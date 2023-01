09:18

Wybitni prawnicy powołali projekt Sunflowers, którego celem jest docieranie do dokumentów i świadków zbrodni, które rosyjscy okupanci popełnili w Ukrainie - informuje Prawo.pl. Twórcy tej inicjatywy ogłosili też społeczną zbiórkę pieniędzy na wysokiej klasy oprogramowanie i sprzęt służące do ochrony i ewidencjonowania zebranych dowodów i świadectw.

"Jesteśmy raczej społecznym bankiem informacji niż prokuraturą. Nie prowadzimy przesłuchań świadków, a raczej staramy się takie osoby znajdować, często wśród uchodźców. Gromadzimy też zdjęcia, filmy i inne dokumenty potwierdzające fakty, które mogą być użyteczne przy osądzaniu zbrodni wojennych" - tłumaczy serwisowi Prawo.pl, prof. Paweł Wiliński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaangażowany w tę inicjatywę.

09:16

Nie wyobrażam sobie, żeby zgoda Niemiec na przekazanie Ukrainie nowoczesnych czołgów Leopard 2 nie została szybko udzielona, ważne, by przestać działać kunktatorsko i zająć się realnym wsparciem - powiedział premier Mateusz Morawiecki przed wylotem do Berlina.

Premier podczas konferencji prasowej przed wylotem do Berlina w poniedziałek został zapytany o plany rozmów z niemieckimi politykami o przekazaniu nowoczesnych czołgów Leopard 2 Ukrainie. "Tak, będę dzisiaj rozmawiał z politykami różnych opcji niemieckiej polityki na temat przekazania czołgów na Ukrainę" - potwierdził. Zaznaczył, że Ukraina potrzebuje nowoczesnych, zachodnich czołgów.

Podkreślił, że do przekazania czołgów wzywa m.in. prezydent USA Joe Biden. "Mam nadzieję, że nasi partnerzy niemieccy poczują się ośmieleni, i będą w stanie przeznaczyć wreszcie znaczną część potrzebnego ciężkiego sprzętu w postaci czołgów Leopard na Ukrainę. My jesteśmy gotowi do tego" - oświadczył premier. Przyznał, że do przekazania produkowanych w Niemczech czołgów potrzebna jest zgoda władz RFN.

08:40

"Wspólne rosyjsko-białoruskie manewry lotnicze mogą być przygotowaniem do operacji z kierunku północnego. Po drugie tego typu manewry muszą mocno związać ukraińską uwagę i Ukraina musi w jakiś sposób zareagować, nawet przerzutem wojska czy obserwacją. To spowoduje, że siły ukraińskie będą coraz bardziej rozciągnięte. Tego typu działania powodują również, że Ukraina musi patrzeć w obu kierunkach. Gdyby się okazało, że Łukaszenka się złamał i przystąpił do takiego sojuszu, ale aktywnego z Rosją, to byłby to bardzo zły sygnał dla Ukrainy. Bo Ukraina musiałaby w zasadzie bronić się na całej długości swojej granicy, a nie jak dotychczas tylko tej części wschodniej i południowej" - mówił w rozmowie 7 pytań o 7.07 w internetowym Radiu RMF24 gen. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych i ekspert Fundacji Stratpoints.

08:39

Żołnierz armii ukraińskiej Stepan Barna powiedział telewizji Espreso, że w Sołedarze "trwa wojna w okopach" i "zbyt wcześnie jest mówić o stracie" tego miasta. Inne źródła ukraińskie oceniają, że front przebiega już za Sołedarem.

"W Sołedarze trwa wojna w okopach, tzn. pozycje obu stron zostały utrwalone, i zbyt wcześnie jest, by mówić o stracie Sołedaru" - powiedział Barna, którego wypowiedź TV Espreso przekazała w poniedziałek. Dodał następnie: "to, że strona rosyjska poprawiła swoją sytuację wojskową w Sołedarze nie znaczy, że będzie to mieć znaczenie strategiczne z punktu widzenia wyników potencjalnych walk". Podkreślił, że sytuacja w Donbasie jest trudna już od miesięcy; według niego Rosjanie stosują pociski fosforowe. TV Espreso nie wyjaśnia, na jakim odcinku frontu znajduje się cytowany przez nią wojskowy.

08:38

Wojsko amerykańskie rozpoczęło w niedzielę rozbudowane szkolenie wojsk ukraińskich w sile batalionu, czyli około 500 żołnierzy - przekazał najwyższy rangą dowódca sil zbrojnych USA generał Mark Milley, który w poniedziałek ma odwiedzić poligon w południowych Niemczech, gdzie prowadzone są treningi.

