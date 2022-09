Rosjanie w wieku poborowym, w tym studenci i osoby bez żadnego doświadczenia wojskowego, są zatrzymywani przed granicą z Białorusią i zawracani do ojczystego kraju na podstawie przepisów o mobilizacji - powiadomił w nocy z poniedziałku na wtorek niezależny portal Mediazona. Zmasowane rosyjskie ataki na miasta na południu Ukrainy. Ostrzelany został Mikołajów i Zaporoże. Według lokalnych władz - jest bardzo dużo zniszczeń. W Mikołajowie pociski spadły głównie na obiekty cywilne. w Zaporożu uszkodzone zostały m.in. obiekty przemysłowe i sieć energetyczna. Wojska agresora poniosły w ciągu ostatniej doby duże straty w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, gdzie trwa nielegalne referendum w sprawie przyłączenia tych terenów do Rosji; zginęło 77 żołnierzy przeciwnika, zniszczono cztery składy z amunicją - powiadomiło we wtorek ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 217. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 27.09.2022 roku.