikami władz okupacyjnych" - ogłosił doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko.

W dalszym ciągu brakuje też żywności, a piwnice są zalane - przekazała agencja Ukrinform.



12:59

200 rannych żołnierzy chroniących się w zakładach Azowstal jest w stanie zagrażającym życiu - mówi jeden z ukraińskich policjantów, który przebywa z wojskowymi w podziemiach kombinatu w Mariupolu.

Funkcjonariusz nagrał odpowiedzi na pytania zadane przez ukraińskich dziennikarzy. Policjant relacjonuje, że na ukończeniu jest woda. Co pewien czas grupa wychodzi w poszukiwaniu wody technicznej, która musi też wystarczyć na potrzeby szpitala. To pomieszczenie wielkości szkolnej hali sportowej - opisuje funkcjonariusz.

Jest tam kilkadziesiąt łóżek, pozostali mają miejsce na ziemi. Jeden przy drugim... Ranni wojskowi leżą na podłodze na roboczych ubraniach pracowników Azowstalu - relacjonuje. Dziś - jak dodał - był świadkiem operacji: Leży wojskowy. Ma ranę nogi wielkości piłki tenisowej. Nie ma środków znieczulających, więc w usta włożono mu pasek. On bardzo głośno krzyczy, a dwaj lekarze starają się opatrzyć ranę, jednak im się to nie udaje, bo żołnierz się rzuca.

12:44

W obwodzie charkowskim siły ukraińskie przeszły do kontrofensywy w kierunku iziumskim (na południowym wschodzie regionu) - poinformował szef obwodu Ołeh Syniehubow. Podkreślił, że w ciągu minionej doby nie było ostrzałów głównego miasta regionu, Charkowa.

Wojska rosyjskie ostrzeliwały mniejsze miejscowości. To świadczy o tym, że nie można tracić czujności - napisał Syniehunow. Szef władz obwodowych wezwał mieszkańców, by stosowali się do alarmów przeciwlotniczych.

Zaapelował też do mieszkańców tych obszarów, które zostały niedawno odbite z rąk Rosjan, by nie spieszyli się z powrotem do domów, ze względu na zaminowanie terenu i obiektów. Wróg wycofując się zaminował absolutnie wszystko - podwórza, pasma leśne, pobocza dróg, nawet łóżeczka dla dzieci. Teraz trwa praca nad rozminowaniem - napisał Syniehubow na komunikatorze Telegram.

12:37

"Jest oczywiste, że Rosja nie osiągnęła żadnego z celów wojennych, które deklarowała na początku" - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w opublikowanym wywiadzie dla portalu t-online. Podkreślił, że "Rosja i cały świat płacą bardzo wysoką cenę za szalony pomysł Putina, by rozszerzyć rosyjskie imperium".



12:22

Powołana przez Rosję administracja w okupowanym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy dąży do przyłączenia regionu do Rosji poprzez fałszywe referendum, wbrew woli mieszkańców sprzeciwiających się rosyjskiej władzy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jeśli Rosjanie przeprowadzą w obwodzie chersońskim referendum w sprawie przyłączenia go do Rosji, prawie pewne jest, że sfałszują wyniki, by twierdzić, że większość mieszkańców opowiada się za oderwaniem obwodu od Ukrainy. Natomiast mieszkańcy będą prawdopodobnie w dalszym ciągu demonstrować sprzeciw wobec rosyjskiej okupacji - oceniono.

11:52

Pdczas nieudanej próby sforsowania rzeki Doniec na wschodzie Ukrainy w ubiegłym tygodniu rosyjskie wojsko mogło stracić prawie całą batalionową grupę taktyczną.

Autentyczność zdjęć z pola bitwy potwierdzili eksperci z amerykańskiego ośrodka analitycznego Atlantic Council.



11:25

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 27,2 tys. żołnierzy, z czego około 300 w ciągu ostatniej doby - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby siły rosyjskie straciły też jeden śmigłowiec, 13 czołgów, 34 pojazdy opancerzone, 6 systemów artylerii, dwie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet oraz 6 dronów - wyliczono w komunikacie.

Według ukraińskiego sztabu łączne rosyjskie straty od 24 lutego do 14 maja wynoszą: 1218 czołgów, 2934 pojazdy opancerzone, 200 samolotów, 163 helikoptery, 551 systemów artyleryjskich, 195 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 88 systemów przeciwlotniczych, 2059 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 411 dronów.

