Rosja gromadzi samoloty i śmigłowce w pobliżu granicy z Ukrainą, co wskazuje, że przygotowuje się do rzucenia ich do walki, aby wesprzeć zacinającą się ofensywę lądową – podaje „Financial Times”. Rosjanie koncentrują ostrzały artyleryjskie wokół Bachmutu. Czekając na walki uliczne, Ukraińcy umacniają swoje pozycje w mieście. W ciągu ostatniej doby rosyjscy żołnierze ostrzelali dziewięć ukraińskich regionów. Od 24 lutego 2022 do 15 lutego 2023 wojsko Ukrainy zlikwidowało około 139 770 rosyjskich żołnierzy, a tylko w ciągu ostatniej doby - 690 Rosjan. To 357. dzień wojny rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

- Dziś drugi dzień rozmów ministrów obrony NATO. - "Rosyjskie siły lądowe są dość uszczuplone, więc jest to najlepsza wskazówka, że przestawią się na walkę powietrzną. Jeśli Ukraińcy mają przetrwać, muszą mieć jak najwięcej możliwości obrony powietrznej i tak wiele amunicji jak to możliwe" - mówił sekretarz obrony USA Lloyd Austin w Brukseli. - Witalij Hanczew, który po zajęciu przez Rosjan obwodu charkowskiego kierował tamtejszą administracją okupacyjną utrzymuje, że Rosjanie planują znów zająć miejscowości tego regionu wyzwolone przez Ukraińców podczas kontrofensywy w 2022 r. - podał portal Meduza. - Ukraińcy w ciągu ostatniej doby uderzyli punkt kontrolny Rosjan, sześć magazynów amunicji i dwie stacje komunikacyjne - wynika z podsumowania ukraińskiego sztabu generalnego. Z kolei w ciągu doby Rosjanie ostrzelali dziewięć ukraińskich regionów. - Obrona Bachmutu ma sens strategiczny mimo kosztów, jakie ponosi Ukraina, Kreml bowiem został zmuszony do zaangażowania tam najemników z Grupy Wagnera i wartościowych sił powietrznodesantowych - ocenia Instytut Studiów nad Wojną. - Naukowcy z Yale opublikowali raport, który przedstawia szeroko zakrojoną, systematyczną i zaplanowaną akcję polegającą na wywozie dzieci w głąb Rosji, "reedukacji" oraz przymusowych adopcjach i przydzielaniu do rodzin zastępczych. - Od 24 lutego 2022 do 15 lutego 2023 wojsko Ukrainy zlikwidowało około 139 770 rosyjskich żołnierzy, a tylko w ciągu ostatniej doby - 690 Rosjan. 13:21 Ukraina potrzebuje kilku miesięcy, by w pełni przygotować się do wyzwolenia jej terytoriów znajdujących się pod okupacją rosyjską - powiedział minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla agencji Ukrinform. Odnosząc się do zadeklarowanego przez partnerów Ukrainy wsparcia jej obrony przeciwlotniczej Reznikow powiedział, że "radary, które Ukraina ma otrzymać" nadejdą w miesiącach wiosennych. 12:58 Federalne Biuro Sprawiedliwości Szwajcarii wydało oświadczenie, w którym wskazuje, że przejęcie rosyjskich aktywów naruszałoby szwajcarską konstytucję. 12:52 Z atakowanego przez rosyjskie wojska, zniszczonego Wuhłedaru w obwodzie donieckim ewakuowano ostatnie dziecko - 15-letniego syna miejscowego duchownego; w mieście wciąż pozostaje ponad 300 dorosłych, którzy kategorycznie odmawiają wyjazdu - poinformowała ukraińska policja. 12:46 "Rosja wysyła ciężki sprzęt i żołnierzy z mobilizacji do obwodu Ługańskiego, ale siły ukraińskie nadal bronią regionu"- napisał na Telegramie szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Wcześniej biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oceniła, że sytuacja w obwodzie ługańskim jest trudna. 12:10 "Jeśli chodzi o wysłanie czołgów na Ukrainę, robimy, co możemy" - stwierdził w rozmowie z gazetą "Die Zeit" wicekanclerz Niemiec Robert Habeck. "Dostawy są opóźnione, ale pewne. Wszyscy się spodziewają potwornej ofensywy Rosji. Jesteśmy pod presją czasu" - dodał. Jednocześnie przyznał, że Niemcy nie będą dyskutować o wysłaniu na Ukrainę samolotów bojowych. 11:25 Unia Europejska i państwa członkowskie łącznie udzieliły Ukrainie pomocy militarnej na poziomie 12 miliardów euro - podkreślił wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell w środę w Parlamencie Europejskim. 11:18 Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że dziennikarze z nieprzyjaznych państw nie otrzymają akredytacji na orędzie Władimira Putina. Prezydent Rosji ma przemówić przed Zgromadzeniem Federalnym 21 lutego. 11:00 Zachodni sojusznicy mogą szybciej pomóc Ukrainie, wspierając ich pozycję na ziemi, a nie skupiając się na dostarczaniu odrzutowców, które wymagałyby miesięcy szkoleń i pokaźnej obsługi naziemnej - powiedział w środę brytyjski minister obrony Ben Wallace. 10:55 W rosyjskiej Dumie Siergiej Ławrow znów przekonuje, że zachodnie próby izolacji Rosji się nie powiodły. 10:38 To okrutne, że irańskie drony zabijają ukraińskich cywilów; po raz pierwszy proponujemy nałożenie sankcji na podmioty irańskie, w tym powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej - powiedziała podczas debaty w PE w Strasburgu szefowa KE Ursula von der Leyen. Przewodnicząca KE powiedziała, że Rosja wykorzystuje setki irańskich dronów na polach bitew na Ukrainie. 10:32 Obrona Bachmutu ma sens strategiczny mimo kosztów, jakie ponosi Ukraina, Kreml bowiem został zmuszony do zaangażowania tam najemników z Grupy Wagnera i wartościowych sił powietrznodesantowych - ocenia w środę amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). 09:50 We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 19,1 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 16,8 tys. osób - podała w środę Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,835 mln wjazdów do Polski i ponad 7,967 mln wyjazdów do Ukrainy. 09:40 Pentagon złożył zamówienie na produkcję amunicji 155 mm dla sił zbrojnych Ukrainy; pierwsze dostawy spodziewane są w marcu - poinformował w komunikacie amerykański departament obrony, na który we wtorek wieczorem powołała się agencja AFP. Francja i Australia zwiększą produkcję takich pocisków dla armii ukraińskiej.