Ukraińscy żołnierze będą się uczyć jak lepiej koordynować działania jednostek wielkości kompanii i batalionów w walce, łącząc siły artylerii, wojsk pancernych i piechoty - opisuje agencja AP.

W programie ćwiczeń znajdują się zajęcia teoretyczne, a później szkolenie w terenie, które rozpocznie się od małych grup, by później przejść na poziom większych jednostek. Na końcu treningu ćwiczone będzie współdziałanie całego batalionu, czyli ok. 500 żołnierzy.

08:10

Dostawa obiecanego przez Kanadę Ukrainie systemu obrony powietrznej NASAMS rozpocznie się tak szybko jak to możliwe, a kluczowa w tej sprawie jest współpraca z USA - poinformowała minister obrony Kanady Anita Anand.

Minister powiedziała, że zadeklarowane w minionym tygodniu przez Kanadę zakupy za kwotę 406 mln CAD systemu obrony powietrznej NASAMS dla Ukrainy dotyczą także pocisków. Podkreśliła, że bliska współpraca z USA była kluczowa dla tej decyzji.

07:16

Do 35 wzrosła liczba osób, które zginęły w przeprowadzonym w sobotę rosyjskim ataku rakietowym na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy - przekazał szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko. Wciąż trwa akcja ratunkowa; pod gruzami poszukiwanych jest kolejnych 35 osób. Wcześniej informowano, że w bloku mieszkalnym, w który uderzył jeden z rosyjskich pocisków, zginęło 30 ludzi.

"W nieprzyjacielskim ataku zginęło 35 mieszkańców budynku, w tym dwoje dzieci; 39 osób uratowano, 75 jest rannych, w tym 14 dzieci; los kolejnych 35 mieszkańców jest nieznany; trwają ich poszukiwania pod gruzami" - napisał Rezniczenko na Telegramie w poniedziałek rano.

Telegram

07:00

Rosja i Białoruś rozpoczęły dziś rano wspólne ćwiczenia sił powietrznych - poinformowało białoruskie ministerstwo obrony. Ćwiczenia mają potrwać do 1 lutego.

05:50

Rośnie międzynarodowa presja na Niemcy, by zgodziły się na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard. Dziś w Berlinie namawiać będzie do tego także premier Mateusz Morawiecki.

Polska jest gotowa przekazać 14 swoich Leopardów, ale by tak się stało, niezbędna jest akceptacja niemieckiego producenta.

05:24

Zgodnie z informacją białoruskiego ministerstwa obrony, Rosja i Białoruś mają rozpocząć dziś wspólne ćwiczenia dywizji lotniczych, wchodzących w skład regionalnego zgrupowania wojsk obu krajów. Ćwiczenia potrwają do 1 lutego.

Według komunikatu rosyjskie dywizje lotnicze przybyły na Białoruś w ubiegłą niedzielę. Ćwiczenia obejmą wszystkie lotniska i poligony białoruskich sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej - dodał resort.

05:00

Cisza i nadzieja na przeczekanie nie uratują Rosjan, którym nie udało się potępić terroru; terroryści po nich przyjdą - oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo, dostępnym na jego stronie internetowej.

"Chcę powiedzieć wszystkim tym w Rosji - i z Rosji - którzy nawet teraz nie mogli wypowiedzieć choćby kilku słów potępienia tego terroru... Chociaż wszystko doskonale widzą i wiedzą... Wasze tchórzliwe milczenie, wasze próby przeczekania tego, co się dzieje, skończą się tylko tym, że pewnego dnia ci sami terroryści przyjdą po was. Zło jest bardzo wrażliwe na tchórzostwo. Zło zawsze pamięta o tych, którzy się go boją lub próbują narzekać. A kiedy przyjdzie do ciebie, nie będzie nikogo, kto by cię bronił" - powiedział Zełenski.

W sobotę rosyjski pocisk przeciwokrętowy Ch-22, przeznaczony do zwalczania lotniskowców, uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny w Dnieprze, doszczętnie niszcząc jeden z pionów budynku. Do tej pory uratowano 39 osób, w tym 6 dzieci. Zginęło 30 osób, w tym jedno dziecko. Ranne zostały 73 osoby, w tym 13 dzieci. Trwają poszukiwania pod gruzami ponad 30 osób.