Decydują się losy Sołedaru. Ukraińcy przekazują, że nadal mają kontrolę nad miasteczkiem. Z kolei założyciel Grupy Wagner Jewgienij Prigożyn twierdzi, że jego najemnicy zdobyli tereny miejscowych kopalni soli. Po wizycie minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock w Charkowie, miasto zostało zaatakowane przez Rosjan. Wołodymyr Zełenski we wtorkowym wystąpieniu ponowił apel o to, by Zachód zapewnił kolejne dostawy broni dla Kijowa. Najważniejsze wydarzenia związane z 322. dniem wojny zbieraliśmy dla Was w naszej relacji z 11.01.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczenia w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na miejskim rynku w miejscowości Szewczenkowo / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA - Ciężkie walki toczą się w Sołedarze. Twórca Grupy Wagnera twierdzi, że jego najemnicy zajęli tereny miejscowych kopalń soli. Ukraińcy podają, że utrzymali swoje pozycje. Zdaniem brytyjskiego wywiadu Rosjanie prawdopodobnie przejęli większość miasta, ale nie jego cały obszar. - Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar przekazała, że Rosjanie wciąż atakują Bachmut. - Kilka godzin po niespodziewanej wizycie niemieckiej minister spraw zagranicznych w Charkowie, wojska rosyjskie zaatakowały miasto. - Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Rosja ma w planach zintensyfikowanie działań wojennych i dlatego poprosił Zachód o dostawy broni. - W listopadzie 2022 roku Turcja zaczęła przekazywać Ukrainie pociski kasetowe wyprodukowane w czasach zimnej wojny; Kijów zawarł porozumienie z Ankarą po wcześniejszych nieudanych próbach uzyskania takiej amunicji ze Stanów Zjednoczonych - powiadomił magazyn "Foreign Policy".

- Kanada ma zamiar kupić dla Ukrainy amerykański rakietowy system obrony powietrznej NASAMS. 09:33 Rosyjskie wojska mogą ostrzelać cywilną placówkę medyczną w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy i oskarżyć o to władze w Kijowie; celem tej prowokacji byłoby manipulowanie nastrojami ludności cywilnej i rozpowszechnianie własnej propagandy - ostrzegł portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. "Okupacyjna administracja na tymczasowo zajętych terenach obwodu ługańskiego ma poważny problem z nastawieniem miejscowej ludności. Główna przyczyna (takiej sytuacji) to pogłębiający się kryzys humanitarny w regionie, (spowodowany m.in.) przejściem cywilnych placówek medycznych na służbę rosyjskiego wojska. W szczególności zwykli mieszkańcy są po prostu wyrzucani ze szpitali lub odmawia się im świadczenia usług" - poinformował rządowy serwis. Ostrzał jednego z nielicznych cywilnych punktów opieki zdrowotnej, które wciąż pozostały na Ługańszczyźnie, byłby cyniczną próbą dodatkowego pogorszenia nastrojów społecznych, zrzucenia odpowiedzialności na ukraińską armię i stworzenia materiałów na użytek kremlowskiej propagandy w mediach - wyjaśniło Centrum. 08:46 We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 29,9 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 21,4 tys. osób - podała w środę Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r., czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,074 mln wjazdów do Polski i 7,258 mln wyjazdów na Ukrainę. 08:21 W listopadzie 2022 roku Turcja zaczęła przekazywać Ukrainie pociski kasetowe wyprodukowane w czasach zimnej wojny; Kijów zawarł porozumienie z Ankarą po wcześniejszych nieudanych próbach uzyskania takiej amunicji ze Stanów Zjednoczonych - powiadomił we wtorek amerykański magazyn "Foreign Policy".

08:01 Jakie znaczenie dla losów wojny miałoby zdobycie Sołedaru przez Rosjan? Przeczytajcie oceny analityków. Zobacz również: Zażarte walki o Sołedar. Jakie znaczenie ma miasteczko? 07:42 "Rosja deklaruje, że jest teraz gotowa do negocjacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował 10-punktowy plan pokojowy. My, jako Turcja, popieramy ten plan i kontynuujemy naszą pracę" - przekazał szef tureckiego MSZ Mevlüt Çavuşoğlu. 07:33 Rosyjscy okupanci, kontrolujący Zaporoską Elektrownię Atomową w Enerhodarze na południu Ukrainy, odebrali przepustki i zabronili wstępu na teren obiektu około 1,5 tys. pracowników, którzy odmówili przyjęcia rosyjskich paszportów i zawarcia kontraktów z koncernem Rosatom - oznajmił w środę ukraiński sztab generalny. Najeźdźcy poszukują w Rosji nowych pracowników elektrowni i przygotowują fundusz mieszkaniowy dla przyszłych członków personelu poprzez "nacjonalizację" lokali należących do osób, które wyjechały z Enerhodaru - dodano w porannym komunikacie sztabu na Facebooku 07:24 W trakcie nocy obwód dniepropietrowski został trzykrotnie ostrzelany - poinformował szef administracji obwodu dniepropietrowskiego Walentin Rezniczenko. "Ponad 20 pocisków zostało skierowanych na spokojne miasteczka i wsie. Trafiły one w Czerwonogrigorowsk, Marganiec i Nikopol. Wszędzie obyło się bez strat" - napisał na swoim kanale na Telegramie Rezniczenko. 07:08 Niezależny białoruski portal Nexta publikuje nagranie z walk w Bachmucie. 06:51 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w trakcie ceremonii rozdania Złotych Globów. Zełenski zaznaczył, że wojna się jeszcze nie skończyła, ale wiadomo już, kto ją wygra. Przed nami bitwy i łzy, ale mogę wam powiedzieć kto był najlepszy w poprzednim roku - wy, wolny świat, który zjednoczył się wokół pomocy dla obywateli Ukrainy - powiedział. 06:23 W ciągu ostatniej doby siły ukraińskie odparły ataki wroga w okolicach 13 miejscowości - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym raporcie. Ukraińskie wojsko informuje też, że w ciągu doby Rosjanie przeprowadzili 6 ataków rakietowych i 16 nalotów. "Zagrożenie atakami lotniczymi i rakietowymi wroga utrzymuje się na całym terytorium Ukrainy. Apelujemy o udanie się do schronu na wypadek sygnałów nalotu" - zaznaczają wojskowi. 05:48 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek w swoim wieczornym orędziu potwierdził, że pozbawił czterech prorosyjskich polityków ukraińskiego obywatelstwa. "Na podstawie materiałów przygotowanych przez ukraińskie służby bezpieczeństwa i służby migracyjne państwa oraz zgodnie z konstytucją naszego kraju, podjąłem decyzję o odebraniu obywatelstwa czterem osobom. Do nich należą: Wiktor Medwedczuk, Taras Kozak, Renat Kuzmin i Andrij Derkacz" - powiedział Zełenski, którego cytuje serwis Ukrinform. Wszyscy czterej reprezentowali prorosyjską partię "Opozycyjna Platforma - Za Życie", która została zdelegalizowana po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. 05:30 Kilka godzin po niespodziewanej wizycie niemieckiej minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock w Charkowie na wschodzie kraju szef administracji regionu Ołeh Syniehubow poinformował, że wojska rosyjskie zaatakowały miasto. "Zostańcie w schronach. Najeźdźcy znowu bombardują!" - napisał we wtorek wieczorem na Telegramie Syniehubow. Według lokalnych władz rosyjskie wojska uderzyły w magazyn materiałów pirotechnicznych. Wstępne doniesienia nie zawierały informacji o ofiarach. Na miejscu pracują służby. Nicole Makarewicz