09:31 Alarm przeciwlotniczy w obwodzie zaporoskim. 09:15 Amerykańska administracja rozważa przekazanie Ukrainie irańskiej broni, która miała trafić do wspieranych przez Teheran rebeliantów w Jemenie - poinformował w środę "Wall Street Journal".

Mowa jest o wysłaniu na Ukrainę ponad 5 tys. karabinów szturmowych, 1,6 mln sztuk amunicji, niewielkiej liczby pocisków przeciwpancernych i ponad 7 tys. zapalników zbliżeniowych przechwyconych w ostatnich miesiącach u wybrzeży Jemenu od przemytników współpracujących z Iranem. Byłby to bezprecedensowy krok, który pomógłby Kijowowi w walce z siłami rosyjskimi - donosi "WSJ". 09:00 Rosyjska armia planuje odzyskać wszystkie miejscowości w obwodzie charkowskim, z których w ubiegłym roku się wycofała - przekazał przedstawiciel wiernej Moskwie administracji obwodu. 08:30 Rano Rosjanie ostrzelali Kupiańsk. "Dzisiaj o godzinie 7:00 Kupyańsk znów znalazł się pod ostrzałem. Uszkodzone zostały trzy prywatne budynki mieszkalne i budynki gospodarcze. Były pożary" - napisał Oleg Sinegubow, szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. 08:20 9 lutego podczas wizyty w zakładach w Omsku wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew wezwał do zwiększenia rosyjskiej produkcji czołgów. Później, 12 lutego Władimir Putin skrytykował wicepremiera odpowiedzialnego za przemysł zbrojeniowy. Putin w transmitowanym w telewizji spotkaniu zarzucił Denisowi Manturowi "wygłupianie się" i zażądał zwiększenia wysiłków na rzecz wspierania "specjalnej operacji wojskowej". Wysocy rangą przywódcy wojskowi są prawdopodobnie świadomi, że rosyjski przemysł zbrojeniowy staje się słabym punktem w związku z błędnymi założeniami dotyczącymi działań na Ukrainie. Produkcja militarna niemal na pewno nie dostarcza takiej ilości sprzętu dla ministerstwa obrony, która mogłaby uzupełnić braki w uzbrojeniu wynikające z potrzeb Rosji - czytamy w najnowszym raporcie brytyjskiego wywiadu. 08:00 Starając się ukryć swoje straty w wojnie z Ukrainą, Rosjanie palą ciała poległych w krematorium na anektowanym Krymie koło miejscowości Krasna Horka; działa ono przez całą dobę, spalane są tam ciała zabitych żołnierzy i najemników - podał ukraiński Sztab Generalny. "W rejonie miejscowości Krasna Horka w rejonie (odpowiednik powiatu - przyp. RMF FM) symferopolskim, na terenie tymczasowo okupowanego Krymu, przeciwnik ucieka się do spalania ciał, by ukryć liczbę zabitych" - podał sztab w porannym raporcie w środę. Jak opisuje, ciała zabitych żołnierzy i najemników przywożone są ciężarówkami i "kremacja prowadzona jest całodobowo".

07:35 O doniesieniach "Financial Times" dotyczących ruchów Moskwy, piszemy tutaj: Zobacz również: Rosja przerzuca samoloty i śmigłowce w pobliże granicy z Ukrainą 07:26 Na 22 lutego zwołano nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Federalnego (izba wyższa rosyjskiego parlamentu). 07:10 Od 24 lutego 2022 do 15 lutego 2023 wojsko Ukrainy zlikwidowało około 139 770 rosyjskich żołnierzy, a tylko w ciągu ostatniej doby - 690 Rosjan. 06:36 Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w obwodach donieckim i charkowskim. 06:31 Więcej o ukraińskich dzieciach wywożonych do Rosji piszemy w artykule: Zobacz również: Wstrząsający raport na temat ukraińskich dzieci. Rosja jak III Rzesza 06:16 "Rakiety i artylerzyści Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniego dnia uderzyli w punkt kontrolny wroga, dwa obszary koncentracji siły roboczej, sześć magazynów amunicji i dwie stacje komunikacyjne" - przekazało ukraińskie wojsko. 06:08 "Wróg, próbując przejąć pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim, nadal koncentruje swoje główne wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych na kierunkach Kupiańsk, Łyman, Bachmut, Awdijiwka i Szachtar" - przekazał sztab generalny ukraińskich wojsk. 05:43 Naukowcy z Yale opublikowali raport, z którego wynika, że w 43 obozach filtracyjnych Rosjanie przetrzymują i reedukują co najmniej 6000 ukraińskich dzieci. Wśród dzieci, które przetrzymuje Rosja są najmłodsi, którzy mają rodziców lub opiekuna prawnego, ci, których Rosja uznała za sieroty, i inni, którzy przebywali w ukraińskich instytucjach państwowych przed inwazją. Są też dzieci, których status prawny był niejasny z powodu wojny.

