Siły Zbrojne Ukrainy prawdopodobnie przejęły kontrolę nad Piatichatkami w obwodzie zaporoskim - powiadomił portal Ukrainska Prawda. Może to otworzyć ukraińskiemu wojsku drogę do zdobycia Żerebianki i Wasyliwki. Cel Rosji, w postaci "demilitaryzacji" Ukrainy, został w "znacznej mierze osiągnięty" - relacjonuje portal Ukrinform powołując się na agencję TASS. Premier Wielkiej Brytanii na konferencji, która odbędzie się w przyszłym tygodniu ma poprosi brytyjskich biznesmenów o to, by inwestowali w Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące 480. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 18.06.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczony budynek w ukraińskiej miejscowości Błahodatne wyzwolonej spod okupacji rosyjskiej. / STRINGER / PAP/EPA 15:50 Kyiv Independent: 5 osób zginęło, a 8 zostało rannych - wśród nich są dzieci. To efekt rosyjskich ataków na Ukrainę minionej doby. 15:05 Siły Zbrojne Ukrainy prawdopodobnie przejęły kontrolę nad Piatichatkami w obwodzie zaporoskim - powiadomił portal Ukrainska Prawda. Portal powołuje się nie tylko na własne dane, lecz również na komunikaty płynące ze sztabu wroga. Gubernator okupowanej części obwodu zaporoskiego również poinformował, że Piatichatki są pod kontrolą sił ukraińskich. Na swoim kanale w Telegramie twierdzi on, że "huraganowe" natarcia sił ukraińskich przyniosły efekt w postaci zdobycia miejscowości. Stwierdził on również, że rezerwy Sił Zbrojnych Ukrainy - duża liczba piechoty i kilka jednostek pojazdów opancerzonych - przesunęły się do Piatichatek. Lojalny wobec Moskwy gubernator wyraził też obawę, że zdobycie Piatichatek może otworzyć ukraińskiemu wojsku drogę do zdobycia Żerebianki i Wasyliwki - napisała Ukrainska Prawda. Ukraiński żołnierz w obwodzie donieckim / STRINGER / PAP/EPA 14:28 Rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat potwierdził w niedzielę przeprowadzenie przez armię ataku na rosyjski magazyn amunicji w miejscowości Rykowe pod Heniczeskiem, w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy.

Ihnat podkreślił, że im więcej będzie "detonacji magazynów wroga", tym mniej amunicji Rosja będzie mogła kierować przeciwko oddziałom ukraińskim. 14:03 Plaże w Odessie są zamknięte; kąpiel w morzu jest zabroniona - oświadczyły w niedzielę władze tego trzeciego co do wielkości miasta Ukrainy, ważnego portu nad Morzem Czarnym. Jakość wody na wybrzeżu pogorszyła się gwałtownie po wysadzeniu przez Rosjan zapory na Dnieprze. Władze miejskie oświadczyły, że stan wody w morzu w Odessie i okolicznych limanach pogorszył się i istnieje "realne zagrożenie dla zdrowia"; z tego powodu zabroniono kąpieli i łowienia ryb Mieszkańcom odradza się również spacerów nad brzegiem morza. 12:59 Finansowany głównie przez Wielką Brytanię program wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zostanie przedłużony o następne dwa lata i dofinansowany kwotą do 25 mln funtów - przekazał w nocy z soboty na niedzielę brytyjski rząd. Jak poinformowano w wydanym oświadczeniu, Wielka Brytania przekaże na rzecz Ukraine Cyber Programme 16 milionów funtów, a pozostałe dziewięć ma nadzieję uzyskać od krajów współfinansujących ten program.

12:17 Ukraiński generał Ołeksandr Tarnawski, dowódca operacyjno-strategicznego zgrupowania wojsk Tauryda, poinformował w niedzielę, że podległe mu oddziały zniszczyły cztery kompanie wojsk rosyjskich w ciągu ostatniej doby; są to zarówno zabici, jak i ranni. "Każda doba zmienia się dla Rosjan w piekło" - oświadczył generał. Telegram 10:49 Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po wysadzeniu przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce na południu Ukrainy, 31 osób jest zaginionych – podało MSW w Kijowie w komunikacie na serwisie Telegram. 10:05 Kreml nie wykazał zamiaru istotnego zaangażowania się w proces pokojowy i zapewne wykorzysta propozycje przedstawione przez przywódców krajów Afryki do swoich operacji informacyjnych na rzecz osłabienia wsparcia dla Ukrainy - ocenia w niedzielę Instytut Studiów nad Wojną (ISW) Prezydenci RPA, Senegalu, Komorów i Zambii, premier Egiptu oraz przedstawiciele Ugandy i Konga przybyli w sobotę do Petersburga, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem, aby omówić afrykańską "inicjatywę pokojową" w sprawie wojny Rosji z Ukrainą. Dzień wcześniej odwiedzili Kijów, gdzie spotkali się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. 09:12 Straty ponoszone w ostatnich dniach zarówno przez wojska ukraińskie, jak i rosyjskie są wysokie, przy czym straty rosyjskie są prawdopodobnie najwyższe od szczytu bitwy o Bachmut w marcu - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. 08:36 W miejscowości Rykowe pod Heniczeskiem, w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy, od kilku godzin trwają eksplozje w dużym magazynie amunicji wojsk rosyjskich - podała w niedzielę rano agencja Ukrinform i władze lokalne. Telegram Media społecznościowe informują też o eksplozjach w rejonie Skadowska - miasta nad Morzem Czarnym, na zachód od okupowanego Krymu 07:17 Rosjanie chcą wywieźć prawie 300 dzieci z okolic Berdiańska na południu Ukrainy do Czuwaszji, republiki w składzie Federacji Rosyjskiej nad środkową Wołgą - poinformował w niedzielę Iwan Fedorow, lojalny wobec władz ukraińskich mer Melitopola. Fedorow napisał na serwisie Telegram, że media w Rosji "ogłosiły, że wysłano 48 dzieci". Ostrzegł, że w kilku grupach mają teraz jechać do Rosji kolejne dzieci. Telegram 06:45 Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w sobotę w wywiadzie dla RT Arabic, że jeden z celów Rosji, w postaci "demilitaryzacji" Ukrainy, został w "znacznej mierze osiągnięty" - relacjonuje portal Ukrinform powołując się na agencję TASS. Pieskow oświadczył, według tych źródeł, że na początku "specjalnej operacji wojskowej", jak Rosja nazywa swoją agresję na Ukrainę przypomina Ukrinform, kraj ten był "wysoce zmilitaryzowany". "W istocie cel ten (w postaci "demilitaryzacji") został w znacznej mierze osiągnięty. Ukraina coraz mniej używa swojej broni a coraz więcej systemów broni dostarczonych przez kraje Zachodu" - cytuje Ukrinform słowa Pieskowa.