11:11

Rosjanie opublikowali w mediach społecznościowych kontakty bliskich obrońców Azowstalu - poinformował doradca mera Mariupola, Petro Andriuszczenko. Jak ocenił, tym samym Rosjanie atakują nie tylko żołnierzy ukraińskich w Azowstalu, ale i ich rodziny.

10:38

Nagranie, na którym widać codzienne życie obrońców oblężonego przez Rosjan Azowstalu, pojawiło się w sieci:

10:12

Rosjanie będą się starali utrzymywać działania bojowe na Ukrainie co najmniej do końca roku - twierdzi doradca ukraińskiego szefa MSW Wiktor Andrusiw. Jak dodał - wojna przechodzi właśnie w trzecią fazę, w której rosyjska armia skupi się na obronie zajętych obszarów.

Według przedstawiciela MSW, Rosjanie liczą na kryzys energetyczny, który rozpocznie się zimą. Liczą więc też na to, że Zachód będzie zmuszony rozpocząć z nimi rozmowy. Na razie jednak - jak twierdzi Andrusiw - w ciągu kilkunastu dni rosyjscy wojskowi odstąpią od akcji ofensywnych. Są już tego oznaki.

W obwodzie charkowskim wycofując się, zniszczyli mosty. To jasny sygnał, że nie planują żadnego kontrnatarcia czy kontrataku - mówi Andrusiw.

Zasoby armii wroga stopniowo się wyczerpują, dlatego - jak dodał - rozpocznie się trzecia faza wojny. Pierwsza - to miało być zajęcie Ukrainy w kilka dni. Druga w dwa miesiące, a trzecia, to już tylko utrzymać, to co zajęli - twierdzi. W tym samym czasie do kontrofensywy mają przejść Ukraińcy.

10:02

Moskwa podejmie odpowiednie środki ostrożności, jeśli NATO przeniesie bliżej naszej granicy swoje siły nuklearne - zadeklarował zastępca rosyjskiego ministra spraw Zagranicznych Alexander Grushko cytowany przez agencję RIA.

Jak dodał, Moskwa nie ma żadnych wrogich zamiarów wobec Finlandii i Szwecji dlatego nie widzi realnych powodów, dla jakich oba te kraje miałyby się przyłączyć do Sojuszu.



09:57

Rozmawiamy o ewakuacji 60 osób z zakładów metalurgicznych Azowstal, są to ciężko ranni i medycy - powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Wcześniej wicepremier mówiła, że rozmowy dotyczą ewakuacji 38 ciężko rannych.

09:35

W obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy odnotowano 271 przypadków uprowadzeń cywilów przez wojska rosyjskie; ponad 100 osób jest przetrzymywanych - podała w agencja Ukrinform, powołując się na władze regionu.

Władze regionu informują, że wojskowi rosyjscy zmuszają do kolaboracji rolników na terenach okupowanych. Pozwalają im bowiem na działalność tylko na podstawie wydawanych przez siebie specjalnych zezwoleń.

Okupanci twierdzą, że warzywa z obwodów chersońskiego i zaporoskiego sprzedawane są na bazarach na Krymie - wskazują władze obwodu.



09:22

Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret o zwolnieniu Uładzimira Czuszaua, ambasadora Białorusi w Polsce.

Jesienią 2020 r. z inicjatywy strony białoruskiej ambasadorzy Polski i Białorusi zostali odwołani na "na konsultacje" do swoich krajów i nie przebywali w państwach akredytacji.

09:00

Od początku wojny 24 lutego do 11 maja w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców (AZR) w Niemczech zarejestrowało się 727 205 osób, z których 93 proc. posiada obywatelstwo ukraińskie, podał Welt am Sonntag. Zdaniem gazety znaczna ich liczba mogła podróżować do innych krajów Unii Europejskiej lub już wrócić na Ukrainę.

Około 40 proc. ukraińskich uchodźców to osoby nieletnie, kobiety stanowią 81 proc. zarejestrowanych dorosłych uchodźców, dodał Welt.



08:22

Władze Ukrainy są gotowe odesłać ciała poległych rosyjskich żołnierzy do Rosji zgodnie z normami międzynarodowego prawa humanitarnego - podała stacja BBC, cytując szefa wydziału współpracy cywilno-wojskowej Ukrainy Wołodymyra Lamzina.



