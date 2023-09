11:54

Sytuacja w zakresie praw człowieka w Rosji znacznie się pogorszyła od lutego 2022 roku, gdy rozpoczęła się inwazja na Ukrainę. W Rosji prowadzone są systematyczne represje wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego - stwierdzono w najnowszym raporcie ONZ dotyczącym Rosji, na jaki powołuje się w poniedziałek agencja Reutera.



To pierwszy raz w 16-letniej historii oenzetowskiej Rady Praw Człowieka, gdy ten organ został upoważniony do zbadania sytuacji w zakresie praw człowieka w jednym z pięciu krajów, które są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Poza Rosją stałymi członkami są Chiny, Francja, USA i Wielka Brytania.

11:31

Ukraiński rząd poinformował o zdymisjonowaniu sześciorga wiceministrów obrony. Jest wśród nich Hanna Malar, która na bieżąco podawała informacje na temat przebiegu kontrofensywy przeciwko wojskom rosyjskim.

11:12

Ukraińska kontrofensywa być może posuwa się wolniej niż niektórzy oczekiwali, ale to Rosja ma więcej powodów do obaw, bo wyczerpują się jej możliwości - mówi w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem "The Economist" szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR generał Kyryło Budanow.



Budanow przyznał, że nie rozumie tych, którzy przewidywali szybkie załamanie się rosyjskich linii obronnych, ale podkreślił, że kontrofensywa trwa i jest jeszcze ponad miesiąc zanim opady rozmiękczą teren, co utrudni posuwanie się naprzód.

11:01

Od niedzieli wieczorem rosyjskie wojska intensywnie ostrzeliwały tereny obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Zginęło troje cywilów - poinformował gubernator Chersońszczyzny Ołeksandr Prokudin. Ponadto w ciągu minionej doby śmierć poniosła jedna osoba w obwodzie donieckim na wschodzie kraju - przekazał p.o. szefa regionalnych władz Ihor Moroz.



Rannych zostało siedem osób, w tym cztery w wyniku ataku drona na miasteczko Berysław.



10:47

Przyspieszenie budowy ogrodzenia na granicy Łotwy z Białorusią będzie kosztować łotewskie państwo dodatkowe 3 mln euro - pisze portal LSM. Nowy rząd w Rydze zapowiedział, że jednym z jego celów jest dokończenie budowy płotu w tym roku.



W ostatnich tygodniach rośnie presja migracyjna na granicy łotewsko-białoruskiej.



Podczas gdy w ubiegłym roku ok. 5,3 tys. cudzoziemców próbowało nielegalnie przedostać się na Łotwę, od początku bieżącego roku liczba ta przekroczyła już 8 tys.

10:38

Nieznani ludzie podpalili literę "Z" - symbol rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do zdarzenia doszło w Biełgorodzie.