Szef Grupy Wagnera zadeklarował po przemówieniu Władimira Putina, że jego bojownicy nie poddadzą się w walce z regularną rosyjską armią. Jewgienij Prigożyn podkreślił również, że prezydent Rosji głęboko się mylił zarzucając mu zdradę, gdyż żołnierze Grupy Wagnera są patriotami. Według niezależnego portalu Mediazona kolumny najemników minęły miasto Jelec w obwodzie lipieckim w środkowej Rosji, skąd w linii prostej dzieli je od Moskwy 340 kilometrów. Rosjanie przeprowadzili w nocy atak rakietowy na Kijów. W wyniku upadku odłamków rakiety na jeden z wieżowców trzy osoby zginęły, a jedenaście zostało rannych - poinformowały miejscowe władze. Sobota jest 486. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji z 24.06.2023 r.

Najemnicy Grupy Wagnera w Rostowie nad Donem

16:05

Bunt Grupy Wagnera w każdym scenariuszu wydarzeń osłabia reżim Putina; sytuacja jest poważna, ale wydaje się, że do przewrotu pałacowego jest jeszcze daleko, podobnie jak do stanu niebezpiecznego dla wszystkich, totalnego chaosu - uważa ekspertka PISM Agnieszka Legucka.

15:53

Jeżeli część sił rosyjskich zostanie wycofana do swojego kraju w związku z buntem Grupy Wagnera, to front ukraiński może się załamać - uważa węgierski ekspert ds. obszaru poradzieckiego Anton Bendarzevszkij.



15:45

Od soboty bilety lotnicze na bezpośrednie loty z Moskwy do Tbilisi, Astany i Stambułu nie są już dostępne - poinformował portal niemieckiego tygodnika "Der Spiegel". W sieciach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że elita Moskwy opuści miasto w obliczu nadejścia najemników Grupy Wagnera.

15:39

Kolumny najemników z Grupy Wagnera minęły miasto Jelec w obwodzie lipieckim w środkowej Rosji, skąd w linii prostej dzieli je od Moskwy 340 kilometrów - podał niezależny rosyjski portal Mediazona; według innych źródeł wagnerowcy są we wsi Krasnoje 40 km od Jelca.

"Dane o ogólnej liczbie pojazdów i ludzi w kolumnach są rozmaite: ktoś informuje o 150 jednostkach sprzętu, ktoś o 400 jednostkach, w składzie czterech odrębnych kolumn" - podał kanał Rybar.

Wskazał, że od Jelca do Moskwy jest "340 km w linii prostej, nie uwzględniając ukształtowania terenu i punktów kontrolnych", a główne punkty kontrolne i pozycje służb siłowych znajdują się przy moście przez Okę i na trasie M4 wiodącej do stolicy.

Trasa M4 biegnie na wschód od Jelca i dociera do Moskwy od południa.

Kanał Rybar utrzymuje ponadto, że najemnicy nie wkraczali do Woroneża, ale objechali to miasto. W Rostowie nad Donem wagnerowcy zablokowali wjazd do miasta od strony Taganrogu.

15:27

Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że odbył dyskusje z szefami dyplomacji państw G7 oraz wysokim przedstawicielem UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa na temat "trwającej sytuacji w Rosji", czyli buntu najemniczej Grupy Wagnera.

14:59

To, co się obecnie dzieje w Rosji, może być nazywane puczem czy wojną domową, przygotowanym działaniem przez właściciela najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, ale na tej sytuacji może przy okazji skorzystać Ukraina - uważa były ambasador RP w Kijowie, Jan Piekło.

14:46

Rada Bezpieczeństwa Białorusi stwierdziła, że Mińsk był i pozostaje sojusznikiem Rosji, w pełni podzielając cele operacji specjalnej.

Każdy konflikt wewnętrzny w kręgach wojskowych i politycznych oraz w społeczeństwie obywatelskim jest darem dla kolektywnego Zachodu - stwierdziła Rada Bezpieczeństwa Białorusi, której oświadczenie cytuje rosyjska agencja RIA Novosti.

14:44

Kreml poinformował o rozmowie telefonicznej Putina z Erdoganem, podczas której prezydent Turcji "wyraził pełne poparcie dla kroków podjętych przez kierownictwo Federacji Rosyjskiej w sytuacji próby buntu" - podaje agencja Interfax.

14:42

"Kryzys w Rosji był nieunikniony i otworzył okno możliwości dla Ukrainy" - oświadczyła ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar na Telegramie.

14:36

Wielka Brytania wzywa wszystkie strony do wykazania się odpowiedzialnością i chroniły życie cywilów - oświadczył premier Rishi Sunak, odnosząc się do sytuacji w Rosji.