08:11

Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji, z Ukrainy do Polski przybyło 3,36 mln - poinformowała Straż Graniczna. W piątek do Polski przybyło 21,2 tys. osób. Więcej osób, 27 tys., wyjechało tego dnia na Ukrainę.

07:50

Dziękuję, Polsko! To, co robicie dla nas, to więcej niż pomoc - napisała pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska na Facebooku, komentując wsparcie Polski dla uchodźców z Ukrainy. Wskazała, że ponad 200 tysięcy dzieci ukraińskich uczy się w polskich szkołach.

07:40

Obrona przeciwlotnicza Odessy zestrzeliwuje dużo rosyjskich dronów, które pojawiają się szczególnie w godzinach wieczornych; poza tym jest stosunkowo spokojnie, miasto funkcjonuje normalnie - powiedział honorowy ambasador Odessy w Polsce Borys Tynka.

Według Borysa Tynki, gdyby nie widok barykad czy żołnierzy z bronią, przyjeżdżając do Odessy można by pomyśleć, że "nic się tu nie dzieje". Jak zaznaczył, o trwającej wojnie przypominają czasem także alarmy przeciwlotnicze.

07:15

Podczas walk w obwodzie donieckim wojska rosyjskie stosowały moździerze, artylerię lufową i systemy rakietowe w celu zadania maksymalnych strat siłom ukraińskim - poinformował sztab generalny armii ukraińskiej.



W kierunku Słowiańska w obwodzie donieckim Rosjanie ostrzeliwali z artylerii infrastrukturę cywilną i wojskową w rejonie miejscowości: Dowheńke, Dołyna i Husariwka. Wojska rosyjskie usiłują też "poprawić swoją sytuację taktyczną w rejonach miejscowości: Komyszuwacha, Krasnohoriwka, Nowomychajliwka, Kostiantyniwka i Pobieda" - głosi komunikat.



07:04

Głównym celem Rosjan jest "osiągnięcie całkowitej kontroli" nad ukraińskimi obwodami: donieckim, ługańskim i chersońskim i "zapewnienie trwałości korytarza lądowego" z anektowanym Krymem - ocenia sztab generalny armii ukraińskiej w komunikacie w 80. dniu agresji rosyjskiej. Jak podkreśla, celem "masowych ostrzałów artyleryjskich i uderzeń lotniczych" nadal są zakłady Azowstal w Mariupolu.

06:30

Dzisiaj nikt nie może przewidzieć, jak długo potrwa ta wojna, ale robimy wszystko, aby szybko wyzwolić nasz kraj - zapewnił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, Ukraina potrzebuje do tego pomocy partnerów z Europy i całego wolnego świata, dla których jej wsparcie to również walka o własną przyszłość.

Zełenski skrytykował jednocześnie kraje, które blokują sankcje przeciwko Rosji lub pomoc dla Ukrainy. Nie wymienił jednak z nazwy żadnego państwa.

Ukraiński przywódca wskazał, że blokowanie przez Rosjan ukraińskich portów i sama wojna mogą spowodować kryzys żywnościowy na świecie, w tym głód w wielu państwach.

06:20

Rosyjska armia i gospodarka są słabe, stoją na glinianych nogach - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Ołeksiej Arestowicz, cytowany przez agencję Unian. Zdaniem Arestowicza, przedstawiany przez prezydenta Władimira Putina obraz rosyjskich sił zbrojnych jako "niezwyciężonej drugiej co do wielkości armii świata", okazał się zwykłym kłamstwem.

06:10

To początek trzeciej fazy rosyjskiej inwazji na Ukrainę i związanych z tym długotrwałych walk - ocenił w nocy z piątku na sobotę doradca szefa ukraińskiego MSW Wiktor Andrusiw.



Jak podkreślił w ukraińskiej telewizji, w pierwszej fazie Rosjanie zamierzali w ciągu kilku dni przetoczyć się przez Ukrainę. Z kolei w drugiej - planowali w wielu miejscach okrążyć wojska ukraińskie, a następnie je rozbić.



W nowej, trzeciej fazie rosyjscy wojskowi chcą utrzymać dotychczasowe zdobycze terytorialne. To pokazuje, że zmierzają do długiej wojny - stwierdził doradca szefa ukraińskiego MSW. Najwyraźniej w ten sposób chcą zmusić Zachód do negocjacji, a Ukrainę do ustępstw - podkreślił Wiktor Andrusiw.