14:33

Najnowsze wydarzenia w Rosji dowodzą tego, że agresja na Ukrainę powoduje niestabilność także wewnątrz Federacji Rosyjskiej - oświadczyła kancelaria premier Włoch Giorgii Meloni. Ministerstwo spraw wewnętrznych w Rzymie apeluje do Włochów przebywających w Rosji o ostrożność.

14:31

Polskie siły zbrojne są w stałej gotowości od lutego 2022 r., jej poziom nie został zmieniony w reakcji na ostatnie wydarzenia. Monitorujemy sytuację wraz z sojusznikami i traktujemy to jako wewnętrzną sprawę Rosji - napisał w mediach społecznościowych szef BBN Jacek Siewiera.

14:26

Właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oświadczył, że jego żołnierze nie musieli oddać ani jednego strzału, żeby zająć sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem na południu Rosji.

Prigożyn przekazał też, że siły Grupy Wagnera zostały ostrzelane przez artylerię i śmigłowce w drodze do miasta.

Wyraził przekonanie, że ma poparcie rosyjskiego narodu w swym - jak to nazwał - "marszu sprawiedliwości".

14:24

Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję RIA Novosti poinformował, że Putin wciąż jest na Kremlu.

14:21

Szef administracji miasta Rostów nad Donem Aleksiej Łogwinienko wezwał mieszkańców do zachowania szczególnej ostrożności "w związku z możliwym przejazdem sprzętu wojskowego ulicami miasta".

"Dla własnego bezpieczeństwa nie wychodźcie z domów, wykluczajcie wycieczki do centralnej części Rostowa i nie zostawiajcie dzieci bez opieki" - napisał na Telegramie.

14:18

Premier Estonii Kaja Kallas poinformowała, że w związku z sytuacją w Rosji na wschodnich granicach rządzonego przez nią kraju wzmocniono kontrole graniczne. Estońskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało swoich obywateli do opuszczenia Rosji przy najbliższej możliwej okazji.

13:50

To wewnętrzna sprawa Rosji; monitorujemy sytuację - przekazał korespondentom w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer, pytany o wydarzenia związane z buntem Jewgienija Prigożyna przeciwko Kremlowi.

13:43

Sytuacja w Rostowie nad Donem, gdzie - jak twierdzi szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn - wagnerowcy zajęli wszystkie obiekty wojskowe, jest spokojna, ale jednocześnie bardzo niejasna - powiadomił niezależny rosyjski portal Meduza.

13:36

Premier Mateusz Morawiecki przeprowadza dalsze konsultacje w sprawie aktualnej sytuacji w Rosji. Rozmawiał dzisiaj m. in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem - poinformował w mediach społecznościowych rzecznik rządu Piotr Müller.

13:31

Uważnie przyglądamy się sytuacji w Rosji i jesteśmy w stałym kontakcie z liderami państw Unii Europejskiej i G7 - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, komentując bunt Jewgienija Prigożyna przeciwko rosyjskiej armii.

13:26

Unia Europejska prowadzi wewnętrzne konsultacje na wszystkich szczeblach w związku z działaniami szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli. Uważnie śledzimy sytuację i jesteśmy w stałym kontakcie z naszym ambasadorem w Moskwie oraz kontynuujemy wewnętrzne konsultacje z naszymi państwami członkowskimi - przekazała RMF FM Nabila Massrali, rzeczniczka szefa dyplomacji UE Josepa Borrella.

13:25

NATO monitoruje sytuację w Rosji - powiadomiła rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego Oana Lungescu.

Biały Dom oznajmił natomiast, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden został poinformowany o wydarzeniach związanych z buntem Jewgienija Prigożyna.

13:23

Dwa najważniejsze pytania dotyczące tzw. buntu Prigożyna brzmią: dlaczego zaczął się on właśnie teraz i kto stoi za szefem najemniczej Grupy Wagnera - powiedziała w rozmowie z PAP Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

13:19

Portal 161.ru poinformował, że czeczeńscy bojownicy, podlegli Ramzanowi Kadyrowowoi, zostali wysłani do obwodu rostowskiego.



Rostów nad Donem jest pod kontrolą najemników Grupy Wagnera.

13:13

W pobliżu siedziby głównej Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, okupowanej przez najemników Grupy Wagnera, doszło do eksplozji i strzelaniny.

13:09

Agencja RIA Nowosti poinformowała o "twardym lądowaniu" śmigłowca Mi-8 w obwodzie woroneskim. Według wstępnych danych, przekazanych przez służby ratunkowe, jedna osoba została ranna.

Wcześniej pojawiły się informacje o zestrzeleniu śmigłowca.

13:05

Transport na rzece Moskwa w stolicy Rosji został tymczasowo wstrzymany.

13:01

Niezależny rosyjski portal Meduza poinformował, że od piątkowego wieczora w Moskwie, w ramach kontroli obiektów infrastruktury miejskiej, sprawdzane są m.in. piwnice w prywatnych domach.

12:55

W kilku obwodach Rosji występują awarie w działaniu komunikatora Telegram.

12:47

Pożar składu ropy naftowej w obwodzie woroneskim.

12:42

"Następne 48 godzin zdecyduje o nowej Rosji; dojdzie do wojny domowej, negocjacji dotyczących przejęcia władzy lub chwilowego odroczenia upadku reżimu Putina" - napisał na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

12:37

Rosja prowadzi wojnę przeciwko samej sobie; nieudane wojny zazwyczaj kończą się tam konfliktami domowymi - oceniła minister obrony Czech Jana Czernochova.

Jak dodała, Ukraina będzie mogła wykorzystać bunt Jewgienija Prigożyna i podjąć pewne działania w ramach kontrofensywy przeciwko rosyjskim wojskom.

12:26

Chociaż brzmi to naprawdę dziwnie, uważam, że rosyjscy przeciwnicy wojny na Ukrainie powinni wesprzeć dziś szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - ocenił opozycjonista i krytyk Kremla Michaił Chodorkowski.

12:20

Bunt Jewgienija Prigożyna stanowi kulminację wielotygodniowego konfliktu pomiędzy nim i dowodzoną przez niego Grupą Wagnera a kierownictwem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza ministrem obrony Siergiejem Szojgu i szefem Sztabu Generalnego generałem Walerijem Gierasimowem - ocenił ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) Marek Menkiszak.

12:13

W miejscowości Rogaczówka w obwodzie woroneskim trwają walki pomiędzy wagnerowcami a regularną armią rosyjską.

12:07

Zaplanowane kontrole obiektów infrastruktury miejskiej, w tym piwnic domów, trwają w Moskwie od piątkowego wieczora - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza, powołując się na źródła będące blisko władz miasta.

Źródła zaznaczyły, że ogłoszony w Moskwie reżim "operacji antyterrorystycznej" dopuszcza wprowadzenie godziny policyjnej. Taka decyzja miała jeszcze nie zapaść.

12:00

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn zadeklarował po przemówieniu Władimira Putina, że jego bojownicy nie poddadzą się w walce z regularną rosyjską armią - poinformowała agencja Reutera.

Nie chcemy dłużej, żeby nasz kraj żył (pogrążony) w korupcji, kłamstwach i biurokracji. Nikt nie podda się na żądanie ani prezydenta, ani Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), ani nikogo innego - oznajmił Prigożyn, cytowany przez Reutersa i niezależne rosyjskie media.

Szef wagnerowców podkreślił również, że Putin głęboko się mylił zarzucając mu zdradę, gdyż żołnierze Grupy Wagnera są patriotami.

11:54

"Każdy, kto wybiera ścieżkę zła, sam siebie niszczy. Wysyła kolumny wojskowe, aby niszczyły życie innego kraju i nie powstrzymać ich przed ucieczką i zdradą, gdy życie walczy. Terroryzuje rakietami, a kiedy zostają zestrzelone, poniża się, żeby dali (irańskie) Shahedy. Gardzi ludźmi i rzuca setki tysięcy na wojnę, by ostatecznie zabarykadować się w rejonie Moskwy przed tymi, których sam uzbroił" - napisał na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do próby przewrotu wojskowego w Rosji.

11:50

Władze obwodu woroneskiego w Rosji poinformowały o podjęciu "niezbędnych działań militarnych" w ramach operacji przeciwko zbuntowanej Grupie Wagnera - poinformowała agencja Reutera.

Wcześniej tego dnia źródło w rosyjskich służbach bezpieczeństwa powiadomiło w rozmowie z Reutersem, że żołnierze Grupy Wagnera przejęli kontrolę nad obiektami wojskowymi w Woroneżu, mieście położonym 500 km na południe od Moskwy.

Reuters podkreślił, że nie był w stanie potwierdzić tej informacji z niezależnych źródeł.

Woroneż znajduje się w połowie drogi między Rostowem nad Donem, gdzie - jak twierdzi właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn - Grupa Wagnera także zajęła wszystkie obiekty militarne, a Moskwą.

11:43

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl wezwał uczestników buntu do "myślenia głową" i podkreślił poparcie dla Władimira Putina.

11:36

Gubernator obwodu włodzimierskiego Aleksandr Awdiejew poinformował, że sytuacja w regionie jest spokojna, ale wszystkie organy ścigania, wszystkie służby "zostały postawione w stan podwyższonej gotowości".

11:30

Jeśli Ukraińcy będą w stanie w inteligentny sposób rozmieścić w ciągu najbliższych kilku dni osiem nienaruszonych brygad, mogą zachwiać solidną do tej pory rosyjską obroną - ocenił węgierski ekspert ds. bezpieczeństwa Attila Demko.

11:23

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew wezwał do "skupienia się wokół prezydenta, Naczelnego Wodza". Wyraził tym samym poparcie wobec Władimira Putina.

11:16

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow nazwał bunt Grupy Wagnera "haniebną zdradą". "Wszystko, co się dzieje, to nóż w plecy i prawdziwy bunt wojskowy!" - czytamy w komunikacie na jego kanale telegramowym.

11:12

W Rosji trwa próba przewrotu wojskowego - bojownicy Grupy Wagnera wystąpili zbrojnie przeciwko władzom w Moskwie. Na sytuację zareagował prezydent Andrzej Duda, który poinformował, że "przebieg wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest na bieżąco monitorowany".

11:07

Gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusev poinformował, że oddziały regularnej armii rosyjskiej prowadzą w regionie "niezbędne działania operacyjne i bojowe".

10:55

Prezydent Rosji Władimir Putin w specjalnym orędziu telewizyjnym nazwał bunt Jewgienija Prigożyna "zdradą" i "ciosem dla Rosji". Szef Grupy Wagnera, oskarżający siły rosyjskie o atak na jego oddziały, oznajmił, że wycofał swoich żołnierzy z Ukrainy i zgromadził ich w Rostowie nad Donem.

10:41

Wagnerowcy w obwodzie woroneskim mieli zestrzelić śmigłowiec należący do regularnej armii rosyjskiej.

10:34

Przywódcy Rosji nie są w stanie opanować sytuacji w mediach w związku z rebelią Jewgienija Prigożyna. Panuje tam medialny zamęt - zauważył były estoński dyplomata i ekspert ds. bezpieczeństwa Rainer Saks.

10:22

To już nie jest drobny bunt. Trwająca od ponad 500 dni wojna wywołała ogromne frustracje wśród kremlowskiej elity, a Prigożyn to ujawnił - komentuje sytuację w Rosji dyrektor Centrum Studiów Strategicznych Adam Eberhardt.

10:15

Brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej wyraził przekonanie, że Grupa Wagnera "prawie na pewno" zamierza dotrzeć do Moskwy.

10:09

Władimir Putin nazwał zdrajcami żołnierzy najemniczej Grupy Wagnera, którzy wystąpili zbrojnie przeciwko Kremlowi i zapewnił, że buntownicy poniosą odpowiedzialność przed prawem i narodem, a Rosja zostanie obroniona - powiadomiły agencje Reutera i AFP za rosyjskimi państwowymi mediami relacjonującymi wystąpienie prezydenta.

Władimir Putin oznajmił, że bunt Grupy Wagnera to "śmiertelne zagrożenie" dla państwa rosyjskiego, dlatego zostaną podjęte "zdecydowanie działania" w celu ustabilizowania sytuacji w Rostowie nad Donem, gdzie znajduje się obecnie Grupa Wagnera. W ocenie prezydenta Rosji sytuacja w tym mieście jest "trudna".

Walka o los naszego narodu wymaga jedności. Działania, które nas dzielą, są zdradą, ciosem w plecy, jak w 1917 roku. Nie pozwolimy na to - oznajmił dyktator.

"Z wypowiedzi rosyjskiego przywódcy wynika, że przejmuje on pełną kontrolę nad wszystkimi działaniami" - oceniła na Twitterze analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Anna Maria Dyner.

09:58

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn albo zwariował, albo ma poważne wsparcie wewnątrz reżimu - ocenił Kalev Stoicescu, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa ekspert estońskiego think tanku International Centre for Defence and Security (ICDS).

09:51

Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy Państwowej, izby niższej rosyjskiego parlamentu, po raz pierwszy skomentował bunt najemników Grupy Wagnera. Według niego, problemy kraju "zawsze występowały tylko z powodu zdrady elit i wewnętrznego rozłamu".



09:44

Mer Petersburga Aleksandr Biegłow stwierdził, że sytuacja w mieście jest pod kontrolą. "Działania organów ścigania, w tym te w głównej siedzibie Grupy Wagnera, nie wpływają na życie miasta" - przekazał.

09:37

Prezydent Rosji Władimir Putin w specjalnym orędziu telewizyjnym nazwał bunt Jewgienija Prigożyna "zdradą" i "ciosem dla Rosji".

09:32

"W związku z sytuacją w Rosji odbyliśmy dziś rano konsultacje z Premierem i MON, a także z Sojusznikami. Przebieg wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest na bieżąco monitorowany" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.